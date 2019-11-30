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    Çin'de bir Redmi Note 7 Pro patladı!

    Redmi Note 7S'ten sonra bu ay içerisinde ikinci bir Xiaomi akıllı telefon modeli daha kendiliğinden alev aldı. Önceki kazada da sorumluluk almamış olan Xiaomi, son olayda da suçlamaları reddetti.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Zaman zaman ortaya çıkan ve üreticileri zor durumda akıllı telefon patlaması haberlerinden en sonuncusu Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin yüksek fiyat performans oranıyla bu senenin en çok dikkat çeken modellerinden biri olan Redmi Note 7 Pro'dan geldi.
    Çin'in Henan Eyaleti'nde yaşayan Song Yujie isimli bir vatandaş babası için satın aldığı ve yaklaşık 3 aydır kullanılmakta olan Redmi Note 7 Pro'nun kullanım esnasında kendiliğinden alev aldığını iddia etti. Song Yujie, 27 Kasım'da yani bir kaç gün önce telefonu satın almış olduğu yetkili Xiaomi mağazasına tutanak tutturdu.
    Tutanakta yer alan detaylara göre, telefonun sahibi olan babası yatarken video izlemek amacıyla telefonu yorganının üzerine koymuştu. O sırada uyuyakalmış olan yaşlı adam cihazdan gelen yanık kokusuyla uykusundan uyanmış ve cihazın alevler içinde olduğunu görmüştü.
    Kısa süre içerisinde alevleri söndürmeyi başaran yaşlı adam neyse ki yaralanmamıştı ancak cihaz çoktan tamamen kullanılamaz hale gelmişti.
    Song Yujie, telefonun yandıktan sonraki halini gözler önüne seren görseller de paylaştı.
    Her üreticinin başına gelebilecek bu talihsiz kazanın Xiaomi'nin başını çok ağrıtacağını düşünüyoruz. Zira bu son 1 ay içerisinde patlayan tek Xiaomi marka akıllı telefon değil. Yaklaşık 2 hafta öncesinde Hintli bir kullanıcının yalnızca 1 aydır kullanmakta olduğu Redmi Note 7S'i alev almıştı. Üst üste gelen bu iki olayın Redmi Note 7 serisinin satışlarını büyük oranda zedeleyeceğini ve önümüzdeki günlerde serinin pek çok suçlamaya maruz kalacağını düşünüyoruz.
    Üstelik Xiaomi'nin bu krizleri yönetme şekli de hayli başarısız. Bu tarz kazalarda çoğu zaman üretici sorumluluk almayı kabul eder ve kullanıcının isteğine bağlı olarak hızlıca iade veya değişim hizmeti gerçekleştirilir. Ancak Xiaomi yaşanan son iki kazada da problemin kendisinden kaynaklanmadığını, kullanıcı kaynaklı problemlerin söz konusu olduğunu ve bu yüzden de cihazların garanti kapsamına girmediğini iddia etti.

    https://www.gizchina.com/2019/11/29/xiaomi-redmi-note-7-pro-goes-up-in-flames-following-the-redmi-note-7s-case/ Yorum Yaz
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    Lirikal Militan 14 dk.
    Kutu sağlammış, zarar görmemiş.
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    celeroni 46 dk.
    evet yorgan üzerinde unutarak uyumak kullanıcı hatasına giriyor. hatta telefonu kullanmak da kullanıcı hatası. en güzeli kullanmamak.
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    sniper23 48 dk.
    İsimden dolayı olabilir.
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