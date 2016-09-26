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Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobuyla uzaylı aramaya başladı

Temmuz ayında yapımı tamamlanan dünyanın en büyük teleskobu FAST uzaylı arayışına başladı. FAST, dünyanın en büyük ikinci radyo teleskobu Arecibo Gözlemevi'nden 2 kat daha güçlü ve 10 kat daha hızlı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,3b
1
30
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in geçtiğimiz Temmuz ayında kurulumunu tamamladığı dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST uzaylı arayışına başladı. Yapımı 5 yıl süren ve toplam 180 milyon dolara mal olan teleskop böylece evrenin diğer yaşam formlarından gelecek olası sinyalleri dinlemeye başladı.

Tam 500 metre çapındaki FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) Çin'in Guinzhou eyaletindeki bir dağın tepesinde bulunuyor. İnanılmaz hassas yapısıyla uzaylı bir uygarlığın keşfedilme potansiyelini en az 5 kat artıracak olan olan devasa teleskop aynı zamanda Samanyolu, diğer galaksiler ve sönük pulsarlar gibi uzayın diğer cisimlerini de araştırmaya koyulacak.

Ayrıca Bkz. "Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı"

Teleskobun yapımı için 8000 insan taşınmak zorunda kaldı

FAST teleskobu 180 milyon dolarlık maliyeti ve 5 yıllık uzun yapım süresinin yanı sıra aynı zamanda bölgede yaşayan insanların hayatlarını da etkiledi. Xinhua'nın yaptığı habere göre tam 8000 insan teleskobun inşaası gerekçesiyle bölgeden taşınmak zorunda kaldı. Çin devleti bu insanlara yeni ev veya nakit para ve FAST projesinde çalışmak üzere işler teklif etti.

Kendi uzay istasyonlarını yapıp, Ay'a insan indirmeyi planlıyorlar

Uzay programlarını bir süredir önemli bir öncelik haline getiren Çin, Hindistan'la beraber bu alanın yükselen yıldızlarından birisi. Devlet başkanı Xi Jinping uzay araştırmalarına çok büyük önem verirken ülkenin bu alandaki başarıları da şimdiden kendini belli ediyor. 2013 yılında Ay yüzeyine gözlem aracı indirmeyi başaran uzak doğu ülkesi hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz hafta yörüngeye yeni bir uzay laboratuvarı yerleştirmiş ve geçtiğimiz Haziran ayında da Long March roket ailesinin yeni üyesi Long March-7'nin ilk denemesini gerçekleştirmişti.

Çin şimdiye kadar kısa sürede önemli işlere imza atmış olsa da gelecek planları çok daha büyük. 2022 yılı itibariyle kendisine ait kalıcı bir uzay istasyonuna sahip olmanın planlarını yapan uzak doğu ülkesi aynı zamanda 2036 yılında da Ay yüzeyine bir insan indirmeyi hedefliyor. Bakalım Çin bu alandaki hedeflerine ulaşabilecek mi.

http://news.xinhuanet.com/english/2016-09/25/c_135712657.htm Yorum Yaz
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
Ne gerek var böyle şeylere, 1.5 milyar dolara saray yapmak marifet, büyük devletler büyük düşünür.
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Krone 3 yıl
180 milyon dolar bu boyuttaki bir teleskop için hiçbir şey değil. Uzun vadede getirisi çok fazla olacaktır. Keşke bizde de milyar dolarlar boşa harcanacağına böyle yatırımlar yapılsa.
180 milyon dolar bu boyuttaki bir teleskop için hiçbir şey değil. Uzun vadede getirisi çok fazla olacaktır. Keşke bizde de milyar dolarlar boşa harcanacağına b...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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Sodalayn 3 yıl
ulan uzaylı diye birşey yok neden dh ye girip herşeyi çok iyi bilen arkadaşlara sormamışlarda bu kadar para harcamışlar
ürünü beğenmedim f/p değil
Yanıtla +22
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CENS. 3 yıl
Yapılmaya kalkılsa ''ağaç,çimen,börtü,böcek'' diye nara atanlar gelmiş o parayı şuraya, buraya verecene bundan yapsak ya diyor. Komik.
1 Yanıt Yanıtla +1
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AurorAbeam 3 yıl CENS.
T0RK
Yapılmaya kalkılsa ''ağaç,çimen,börtü,böcek'' diye nara atanlar gelmiş o parayı şuraya, buraya verecene bundan yapsak ya diyor. Komik.

Bu kadarmı at gözlüklü olur bi insan? Sen bu yapılan yapıda rant görüyor musun? Ben göremiyorum. Ama yandıktan 1 sene sonra oteller dikilen orman arazilerinde rant görüyorum. Elalem ormana dokunmadan orman üstünden otoban götürürken bizde yeni yapılan yolun bilmem ne kadar etrafında ağaçlar yok ediliyor. Niye? Oralarada "rant" inşa edilecek çünkü. Dünyaya ve insanlığa faydalı bir şey yok. Bunu göremiyorsanı oturun insanlığınızdan şüphe edin artık.
Yanıtla +2
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MALTHAEL 3 yıl
Evet gençler üstün ırk , yabancı ırk , uzaylı (ufo) artık dünya dışı varlıkta diyebilirsiniz . Bu varlıklar yok ALLAH da kocaman uzayı yaratmış içine ibretlik olsun diye bir tek insanları koymuş.
Farkında olmadan yaradana hakaret ediyorsunuz sonsuz gücü olan bir varlıktan sadece insanları yarattığını düşünüyorsunuz ve onun gücünü kısıtlıyorsunuz . Sonsuz uzay boşluğu denilen mekanı yaratmış dünyadaki sayı ölçültleriyle sayılamıyacak kadar çok gezegen , galaksi yaratmış ama iş canlı bir varlığa gelince bir tek bizi yaratmış .
Buradan bakınca sizin mantığınızla gidersek gücü yetmemiş bir tek bizi koyu vermiş bir noktaya gibi geliyor ...
En basitinden dünyanın bütün büyük harabelerin de bu varlıklar resmedilmiş , Mısır piramitleri , hatta dünya tarihini genişleten Göbeklitepe'de bulunan varlık resimleri gibi sayabileceğim daha bir sürü yapıda bunlar resmedilmişken ki aralarında binlerce kilometre mesafe var . Hepsinde aynı şeyler var bu insanlar 15 bin yıl önce nasıl haberleşmişler de zamanında en kutsal saydıkları uğruna inanılmaz yapıların ortaya çıktığı bu mimarilerde bu varlıkların resimleri var sormak lazım .
Amazonda ki kabilelere kadar , ıraktaki duvarlara kazınmış resimlere kadar , Afrikada ki dogon kabilesine kadar ki kendileri sirius gezegenlerini biliyorlar . İlken bir kabile sapanla kuş avlıyorlar öyle söyleyeyim . Bu kabile nasıl oluyorda Sirius A ve B hatta arkası var diye anlatabiliyor .
İnanmamak çok kolay ama maalesef yoklar demek ile yok olmuyorlar . Hatta diyorlar ki sen bu dünya da yokken ben vardım diyorlar . Varlıklar gelmişler imzalarını atıp gitmişler hatta belki de buradalar halen bilemiyoruz .
NOT: Göbeklitepe nin bir özelliği var en eski yapıttan 7500 yıl daha eskiye gidiyor . Bu bulunmadan önce herkesin referansı başka bir şey iken şimdilik Göbeklitepe oldu ve evet bakıyoruz ki yine bu varlıklar bu yapılara resmedilmiş . Binlerce yıl geriye gidiyoruz ve yine karşımıza çıkıyorlar ama yoklar değil mi .
1 Yanıt Yanıtla +3
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dark dragon 3 yıl MALTHAEL
MALTHAEL

Evet gençler üstün ırk , yabancı ırk , uzaylı (ufo) artık dünya dışı varlıkta diyebilirsiniz . Bu varlıklar yok ALLAH da kocaman uzayı yaratmış içine ibretlik olsun diye bir tek insanları koymuş.

Farkında olmadan yaradana hakaret ediyorsunuz sonsuz gücü olan bir varlıktan sadece insanları yarattığını düşünüyorsunuz ve onun gücünü kısıtlıyorsunuz . Sonsuz uzay boşluğu denilen mekanı yaratmış dünyadaki sayı ölçültleriyle sayılamıyacak kadar çok gezegen , galaksi yaratmış ama iş canlı bir varlığa gelince bir tek bizi yaratmış .

Buradan bakınca sizin mantığınızla gidersek gücü yetmemiş bir tek bizi koyu vermiş bir noktaya gibi geliyor ...

