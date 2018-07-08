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Çift kameralı yeni orta seviye akıllı telefon Oppo A5 duyuruldu

Yeni Oppo A5 modeli ince çerçeveli tasarımı ve çift arka kamerası ile fiyat segmentinde farklılaşmaya çalışıyor. Oppo A5 özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviye akıllı telefon pazarında başarılı işler yapan Oppo, A serisine yeni bir model daha ekliyor. Oppo A5 bir önceki Oppo A3 modeli üzerinde yükselirken ufak tefek bazı farklılıklar da barındırıyor.

Oppo A5 özellikleri ve fiyatı

6.2 inçlik ekranında 1550x720 piksel çözünürlük sunan telefon çentikli tasarımı ile biraz daha agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan telefona 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran telefon ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip. Yapay zeka desteği ile çekimler daha iyi hale getiriliyor. Ayrıca yüz tanıma özelliği de mevcut.

Parmak izi okuyucu barındırmayan Oppo A5, 4230mAh kapasiteli batarya ile bir günü aşan kullanım sürelerine imza atıyor. Haftaya piyasaya çıkacak olan telefon 226$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

 

https://www.gizmochina.com/2018/07/07/oppo-a5-announced-china-specs-price/ Yorum Yaz
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Guest-FAA9DFD80 10 ay
Türkiye ye neden gelmiyor Oppo
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aycibin 10 ay Guest-FAA9DFD80
çift simkartlı olduğu için.operatörler en geniş satış kanalı ve çift simkartlı telefon kabul etmiyorlar.kontratlı kampanyalı satış yapamayacağı için de büyük distirbütörlerin ilgisini çekmiyor.
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intel7mix 10 ay
6.2 inç ekranda o çözünürlük sırıtır.
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smart1978 10 ay
Orta seviyede degil giris seviyesidir...
Snapdragon 4xx hepsi giris seviyedir
Snapdragon 6xx ve 710 ler orta seviye ...
SNapdragon 8xx hepsi ust seviyedir ...
Giris seviyesinin en guncel islemcisi denilebilir ...
Ekran cozunurlugu de orta seviye dahi dahil ...
Sonucta o fiyata alinabulir giris seviyesi bir cihaz sadece ...
Turkiye de pek tutmaz en azindna orta seviye islemci olmasi gerekirdi tabiki guncel olanlardan Snapdragon 710 . Guncel demek AI yapay zeka demek ...
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