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Çin benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin; ülkedeki dizel ve benzinli otomobil satışlarını yasaklayarak elektrikli otomobil teknolojisini teşvik etmeyi planlıyor.
1 yıl
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34
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Satılan araç bakımından dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin, dünya genelinde karbon salınımı miktarını etkileyebilecek bir karar almaya hazırlanıyor. Çin Sanayi Bakanı Yardımcısı Xin Guobin tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki benzinli ve dizel otomobillerin satışını sonlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Guobin daha önce İngiltere ve Fransa'nın 2040 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil satışını durdurmaya yönelik alınan kararlara benzer bir karar alınacağını dile getirirken bu kararla ilgili herhangi bir zaman çizelgesi belirtmedi. 


 
Geçtiğimiz yıl 28 milyon otomobil üretilen Çin'de 2015 yılında elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı yüzde 50 artmış ve bu otomobillerin sayısı 336.000'e ulaşmıştı. Bu miktarla birlikte dünya genelindeki elektrikli ve hibrit otomobil talebinin yüzde 40'ını oluşturan Çin, bu alanda ABD'yi de geride bırakmıştı. Ülkede dizel ve benzinli otomobillerin satışı yasaklandığı takdirde Çin'in iki alanda elini güçlendirmesi tahmin ediliyor. İlk olarak milyonlarca aracın ihtiyaç duyduğu benzini ithal eden Çin bu masraftan kurtulacak. Yasaklamanın bir diğer etkisi ise elektrikli otomobil üretimi ve satışında kendisini gösterecek. 


Otomobil Üreticilerini Zorluyor 

Çin hükümeti milyarlarca dolarlık araştırma sübvansiyonları ve teşvik politikalarıyla otomobil üreticilerini elektrikli otomobiller üretmeye yönlendirse de son zamanlarda kota usulüne geçerek üreticilerin omuzlarına mali bir yük yüklemeye başlamıştı. Kota usulü uyarınca ülkedeki otomobil üreticileri 2019 yılında toplam üretim miktarlarının yüzde 8'i kadar, 2020 yılında ise toplam üretim miktarlarının yüzde 12'si kadar elektrikli otomobil üretmek zorunda. Böylece hükümetin dizel ve elektrikli otomobillere sınırlama getirmesi durumunda üreticilerin belirlenen üretim miktarlarına uyma konusunda herhangi bir zorluk çıkarmayacağı düşünülüyor. 


Xin Goubin konuyla ilgili fazla detay paylaşmadı ancak ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir zaman çizelgesi ve daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. Son zamanlarda yenilebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çin'in dizel ve benzinli otomobilleri de yasaklaması halinde dünya genelinde karbon salınımı miktarının önemli ölçüde azalacağı ve Çin'in adeta bir domino etkisi yaratarak diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya yönelteceği bekleniyor.


