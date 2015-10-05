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Çift sim kart destekli HTC One E9s duyuruldu

3 yıl
2,3b
1
3
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çift sim kart destekli HTC One E9s duyuruldu
 
Bir süredir sessiz kalan HTC bugün One E9s modelini de yine aynı sessizlikte resmiyete kavuşturdu. Bir anda HTC Hindistan web sitesinde modellerin arasına klenen One E9s için ayrı bir duyuru yapılmadı. 

Akıllı telefon her ne kadar "s" eki nedeniyle E9'un gelişmiş bir modeli gibi düşünülse de daha çok Desire modellerini anımsatan orta sınıfın üzerine konumlanmış bir model gibi. One E9s, tıpkı One E9 gibi 5.5" ekran çözünürlüğüne sahip ancak çözünürlüğün 720p'ye düştüğünü görüyoruz (E9'da 1080p'ydi). Bunun dışında yine One E9 ile kıyaslamak gerekirse yeni model daha ince ve daha hafif bir kasaya sahip ancak batarya ve çipset konularında selefinden geri kalıyor.
Çift sim kart desteği bulunan akıllı telefonun içerisinde 1.5 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdeğe sahip MT6752M çipseti, 2 GB Bellek, MicroSD kart ile arttırılabilir 16 GB depolama alanı ve 2600 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Arka kısımda 13 MP kamera yer alırken ön tarafta 4 Ultrapiksellik kamerayı bir kez daha görüyoruz.
Telefonun ne zaman satışa çıkacağı, fiyatı ve diğer ülkelerdeki erişilebilirliği hakkında şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

http://www.htc.com/in/smartphones/htc-one-e9s-dual-sim/ Yorum Yaz
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trkarapanda123asd 3 yıl en beğenilen
Ne kadarda sıvıyan bir firma
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kadirirdem 3 yıl
Ne kadarda sivanmis bir model...
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trkarapanda123asd 3 yıl en beğenilen
Ne kadarda sıvıyan bir firma
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alemburda34 3 yıl
Bizim ülkemizde çiftsim karta karşı bir önyargı var. Kalitesiz olduğu düşünülüyor. Tabi daha bu telefonun Turkiye'de satılacağı belli değil.
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