Çin’de Apple kullanan çalışanlara ceza verilmesi gündemde

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının en büyük mağduru konumundaki Huawei’ye kendi ülkesinden destek yağıyor. Pek çok şirket iPhone kullanan çalışanlarına baskı yaparken Huawei telefonları için de mali destek sağlıyor.

Yoğun bir baskı var

Nikkei Asia tarafından verilen bilgilere göre Çinli sayısız şirket hemşehrileri Huawei’yi global çaptaki mali baskılardan koruma kararı aldı. Çeşitli kampanyalarla Huawei telefonları teşvik edilirken Apple ürünlerinden uzak durulması isteniyor.

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Baskı tarafına değinecek olursak MenPad gibi pek çok firma çalışanlarının Apple ürünlerini kullanmaması konusunda uyarılar yayınlıyor. Bazı firmalar çalışanın satın aldığı Apple ürünün fiyatı kadar tazminat cezası vermeyi düşünürken bundan vazgeçmeyenleri işten çıkarmakla tehdit ediyor.

Destek tarafında ise çeşitli kampanyalar mevcut. Örneğin Huawei telefon alan çalışanına şirketi yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda mali yardım yapıyor. Bazı şirketler çalışanına Huawei telefon hediye ediyor. Farklı bir şirket ise Huawei telefon satın alan çalışan ve müşterisine fiyatının yüzde 30’u oranında bira hediye ediyor.

Son gelişmeler Qualcomm’un iPhone modellerine ülkede satış yasağı isteyen talebinin mahkemece kabul görmesinin üzerine geldi. 1.5 milyarı aşan nüfusuyla Çin’de özel sektör de çok büyük bir etkiye sahip. Bu sektörde Apple ürünlerinin yasaklanması firmayı olumsuz etkileyecektir.