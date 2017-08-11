Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı

Asus’un önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlandığı yeni ZenFone 4 akıllı telefon serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı. Asus Fransa ekibi yeni seriyi önce satışa koydu ancak ardından hızlı bir şekilde kaldırdı.

Asus daha önce serinin ilk modeli olan ve 5000mAh kapasiteli bir batarya barındıran ZenFone 4 Max modeline Rusya’da resmiyet kazandırmıştı. Sırada 3 farklı ZenFone 4 modeli daha var. Tüm modeller arkada veya önde kamera ile donatılmış.

Mütevazi donanım

Asus’un kamera tarafına odaklandığı yeni seride orijinal model ZenFone 4 olacak. 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran modelde 4+4 formatında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti kullanılıyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy Note 8 için tüm renk seçenekleri burada"

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3300mAh kapasiteli bir batarya var. Yonga setinin de katkısıyla cihazın uzun kullanım sürelerine ulaşacağını beklemek yanlış olmayacaktır.

ZenFone 4 modelinin arka kısmında 12MP ve 8MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Modelin fiyatı 500 Avro olarak belirlenmiş.

Sektörün en iyisi

ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro modelleri ise sektörde en iyi özçekim kameralarını sunan modeller olarak anılabilir zira firma çıtayı yüksek tutmuş. Fiyatına göre en iyi özçekim telefonları olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"iPhone 8 orijinal kılıfları da sızdırıldı"

ZenFone 4 Selfie modelinde 20MP ve 8MP çözünürlüğünde çift ön kamera kullanılıyor. Kameralar daha kaliteli çekimler ve bulanıklık efekti gibi avantajlar sunuyor. Arka kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Modelde 5.5 inçlik AMOLED HD ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde ayrıntılar mevcut. Fiyatı 299 Avro.

Tam Boyutta Gör

ZenFone 4 Selfie Pro modelinde ise 24MP ve 5MP çözünürlüğünde çift ön kamera bulunuyor. 8 çekirdekli SNapdragon 625 yonga setinden gücünü alan modelde 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 16MP çözünürlüğünde arka kamera gibi ayrıntılar bulunuyor. Fiyatı ise 399 Avro olacak. Tüm seri 19 Ağustos tarihinde tanıtılacak.