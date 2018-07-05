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Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemiyor

Binlerce üyenin dolandırıldığı Çiflik Bank skandalının mağdurları alacaklarını tahsil edemiyor. İcra takibi kabul edilen 2 bin kişi karşılarında muhatap bulamadıklarını açıkladılar.
10 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çiftlik Bank adlı internet girişimi ile dolandırılan binlerce kişi, kaptırdıkları paralarının peşine düşmüş durumda. İcra takibi kabul edilen 2 bin kişi karşılarında muhatap bulamadıkları için alacaklarını tahsil edemediklerini ifade ediyorlar.

Mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğini açıklamıştı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Çiftlik Bank adlı sanal çiftlik oyunu ile binlerce üyesini dolandıran ve yurtdışına kaçan şirket CEO'su Mehmet Aydın'ın, hakim, savcı, doktor ve icra müdürlerini de dolandırdığı ortaya çıktı. WhatsApp üzerinden iletişime geçen yaklaşık 8 bin kişinin Çiftlik Bank'a ait olan taşınmazların peşine düştüğü ifade ediliyor. Akhisar, Burgaz ve Saray'da yer 40 milyon lira değerindeki taşınmazların satılarak paralarının ödenmesini isteyen mağdurlar karşılarında muhatap bulamamaktan yakınıyorlar.
Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemiyor
Yüz binden fazla Çiftlik Bank mağdurunun büyük bir çoğunluğunun alacakları için mahkemeye başvurmadığı, başvuruda bulunan az sayıda üyeden ise sadece 2 bininin icra takibinin kabul edildiği belirtiliyor. 3 ay önce sırra kadem basan ve Uruguay'da olduğu iddia edilen Mehmet Aydın, sesli bir açıklama yaparak mağdurların paralarını Bitcoin olarak ödeyeceğini vaat etmişti.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/07/05/ciftlik-bank-magdurlari-alacaklarini-tahsil-edemedi Yorum Yaz
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Slaved by makarna 10 ay en beğenilen
1000tl verirseniz paranızı kurtarırım(!)
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Moving On 10 ay
Oh beter olsunlar, bir yakınları muhtaç olsa küçücük bir borç istese param yok derler, ihtiyacı olana yetime ameliyat olacak olana yardım etmezler, ama kolay yoldan para görünce hemen bütün paralarını yatırırlar, helal olsun tosuncuğa bunları bir güzel silkelediği için

Oh beter olsunlar, bir yakınları muhtaç olsa küçücük bir borç istese param yok derler, ihtiyacı olana yetime ameliyat olacak olana yardım etmezler, ama kolay y...
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Starrk35 10 ay
Beter olun.
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Guest-71A6AE17A 10 ay
Doktor, mühendis, hakim, savcı, avukat, sanatçı, akademisyen diye sayıyorlar. Okumamış insan olsa cahil insan olsa anlarım ama bu insanlar nasıl oluyor da bu çocuğa para veriyor anlamıyorum.
Bu olaylar ilk başladığında televizyonda 500.000 lira kaybettim, 400.000 lira kaybettim diye ağlayan insanlar vardı. O zaman bu sahte şirketin sahibinin yaşı da daha küçüktü. İşe ilk başladıklarında çektiği bir videoyu seyrettim daha yetişkin olamamış bildiğiniz küçük bir çocuk.
Bu işin arkasında başkaları olduğunu düşünüyorum yoksa bu çocuğun bu işlerin altından kalkabilme ihtimali çok düşük.
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dephyr 10 ay Guest-71A6AE17A
tosuncuk bebeye para yatıran Doktor, mühendis, hakim, savcı, avukat, sanatçı, akademisyen kimlerdir ifşa edelim onlara kişneyerek gülmek istiyorum
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darkest earth 10 ay
aynısını abdde de yaptılar bitconnect. adam aynı şeyi getirdi trde vurdu gitti


wasso wasso wassoo bitconneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekt
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anadolu87 10 ay
Tosunnnn , adam dünyanın en büyük sağım çiftliğini kurdu.
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BlackGhost12 10 ay

Artist= Tosuncuk (Mehmet Aydın)
Track= Çok Geç Artık
Album= Mavi Yumurta
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PAUL WALKER 10 ay
O kadar kisi milyarlar yatirmis onlar salak aptal olamaz diye dusundum. Ben de yuklu girdim. Parami alamiyorum
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tostumm 10 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mogolo 10 ay
gülen insanlar bur gün sizde dolandıra bilirsiniz gülmeyin alay etmeyin geçmiş olsun diyin gülmek size yakışmıyor
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CoreXXX 10 ay
biraz kaba olacak ama inek gibi sağmış adam.sonrada sütü geri vermez tabi. banada bi sürü tavsiye geldi buraya para yatır diye 1 tl bile vermem ben bu tip firmalara başımda ağrımaz
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mehmedaltair 10 ay
Uzun uzun mesaj yazıp yorulmaya gerek yok yorumum aşağıda
Ahahahahahahahahahaha
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12 Angry Men 10 ay
Bizim burada yıllardır çalışan guvenılır dedıgımız bır dövizci vardı. Esnaf parasını bunlara verıyormuş, yuksek faız verdıklerı ıcın. 1 ay once adam tum paraları alıp yurt dısına kaçmış. 170 mılyon dolar vurgun yaptıgı soylenıyor.
Aç gözlülük yapıp boylelerıne para kaptıranlara hiç üzülmüyorum.
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