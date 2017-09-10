Çin benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor

Satılan araç bakımından dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin, dünya genelinde karbon salınımı miktarını etkileyebilecek bir karar almaya hazırlanıyor. Çin Sanayi Bakanı Yardımcısı Xin Guobin tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki benzinli ve dizel otomobillerin satışını sonlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Guobin daha önce İngiltere ve Fransa'nın 2040 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil satışını durdurmaya yönelik alınan kararlara benzer bir karar alınacağını dile getirirken bu kararla ilgili herhangi bir zaman çizelgesi belirtmedi.
Otomobil Üreticilerini Zorluyor
Çin hükümeti milyarlarca dolarlık araştırma sübvansiyonları ve teşvik politikalarıyla otomobil üreticilerini elektrikli otomobiller üretmeye yönlendirse de son zamanlarda kota usulüne geçerek üreticilerin omuzlarına mali bir yük yüklemeye başlamıştı. Kota usulü uyarınca ülkedeki otomobil üreticileri 2019 yılında toplam üretim miktarlarının yüzde 8'i kadar, 2020 yılında ise toplam üretim miktarlarının yüzde 12'si kadar elektrikli otomobil üretmek zorunda. Böylece hükümetin dizel ve elektrikli otomobillere sınırlama getirmesi durumunda üreticilerin belirlenen üretim miktarlarına uyma konusunda herhangi bir zorluk çıkarmayacağı düşünülüyor.
Xin Goubin konuyla ilgili fazla detay paylaşmadı ancak ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir zaman çizelgesi ve daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. Son zamanlarda yenilebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çin'in dizel ve benzinli otomobilleri de yasaklaması halinde dünya genelinde karbon salınımı miktarının önemli ölçüde azalacağı ve Çin'in adeta bir domino etkisi yaratarak diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya yönelteceği bekleniyor.
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1400 lira iyi maaş demek;
Minimum yaşanabilir evler 650 liradan başlıyor hadi 500 diyelim.
Çok iyimser bir biçimde 150 lira elektrik su faturası toplamı.
Minicik evde yaşıyor diyelim, 100 lira ortalama ısınma diyelim.
50 lira internet.
30-30-20-20 100 lira da telefon.
900 lira etti bile. 500 kaldı. Düzgün yaşamak için yemek masrafına bakalım;
50 kuruştan 4 tane yumurta yiyeceksin günde. 2 lira.
Kahvaltı için 1 lira ekmek.
Peynir yiyecekler. Hadi anadolu coh ucuz, 2 lira da o.
Saf yumurta peynir ekmek 150 lira etti. 350 liramız kaldı. Daha öğle ve akşam yemeği yiyeceğiz.
Öğle yemeği ekmek 1 lira, diğer şeyler 3 lira diyeyim. Aylık 120 lira.
Kaldı 230 lira.
Akşam yemeği, hadi buna da günlük 6 lira diyelim, 180 lira. Kaldı 50.
50 liraya çocuğun okul masraflarını karşılayacaksın, kıyafet alacaksın, diğer bir sürü küçük masraf var.
Ne güzel yaşadık.
Ayrıca o laf attığın azeriler senden kesinlikle daha Türk, Araplaşmış çomarcık.
Kalmış burada bize araplaşmış diyor