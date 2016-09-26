Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobuyla uzaylı aramaya başladı

Temmuz ayında yapımı tamamlanan dünyanın en büyük teleskobu FAST uzaylı arayışına başladı. FAST, dünyanın en büyük ikinci radyo teleskobu Arecibo Gözlemevi'nden 2 kat daha güçlü ve 10 kat daha hızlı.