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Çin’de Apple kullanan çalışanlara ceza verilmesi gündemde

Çinli özel şirketler Huawei’ye uygulanan global baskıya karşılık vermeye başladı. Apple cihazları kullanan çalışanlara tazminat cezası veya işten atılma gibi yaptırımlar ön görülüyor.
4 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının en büyük mağduru konumundaki Huawei’ye kendi ülkesinden destek yağıyor. Pek çok şirket iPhone kullanan çalışanlarına baskı yaparken Huawei telefonları için de mali destek sağlıyor.

Yoğun bir baskı var

Nikkei Asia tarafından verilen bilgilere göre Çinli sayısız şirket hemşehrileri Huawei’yi global çaptaki mali baskılardan koruma kararı aldı. Çeşitli kampanyalarla Huawei telefonları teşvik edilirken Apple ürünlerinden uzak durulması isteniyor.

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Baskı tarafına değinecek olursak MenPad gibi pek çok firma çalışanlarının Apple ürünlerini kullanmaması konusunda uyarılar yayınlıyor. Bazı firmalar çalışanın satın aldığı Apple ürünün fiyatı kadar tazminat cezası vermeyi düşünürken bundan vazgeçmeyenleri işten çıkarmakla tehdit ediyor.

Destek tarafında ise çeşitli kampanyalar mevcut. Örneğin Huawei telefon alan çalışanına şirketi yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda mali yardım yapıyor. Bazı şirketler çalışanına Huawei telefon hediye ediyor. Farklı bir şirket ise Huawei telefon satın alan çalışan ve müşterisine fiyatının yüzde 30’u oranında bira hediye ediyor.

Son gelişmeler Qualcomm’un iPhone modellerine ülkede satış yasağı isteyen talebinin mahkemece kabul görmesinin üzerine geldi. 1.5 milyarı aşan nüfusuyla Çin’de özel sektör de çok büyük bir etkiye sahip. Bu sektörde Apple ürünlerinin yasaklanması firmayı olumsuz etkileyecektir.

 

https://9to5mac.com/2018/12/24/huawei-iphone-termination-apple/ Yorum Yaz
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Ridianod 4 ay en beğenilen dr20mouse
Kardeşim haberde huawei ve onun çalışanlarından bahsetmiyor. Çinli diğer şirketlerden bahsediyor. O baskılar onlardan geliyormuş ki bence çok yerinde karar. Çine karşı bildiğin soğuk savaş başladı ve körükleniyor. Kaldı ki önerilen markanın appledan aşağı kalır yanı yok. Salak saçma marka saplantısı başka, ülken, geleceğin başka şey. Bak Almanya nasıl birleştirdi BMW ve Mercedesi. Vesselam normal ve stabil bir düzende dediğinize katılıyorum. Aksi durumda katılmıyorum.
Kardeşim haberde huawei ve onun çalışanlarından bahsetmiyor. Çinli diğer şirketlerden bahsediyor. O baskılar onlardan geliyormuş ki bence çok yerinde karar. Çin...
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fth-bsky 4 ay
Bizde yerel ürünlerden vergiyi kaldırsalar fiyatlar düşmez hatta olmayan kaliteleri düşer sadece bizdeki firmaların zihniyetinin değişmesi gerekiyor vergilerin değil. En iyisini yapıp en pahalıya satsalar direk alırım ama bizimkilerin bütün amacı bizi kazıklamak.
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smart1978 4 ay
Amac baski olsun kim hakli muhim degil ;)
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Seyrim 4 ay
Bizde de yerel ürünlerden vergiyi kaldırıp özendirsinler..
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MrKattchup 4 ay
Dünyada artık yasaktan geçilmiyor, şimdi bu yasaklarla birlikte vatandaşların özgürlükleri kısıtlanıyor mu kısıtlanmıyor mu? Bu ekonomik savaşı iyice cılkı çıktı daha da çıkacak gibi gözüküyor.
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