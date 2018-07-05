Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemiyor

Teknoloji Editörü
Çiftlik Bank adlı internet girişimi ile dolandırılan binlerce kişi, kaptırdıkları paralarının peşine düşmüş durumda. İcra takibi kabul edilen 2 bin kişi karşılarında muhatap bulamadıkları için alacaklarını tahsil edemediklerini ifade ediyorlar.
Mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğini açıklamıştı
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Çiftlik Bank adlı sanal çiftlik oyunu ile binlerce üyesini dolandıran ve yurtdışına kaçan şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın, hakim, savcı, doktor ve icra müdürlerini de dolandırdığı ortaya çıktı. WhatsApp üzerinden iletişime geçen yaklaşık 8 bin kişinin Çiftlik Bank'a ait olan taşınmazların peşine düştüğü ifade ediliyor. Akhisar, Burgaz ve Saray'da yer 40 milyon lira değerindeki taşınmazların satılarak paralarının ödenmesini isteyen mağdurlar karşılarında muhatap bulamamaktan yakınıyorlar.Yüz binden fazla Çiftlik Bank mağdurunun büyük bir çoğunluğunun alacakları için mahkemeye başvurmadığı, başvuruda bulunan az sayıda üyeden ise sadece 2 bininin icra takibinin kabul edildiği belirtiliyor. 3 ay önce sırra kadem basan ve Uruguay'da olduğu iddia edilen Mehmet Aydın, sesli bir açıklama yaparak mağdurların paralarını Bitcoin olarak ödeyeceğini vaat etmişti.
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/07/05/ciftlik-bank-magdurlari-alacaklarini-tahsil-edemedi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu olaylar ilk başladığında televizyonda 500.000 lira kaybettim, 400.000 lira kaybettim diye ağlayan insanlar vardı. O zaman bu sahte şirketin sahibinin yaşı da daha küçüktü. İşe ilk başladıklarında çektiği bir videoyu seyrettim daha yetişkin olamamış bildiğiniz küçük bir çocuk.
Bu işin arkasında başkaları olduğunu düşünüyorum yoksa bu çocuğun bu işlerin altından kalkabilme ihtimali çok düşük.
wasso wasso wassoo bitconneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekt
Artist= Tosuncuk (Mehmet Aydın)
Track= Çok Geç Artık
Album= Mavi Yumurta
Ahahahahahahahahahaha
Aç gözlülük yapıp boylelerıne para kaptıranlara hiç üzülmüyorum.
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çiftlik bank, dolandırıcılık ve