Çift sim kart destekli Motorola EX115 ile EX128, 18 ekimde Avrupa yolcusu olabilir

(Soldan sağa: Motorola EX128 ve Motorola EX115)

İnternette bir süredir söylentileri dolaşan çift sim kart desteğine sahip Motorola EX128 ile Motorola EX115, firma tarafından resmi olarak tanıtılmamalarına rağmen Avrupa'nın sayılı parekendecilerinden Germanos'un internet sitesinde ortaya çıktı.

Germanos'a göre 18 ekim tarihinde Avrupa pazarına giriş yapacak cep telefonlarından EX128 sade tasarımı ve dokunmatik ekranıyla, EX115 QWERTY klavyesiyle ön plana çıkıyor. CellularCafe'ye göre EX115, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği, 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 2.1, microSD girişi, microUSB portu ve 930 mAh bataryayla birlikte gelecek. Dokunmatik ekranlı EX128'in özellikleri ise henüz kesinlik kazanmadı. Motorola EX128'in 150$, EX115'in ise 120$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.

Çift sim kartlı cep telefon pazarında önceleri sadece Çinli üreticilerin hakimiyeti söz konusuyken LG Mobile, Samsung, Nokia, Pantech ve Motorola'dan da bu tür hamlelerin geldiğini görmek güzel.