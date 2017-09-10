Çin benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor

Satılan araç bakımından dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olan Çin, dünya genelinde karbon salınımı miktarını etkileyebilecek bir karar almaya hazırlanıyor. Çin Sanayi Bakanı Yardımcısı Xin Guobin tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki benzinli ve dizel otomobillerin satışını sonlandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Guobin daha önce İngiltere ve Fransa'nın 2040 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil satışını durdurmaya yönelik alınan kararlara benzer bir karar alınacağını dile getirirken bu kararla ilgili herhangi bir zaman çizelgesi belirtmedi.





Geçtiğimiz yıl 28 milyon otomobil üretilen Çin'de 2015 yılında elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı yüzde 50 artmış ve bu otomobillerin sayısı 336.000'e ulaşmıştı. Bu miktarla birlikte dünya genelindeki elektrikli ve hibrit otomobil talebinin yüzde 40'ını oluşturan Çin, bu alanda ABD'yi de geride bırakmıştı. Ülkede dizel ve benzinli otomobillerin satışı yasaklandığı takdirde Çin'in iki alanda elini güçlendirmesi tahmin ediliyor. İlk olarak milyonlarca aracın ihtiyaç duyduğu benzini ithal eden Çin bu masraftan kurtulacak. Yasaklamanın bir diğer etkisi ise elektrikli otomobil üretimi ve satışında kendisini gösterecek.





Otomobil Üreticilerini Zorluyor

Çin hükümeti milyarlarca dolarlık araştırma sübvansiyonları ve teşvik politikalarıyla otomobil üreticilerini elektrikli otomobiller üretmeye yönlendirse de son zamanlarda kota usulüne geçerek üreticilerin omuzlarına mali bir yük yüklemeye başlamıştı. Kota usulü uyarınca ülkedeki otomobil üreticileri 2019 yılında toplam üretim miktarlarının yüzde 8'i kadar, 2020 yılında ise toplam üretim miktarlarının yüzde 12'si kadar elektrikli otomobil üretmek zorunda. Böylece hükümetin dizel ve elektrikli otomobillere sınırlama getirmesi durumunda üreticilerin belirlenen üretim miktarlarına uyma konusunda herhangi bir zorluk çıkarmayacağı düşünülüyor.





Xin Goubin konuyla ilgili fazla detay paylaşmadı ancak ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir zaman çizelgesi ve daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. Son zamanlarda yenilebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çin'in dizel ve benzinli otomobilleri de yasaklaması halinde dünya genelinde karbon salınımı miktarının önemli ölçüde azalacağı ve Çin'in adeta bir domino etkisi yaratarak diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya yönelteceği bekleniyor.

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