Çift kameralı yeni orta seviye akıllı telefon Oppo A5 duyuruldu

Orta seviye akıllı telefon pazarında başarılı işler yapan Oppo, A serisine yeni bir model daha ekliyor. Oppo A5 bir önceki Oppo A3 modeli üzerinde yükselirken ufak tefek bazı farklılıklar da barındırıyor.

Oppo A5 özellikleri ve fiyatı

6.2 inçlik ekranında 1550x720 piksel çözünürlük sunan telefon çentikli tasarımı ile biraz daha agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan telefona 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Exynos işlemcilere masaüstü yolu gözüktü"

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran telefon ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip. Yapay zeka desteği ile çekimler daha iyi hale getiriliyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut.

Parmak izi okuyucu barındırmayan Oppo A5, 4230mAh kapasiteli batarya ile bir günü aşan kullanım sürelerine imza atıyor. Haftaya piyasaya çıkacak olan telefon 226$ civarında bir fiyat etiketine sahip.