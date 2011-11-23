Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı oldu

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1.5 milyar civarındaki nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, teknoloji, siyaset, üretim gibi pek çok alanda da liderliği eline geçirmek üzere.
Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırma dünyanın en büyük akıllı telefon pazarının Çin olduğunu ortaya koydu.
2011 3. çeyrekte Çin'de akıllı telefon satışları 24 milyon birim gibi rekor bir rakama ulaştı. ABD'de ise 23 milyon satış gerçekleştirildi. Tarihte ilk kez Çin akıllı telefon satışlarında ABD'yi geçmiş oldu. Bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış yüzde 58 olarak ölçüldü. ABD'de yüzde 7'lik bir düşüş yaşandı.
Nokia yüzde 28 pay ile Çin akıllı telefon pazarında lider iken HTC yüzde 24'le ABD akıllı telefon pazarında lider. Çin'de iPhone gibi üst seviye modellerin yanında düşük seviye akıllı telefonlar da büyük ilgi görüyor.
Akıllı telefon gelirleri bakımından ABD halen lider. Çin sayı bakımından önde bulunuyor. Ancak buna rağmen Çin pazarının önlenemez yükselişi bu bölgeye teknoloji firmalarının daha fazla yatırım yapmasına neden oluyor. Apple ve Microsoft belirli alanlarda Çin ile işbirliği halinde. Diğer firmalar da bir şekilde bu pazardan daha fazla pay kapabilmek için girişimlerini sürdürüyor.
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Yani durum gerçekten çok feci. Adamlar dünyanın 1/5'ini oluşturuyor. Hakikaten istedikleri taktirde yapamayacakları şey olamaz bu adamların. Karşısında Amerika bile olsa, teknoloji olarak Amerik'yı bile elbet solda sıfır bırakırlar. Zaten bıraktılar da Amerika beyin avcılığıyla yırtıyor.
hocam cinde turkiye nufusu kadar koc holding ortaklarindan daha zengin is adamlari vardir. emin olabilirsin ;)
Türkiyeye genelde ucuz Çin malları geldiği için insanlarda ''Çin malı dandiktir'' düşüncesi sabitlendi, fakat Çin'de çok kaliteli malzemeler de üretilmekde.
Amerikadaki gökdelen sayısı kadar gökdelenin inşaatına 1 yılda başlamış olan ülkeden bahsediyoruz, yani Amerikanın 1920 li yıllarda başlattığı inşaat biçiminden.
Hali hazırda mevcut Gökdelenlerinin sayısını ve kalitesini bilmeyen araştırsın.
Çin'den bir kaç kare resim.
SQNY olmadan olur mu hiç
5 tl lik chip uretemeyen ulkeyiz 70 milyon nufus var bunu mu karsilastirsinlar? devleti yonetenler utanmali ama nerde ben sahsen utaniyorum bu kadar potansiyel var ama yatirim sifir ayip ayip.. ayrica kimse tr ile karsilastirmamis ki abd ile karsilastirilmis.
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