https://www.ft.com/content/d3bcc6f2-95f0-11e7-a652-cde3f882dd7b Yorum Yaz
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Johan Elmander 1 yıl Parola_18
Türkiyede açlık sınırı 1498 lira ama neyse hadi bir daha bakalım.
1400 lira iyi maaş demek;
Minimum yaşanabilir evler 650 liradan başlıyor hadi 500 diyelim.
Çok iyimser bir biçimde 150 lira elektrik su faturası toplamı.
Minicik evde yaşıyor diyelim, 100 lira ortalama ısınma diyelim.
50 lira internet.
30-30-20-20 100 lira da telefon.
900 lira etti bile. 500 kaldı. Düzgün yaşamak için yemek masrafına bakalım;
50 kuruştan 4 tane yumurta yiyeceksin günde. 2 lira.
Kahvaltı için 1 lira ekmek.
Peynir yiyecekler. Hadi anadolu coh ucuz, 2 lira da o.
Saf yumurta peynir ekmek 150 lira etti. 350 liramız kaldı. Daha öğle ve akşam yemeği yiyeceğiz.
Öğle yemeği ekmek 1 lira, diğer şeyler 3 lira diyeyim. Aylık 120 lira.
Kaldı 230 lira.
Akşam yemeği, hadi buna da günlük 6 lira diyelim, 180 lira. Kaldı 50.
50 liraya çocuğun okul masraflarını karşılayacaksın, kıyafet alacaksın, diğer bir sürü küçük masraf var.
Ne güzel yaşadık.
Ayrıca o laf attığın azeriler senden kesinlikle daha Türk, Araplaşmış çomarcık.
Türkiyede açlık sınırı 1498 lira ama neyse hadi bir daha bakalım.1400 lira iyi maaş demek;Minimum yaşanabilir evler 650 liradan başlıyor hadi 500 diyel...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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Project Scorpio 1 yıl Parola_18
1400₺ ye herkes aslanlar gibi mi yaşıyor?
Bu insanlar sanırım mağara da ya da dağın başında yaşıyor.
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Johan Elmander 1 yıl Parola_18
İyi hatırlattın ulaşımı unuttum. 1lira gidiş 1 lira geliş desek 60 lira aylık. Son saydıklarım -10 lira ile yapılacak.
Kalmış burada bize araplaşmış diyor
İyi hatırlattın ulaşımı unuttum. 1lira gidiş 1 lira geliş desek 60 lira aylık. Son saydıklarım -10 lira ile yapılacak.Kalmış burada bize araplaşmış diyor ...
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DH Misafiri 1 yıl
Elon avuclarini ovusturmaya baslamistir
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dostum kertenkele 1 yıl
Elektrikli araçları şarj etmek için kullanılacak elektrik nerden gelecek yine fosil yakıtlar dan daha fazla santral çalışacak aynı hesap
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mertx1000 1 yıl dostum kertenkele
Tek noktadan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol etmek çok daha kolaydır. Trafikten kaynaklı hava kirliliğini kontrol etmke ise bir o kadar zor. Termik Santrallere yaptırım yapabilirsin ama sokaktaki aracın egsozuna ne yapabilirsin bir de böyle düşün.
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kaptan666 1 yıl
Bu formdaki altın çocuklardan 5-10 tanesini Çine göndersek sittin sene geçemez elektriğe. Biz bunlara rağmen yine iyiyiz. Hele bide nükleer santralimiz olsun, asıl o zaman görün siz Türkiye'yi.
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Konuşmalan 1 yıl
Bizde olsa da değişmezdi her an düdüklemeye hazır bir mekanizma ve hipnoluktan zevk alan kerizler varken bu memleket adam olmaz.Cahilin,yobazın derdini eğitimli nüfus çekiyor.
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snomask 1 yıl
Konu Çin iken nasıl millet bir birine düşmeyi başardı gene şaka gibi.
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tosuntosun 1 yıl
ülke içinde 1.5 milyar insanınız olacak... ve dünya genelinde petrol artık amerikan kontrolünde olacak...
Her ne kadar kendi insanlarınızı günlük amaçlı bisiklet kullandırtsanız bile ister istemez bu yoğun vede oldukça büyük bir ülkede iç trafiği bir şekilde kontrol etmek gerek. Bir dönem pekin sokaklarında gaz maskeli insan resimleri yayınlanıyor idi. Kömür vb ısınma sebebi ile.
Elektrik ile çalışan sistemler aslında çok geri bile kalındı.
Umarım bu tür kararlar tüm dünya genelinde çabuk uygulanır. Vede kenarda duran ve özel kullanıma bahşedilmiş teknolojik sistemler de ister istemez piyasaya sürülmek zorunda kalınır.
Elektrik li araçların artması ister istemez depo kapasitesi ve mesafe sorunları çıkartacak. Özellikle şehirler arası ulaşımda. Bunun diğer şehir içi etkileri ise artık her parası olan oldukça gürültülü arabları ile sokaklarda çok gezemeyecekler ve gece yarısı patlak egzos sesleri ile...
yukarıya baktım da ana konu dışına çıkılmış.
Güncel olaylar.. siyasi konular.. bireysel sıkıntıları bu tür teknik konular altında değilde.. offtopic veya serbest kürsü başlıklarında tartışın.
Tabiki hakaret ve kaba sözler olmadan.
Kaşınızdaki kişi ne kadar haksız olursa olsun, hatalı düşünürse düşünsün. saygı gösterin. Siz hatalı kişiye yardımcı olmaz.. bilgilendirmez iseniz kim bilgilendirecek ? amerikalı mı alman mı yoksa pkk lı mı gelip yardımcı olacak?
Bize bizden başka dost - yaren mi arıyorsunuz ?
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A.N.E.Y.H. 1 yıl
helal olsun adamlara her işleri çin işi.
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snorlaxxx 1 yıl
Milletin karısına kızına coluguna çocuğuna gelişine geçmişine küfür eden şu kişi sinirsiz banlanmadi gerekiyor. Bu kadar küfür uzaklastirmayla gecistirilemez sınırsız çizilmesi lazım.
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ankebut34_57 1 yıl
Türkiye de böyle karar çıkmaz,arap din kardeşlerini üzmek istemezler.. buraya milyarlarca dolarlık yatırımı çekemezler.. avrupa ve çin kafir ülkeler müslümanları üzmeyi hobi olarak severler.. arakan da yaşananları keyifle izliyorlar.. o azınlıklar hristiyan olsaydı başkente hidrojen bombası atmıştı bile..
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gcb1903 1 yıl
Bu biz de işe yaramaz. Yani hükumet buna izin vermez. Lan bide verirse hapı yutarız. Elektrik birim fiyatı 42 kuruştan 142 kuruşa çıkar. Aman istemez biz fosil yakıt seviyoruz falan diyin. Evimizdeki elektriği bile zamlatır o bahane ile.
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