Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemiyor

Çiftlik Bank adlı internet girişimi ile dolandırılan binlerce kişi, kaptırdıkları paralarının peşine düşmüş durumda. İcra takibi kabul edilen 2 bin kişi karşılarında muhatap bulamadıkları için alacaklarını tahsil edemediklerini ifade ediyorlar.

Mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğini açıklamıştı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Çiftlik Bank adlı sanal çiftlik oyunu ile binlerce üyesini dolandıran ve yurtdışına kaçan şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın, hakim, savcı, doktor ve icra müdürlerini de dolandırdığı ortaya çıktı. WhatsApp üzerinden iletişime geçen yaklaşık 8 bin kişinin Çiftlik Bank'a ait olan taşınmazların peşine düştüğü ifade ediliyor. Akhisar, Burgaz ve Saray'da yer 40 milyon lira değerindeki taşınmazların satılarak paralarının ödenmesini isteyen mağdurlar karşılarında muhatap bulamamaktan yakınıyorlar.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/07/05/ciftlik-bank-magdurlari-alacaklarini-tahsil-edemedi

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Yüz binden fazlabüyük bir çoğunluğunun alacakları için mahkemeye başvurmadığı, başvuruda bulunan az sayıda üyeden ise sadeceicra takibininbelirtiliyor. 3 ay önce sırra kadem basan ve'da olduğu iddia edilen, sesli bir açıklama yaparak mağdurların paralarınıvaat etmişti.