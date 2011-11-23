Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,3b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

1.5 milyar civarındaki nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, teknoloji, siyaset, üretim gibi pek çok alanda da liderliği eline geçirmek üzere. 

Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırma dünyanın en büyük akıllı telefon pazarının Çin olduğunu ortaya koydu. 

2011 3. çeyrekte Çin'de akıllı telefon satışları 24 milyon birim gibi rekor bir rakama ulaştı. ABD'de ise 23 milyon satış gerçekleştirildi. Tarihte ilk kez Çin akıllı telefon satışlarında ABD'yi geçmiş oldu. Bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış yüzde 58 olarak ölçüldü. ABD'de yüzde 7'lik bir düşüş yaşandı.

Nokia yüzde 28 pay ile Çin akıllı telefon pazarında lider iken HTC yüzde 24'le ABD akıllı telefon pazarında lider. Çin'de iPhone gibi üst seviye modellerin yanında düşük seviye akıllı telefonlar da büyük ilgi görüyor.
Akıllı telefon gelirleri bakımından ABD halen lider. Çin sayı bakımından önde bulunuyor. Ancak buna rağmen Çin pazarının önlenemez yükselişi bu bölgeye teknoloji firmalarının daha fazla yatırım yapmasına neden oluyor. Apple ve Microsoft belirli alanlarda Çin ile işbirliği halinde. Diğer firmalar da bir şekilde bu pazardan daha fazla pay kapabilmek için girişimlerini sürdürüyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ciwano 8 yıl en beğenilen
Cin de tlf vergisi %3 biz de ise % 48, biz sadece anlamsiz surekli yukselen ve nereye gittiklerini birturlu bilemedigimiz vergilerde dunya 1.siyiz :((
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 8 yıl
Tekn.+ silah + insangüçü + hammadde..+bilmediğim başka işler =Super Güç(Çin)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spartakuez 8 yıl
" devedede boy var ama eşeğin arkasından gidiyor " çok güzel bir atasözü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 8 yıl
Bazen düşünüyorum, adamlar dünyanın 5'de 1'i. Sonra Türkiye nüfusunu düşünüyorum. 70 milyon.
Yani durum gerçekten çok feci. Adamlar dünyanın 1/5'ini oluşturuyor. Hakikaten istedikleri taktirde yapamayacakları şey olamaz bu adamların. Karşısında Amerika bile olsa, teknoloji olarak Amerik'yı bile elbet solda sıfır bırakırlar. Zaten bıraktılar da Amerika beyin avcılığıyla yırtıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musketeer. 8 yıl
Çinlilerin aklı boyu kadar zannedenler var .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quatronic 8 yıl
mehmetgirgin
çinliler telefon alabilecek kadar zengin olabiliyor mu :D

hocam cinde turkiye nufusu kadar koc holding ortaklarindan daha zengin is adamlari vardir. emin olabilirsin ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 8 yıl
Çin ile dalga geçen arkadaşların dünyadan haberi yok sanırım, yaklaşık 20 yıl sonra dünyanın süper gücü olacak olan ülkeden bahsediyoruz arkadaşlar.

Türkiyeye genelde ucuz Çin malları geldiği için insanlarda ''Çin malı dandiktir'' düşüncesi sabitlendi, fakat Çin'de çok kaliteli malzemeler de üretilmekde.

Amerikadaki gökdelen sayısı kadar gökdelenin inşaatına 1 yılda başlamış olan ülkeden bahsediyoruz, yani Amerikanın 1920 li yıllarda başlattığı inşaat biçiminden.

Hali hazırda mevcut Gökdelenlerinin sayısını ve kalitesini bilmeyen araştırsın.

Çin'den bir kaç kare resim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semo_86 8 yıl
Acaba satılan telefonların yuzde kaçı orjinal yoksa kendi çıkardıkları sqny, nokiar gibi çakma akıllı telefonlar da araştırmaya dahil edilmiş mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 8 yıl semo_86
semo_86

Acaba satılan telefonların yuzde kaçı orjinal yoksa kendi çıkardıkları sqny, nokiar gibi çakma akıllı telefonlar da araştırmaya dahil edilmiş mı?

SQNY olmadan olur mu hiç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 8 yıl
çinle bizi niye karşılaştırıyorsunuz ? kasmayın bu kadar, adamlar 1.2 milyon herhalde en büyük pazar olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 8 yıl LKLC
hasanaygunoglu
çinle bizi niye karşılaştırıyorsunuz ? kasmayın bu kadar, adamlar 1.2 milyon herhalde en büyük pazar olacak.

5 tl lik chip uretemeyen ulkeyiz 70 milyon nufus var bunu mu karsilastirsinlar? devleti yonetenler utanmali ama nerde ben sahsen utaniyorum bu kadar potansiyel var ama yatirim sifir ayip ayip.. ayrica kimse tr ile karsilastirmamis ki abd ile karsilastirilmis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 8 yıl
cin eyiye gidiyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 8 yıl
pinphone ile lider oldu adamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciwano 8 yıl en beğenilen
Cin de tlf vergisi %3 biz de ise % 48, biz sadece anlamsiz surekli yukselen ve nereye gittiklerini birturlu bilemedigimiz vergilerde dunya 1.siyiz :((
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 8 yıl
Çinlileri eleştirdiğimiz zaman kendi ülkemizi de eleştirelim. Ne kadar maaş alıyor aldığımız maaşın kaç katını telefona veriyoruz. (Tabii bunun yanında vergi farklarını da göz ardı etmemek gerek)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4314 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, china ve
3 etiket daha akıllı telefon smartphone çin
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony Ericsson Xperia Arc S video inceleme 8 yıl Toshiba AT100 tablet bilgisayar video inceleme 8 yıl Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim