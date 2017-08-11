Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı

Asus’un önümüzdeki hafta resmiyet kazandıracağı yeni ZenFone 4 serisi yanlışlıkla satışa çıktı. Seri ile ilgili tüm ayrıntılar da böylece netlik kazanmış oldu.
1 yıl
2,4b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus’un önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlandığı yeni ZenFone 4 akıllı telefon serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı. Asus Fransa ekibi yeni seriyi önce satışa koydu ancak ardından hızlı bir şekilde kaldırdı.

Asus daha önce serinin ilk modeli olan ve 5000mAh kapasiteli bir batarya barındıran ZenFone 4 Max modeline Rusya’da resmiyet kazandırmıştı. Sırada 3 farklı ZenFone 4 modeli daha var. Tüm modeller arkada veya önde kamera ile donatılmış.

Mütevazi donanım

Asus’un kamera tarafına odaklandığı yeni seride orijinal model ZenFone 4 olacak. 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran modelde 4+4 formatında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8 için tüm renk seçenekleri burada"

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3300mAh kapasiteli bir batarya var. Yonga setinin de katkısıyla cihazın uzun kullanım sürelerine ulaşacağını beklemek yanlış olmayacaktır.

ZenFone 4 modelinin arka kısmında 12MP ve 8MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Modelin fiyatı 500 Avro olarak belirlenmiş.

Sektörün en iyisi

ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro modelleri ise sektörde en iyi özçekim kameralarını sunan modeller olarak anılabilir zira firma çıtayı yüksek tutmuş. Fiyatına göre en iyi özçekim telefonları olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "iPhone 8 orijinal kılıfları da sızdırıldı"

ZenFone 4 Selfie modelinde 20MP ve 8MP çözünürlüğünde çift ön kamera kullanılıyor. Kameralar daha kaliteli çekimler ve bulanıklık efekti gibi avantajlar sunuyor. Arka kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Modelde 5.5 inçlik AMOLED HD ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde ayrıntılar mevcut. Fiyatı 299 Avro.

 

Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

ZenFone 4 Selfie Pro modelinde ise 24MP ve 5MP çözünürlüğünde çift ön kamera bulunuyor. 8 çekirdekli SNapdragon 625 yonga setinden gücünü alan modelde 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 16MP çözünürlüğünde arka kamera gibi ayrıntılar bulunuyor. Fiyatı ise 399 Avro olacak. Tüm seri 19 Ağustos tarihinde tanıtılacak. 

 
Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı

http://www.androidpolice.com/2017/08/10/asus-accidentally-leaks-zenfone-4-zenfone-selfie-zenfone-selfie-pro/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kadirirdem 1 yıl
Yanlışlıkla sızmalara alıştık şimdi resmiyet kazanır oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
630lu telefona 500euro mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 1 yıl
Asus önce ürettiği telefonlara sahip çıkmayı öğrensin. Güncelleme desteği hizmeti sıfır. Adamlar resmen "Alın ağlamayın" der gibi güncelleme yayınlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 1 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 1 yıl
Uzak durun bu telefondan. Kendim Zenfone 2 Laser kullanıyorum. Güncellemeler çok geç geldiği gibi kronik olarak telefonda GPS sorunu varmış, navigasyon falan kullanamıyorum. Telefonu alalı yaklaşık 1.5 sene oldu ve ekranın köşeleri sararmaya başladı. Onu geçtim telefonu hiç düşürmememe rağmen kendiliğinden ekran titreme sorunu ortaya çıktı. Planlı eskitme yapıp kullanıcıya hiç önem vermeyen bir firma. Almayın aldırmayın!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeçerkenUğradı 1 yıl
3 Sene önce almış olduğum Zenfone 6 telefon hala sapa sağlam durmakta. Ama artık yılların verdiği yorgunluk ile emekliye ayırdım anneme verdim. Asus 3 sene önce güzeldi şimdi çok bozmuşlar kendilerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|Eren| 1 yıl
Hem fiyat performans , hem de isimlendirme konusunda başarısız bir firmaya dönüştü asus
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Araştırmacılar DNA kullanarak bilgisayar hackledi 1 yıl Fitbit'in yeni akıllı saatinin final tasarımı belli oldu 1 yıl Discord'a videolu arama ve ekran paylaşımı özelliği geliyor 1 yıl Hız Koridoru Zamanlayıcısı ile otoyollarda ceza yemeyin 1 yıl HTC U11'in mini versiyonu ortaya çıktı: HTC U11 Life 1 yıl Snapchat’in büyümesi yavaşlıyor, risk büyüyor 1 yıl HBO hackerlara 250 bin dolar ödül teklif etti 1 yıl SEAT, Cupra'yı bağımsız bir marka haline getiriyor 1 yıl Nvidia’dan AMD’ye hem övgü hem taş 1 yıl AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!" 1 yıl Ryzen 5’li fiyat performans sistemi topluyoruz 1 yıl Uygun fiyatlı kulaklık tavsiyeleri 1 yıl App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması: Colorcube 1 yıl Seagate 64 TB kapasiteli SSD’sini tanıttı 1 yıl İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır? 1 yıl FDA yapay burgeri onaylamadı 1 yıl LG V30’un kamerası önemli yeniliklere gebe 1 yıl İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor 1 yıl Güney Kore, robot vergisinde ilk adımı attı 1 yıl Samsung mobil internet tarayıcısı diğer telefonlara da geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı Sonraki Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler yayınlandı 1 yıl Çinli iPhone 8 elimizde: Çakma telefonda son nokta! 1 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı 1 yıl IKEA'nın akıllı aydınlatmalarına Amazon, Apple ve Google desteği geldi 1 yıl MIUI 9 global beta ROM yarın dağıtılıyor 1 yıl Outlook.com'un yeni tasarımı kullanıma açıldı 1 yıl Intel otonom araç filosu oluşturuyor 1 yıl 15 watt TDP'ye sahip 4 çekirdekli mobil i7 işlemci görüntülendi 1 yıl Windows telefonlara bir darbe de Electronic Arts'tan geldi 1 yıl TAI’den jet motorlu Hürkuş müjdesi! 1 yıl Tesla otonom tır konvoyu geliştiriyor 1 yıl 2024 Paris Olimpiyatları'nda eSpor branşı yer alabilir 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 sızdırıldı: Artık alt çerçeve de yok 1 yıl Samsung SSD dünyasına yön verecek yeni teknolojilerini tanıttı 1 yıl Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımı artık çok daha etkileyici 1 yıl WhatsApp Beta'ya fotoğraf filtreleri geldi 1 yıl Sudaki ağır metalleri yüzde 99'a kadar temizleyen materyal 1 yıl Facebook'tan YouTube'a ve Netflix'e rakip seç-izle servisi: Facebook Watch 1 yıl Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim