Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı oldu

1.5 milyar civarındaki nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, teknoloji, siyaset, üretim gibi pek çok alanda da liderliği eline geçirmek üzere.





Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırma dünyanın en büyük akıllı telefon pazarının Çin olduğunu ortaya koydu.





2011 3. çeyrekte Çin'de akıllı telefon satışları 24 milyon birim gibi rekor bir rakama ulaştı. ABD'de ise 23 milyon satış gerçekleştirildi. Tarihte ilk kez Çin akıllı telefon satışlarında ABD'yi geçmiş oldu. Bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış yüzde 58 olarak ölçüldü. ABD'de yüzde 7'lik bir düşüş yaşandı.





Nokia yüzde 28 pay ile Çin akıllı telefon pazarında lider iken HTC yüzde 24'le ABD akıllı telefon pazarında lider. Çin'de iPhone gibi üst seviye modellerin yanında düşük seviye akıllı telefonlar da büyük ilgi görüyor.

Akıllı telefon gelirleri bakımından ABD halen lider. Çin sayı bakımından önde bulunuyor. Ancak buna rağmen Çin pazarının önlenemez yükselişi bu bölgeye teknoloji firmalarının daha fazla yatırım yapmasına neden oluyor. Apple ve Microsoft belirli alanlarda Çin ile işbirliği halinde. Diğer firmalar da bir şekilde bu pazardan daha fazla pay kapabilmek için girişimlerini sürdürüyor.