En basitinden dünyanın bütün büyük harabelerin de bu varlıklar resmedilmiş , Mısır piramitleri , hatta dünya tarihini genişleten Göbeklitepe'de bulunan varlık resimleri gibi sayabileceğim daha bir sürü yapıda bunlar resmedilmişken ki aralarında binlerce kilometre mesafe var . Hepsinde aynı şeyler var bu insanlar 15 bin yıl önce nasıl haberleşmişler de zamanında en kutsal saydıkları uğruna inanılmaz yapıların ortaya çıktığı bu mimarilerde bu varlıkların resimleri var sormak lazım .

Amazonda ki kabilelere kadar , ıraktaki duvarlara kazınmış resimlere kadar , Afrikada ki dogon kabilesine kadar ki kendileri sirius gezegenlerini biliyorlar . İlken bir kabile sapanla kuş avlıyorlar öyle söyleyeyim . Bu kabile nasıl oluyorda Sirius A ve B hatta arkası var diye anlatabiliyor .

İnanmamak çok kolay ama maalesef yoklar demek ile yok olmuyorlar . Hatta diyorlar ki sen bu dünya da yokken ben vardım diyorlar . Varlıklar gelmişler imzalarını atıp gitmişler hatta belki de buradalar halen bilemiyoruz .


NOT: Göbeklitepe nin bir özelliği var en eski yapıttan 7500 yıl daha eskiye gidiyor . Bu bulunmadan önce herkesin referansı başka bir şey iken şimdilik Göbeklitepe oldu ve evet bakıyoruz ki yine bu varlıklar bu yapılara resmedilmiş . Binlerce yıl geriye gidiyoruz ve yine karşımıza çıkıyorlar ama yoklar değil mi .

kozmikanafor.com/...
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sniper23 3 yıl
Dünya'da İnsan denilen bir uzaylı bela ırk varken niye gidip uzayda başkalarını ararsın ki? Hani insan ırkının birbirine yaptığı belli, uzaylılar da aynısını yapmayacak mı?
Yanıtla +1
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fz18 3 yıl
bizimkiler yapsa, 'çevre düşmanları, ağaçları kesmişler' diyen direnişcilerden! geçilmezdi..
1 Yanıt Yanıtla +11
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gokhanvai 3 yıl
Uzaylı bulma ihtimali 5 kat artarak %0,00000000..( 500 sıfır daha
)..000005 oldu
Yanıtla +7
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huseyincarnege 3 yıl
sadece çin için değil dünya için bir yapım oldu yarın bütün rödgenciler orda uzayda karı varmı diye
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dark dragon 3 yıl
180 milyon dolar harcamışlar yazık, halbuki 100 bin dolara bu iş tamamdı. Gerçekten çok cahil bunlar.

1 Yanıt Yanıtla +12
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Sodalayn 3 yıl dark dragon
dark dragon

180 milyon dolar harcamışlar yazık, halbuki 100 bin dolara bu iş tamamdı. Gerçekten çok cahil bunlar.



söylediği yanlışların hepsini geçtim,dünyanın yaşını neden yanlış biliyo bu arkadaşlar ?
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tobepeople 3 yıl
Ay'a Milli Saray yapacağız ,hedef 2030!
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Bir şeyi merak ediyorum.
Bu aletle dünyadaki radyo dalgalarını vs de takip edip çözebilirler mi?
Eğer böyle bir şey mümkünse , uzaylı bahane güç şahane.
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beyazkar35 3 yıl Guest-41635B9FE
hkD
Bir şeyi merak ediyorum.
Bu aletle dünyadaki radyo dalgalarını vs de takip edip çözebilirler mi?
Eğer böyle bir şey mümkünse , uzaylı bahane güç şahane.


Amerikalılar soğuk savaş döneminde rus radyo dalgalarını dinlemek için radyo teleskoplarini kurmuşlardır.
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Frost05 3 yıl
Battlefield 4: Rogue Transmission
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gcb1903 3 yıl
Yeşili katletmişler. Yemyeşil tepelere dikerek, oraya yol yaparak on binlerce ağacı kesmişler.
Not: Bu yorum haber metninde ctrl+f ile Çin aratılıp yerlerine Türkiye yazılsaydı topik olacaktı.
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HABERİN ETİKETLERİ
Çin Ulusal Uzay İdaresi, fast ve
5 etiket daha astronomi radyo teleskobu Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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