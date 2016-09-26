Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobuyla uzaylı aramaya başladı

Çin'in geçtiğimiz Temmuz ayında kurulumunu tamamladığı dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST uzaylı arayışına başladı. Yapımı 5 yıl süren ve toplam 180 milyon dolara mal olan teleskop böylece evrenin diğer yaşam formlarından gelecek olası sinyalleri dinlemeye başladı.
Tam 500 metre çapındaki FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) Çin'in Guinzhou eyaletindeki bir dağın tepesinde bulunuyor. İnanılmaz hassas yapısıyla uzaylı bir uygarlığın keşfedilme potansiyelini en az 5 kat artıracak olan olan devasa teleskop aynı zamanda Samanyolu, diğer galaksiler ve sönük pulsarlar gibi uzayın diğer cisimlerini de araştırmaya koyulacak.
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Çin şimdiye kadar kısa sürede önemli işlere imza atmış olsa da gelecek planları çok daha büyük. 2022 yılı itibariyle kendisine ait kalıcı bir uzay istasyonuna sahip olmanın planlarını yapan uzak doğu ülkesi aynı zamanda 2036 yılında da Ay yüzeyine bir insan indirmeyi hedefliyor. Bakalım Çin bu alandaki hedeflerine ulaşabilecek mi.
Tam 500 metre çapındaki FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) Çin'in Guinzhou eyaletindeki bir dağın tepesinde bulunuyor. İnanılmaz hassas yapısıyla uzaylı bir uygarlığın keşfedilme potansiyelini en az 5 kat artıracak olan olan devasa teleskop aynı zamanda Samanyolu, diğer galaksiler ve sönük pulsarlar gibi uzayın diğer cisimlerini de araştırmaya koyulacak.
Ayrıca Bkz. "Bu enteresan bisiklet dünya hız rekoru kırdı"
Teleskobun yapımı için 8000 insan taşınmak zorunda kaldıFAST teleskobu 180 milyon dolarlık maliyeti ve 5 yıllık uzun yapım süresinin yanı sıra aynı zamanda bölgede yaşayan insanların hayatlarını da etkiledi. Xinhua'nın yaptığı habere göre tam 8000 insan teleskobun inşaası gerekçesiyle bölgeden taşınmak zorunda kaldı. Çin devleti bu insanlara yeni ev veya nakit para ve FAST projesinde çalışmak üzere işler teklif etti.
Kendi uzay istasyonlarını yapıp, Ay'a insan indirmeyi planlıyorlarUzay programlarını bir süredir önemli bir öncelik haline getiren Çin, Hindistan'la beraber bu alanın yükselen yıldızlarından birisi. Devlet başkanı Xi Jinping uzay araştırmalarına çok büyük önem verirken ülkenin bu alandaki başarıları da şimdiden kendini belli ediyor. 2013 yılında Ay yüzeyine gözlem aracı indirmeyi başaran uzak doğu ülkesi hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz hafta yörüngeye yeni bir uzay laboratuvarı yerleştirmiş ve geçtiğimiz Haziran ayında da Long March roket ailesinin yeni üyesi Long March-7'nin ilk denemesini gerçekleştirmişti.
Çin şimdiye kadar kısa sürede önemli işlere imza atmış olsa da gelecek planları çok daha büyük. 2022 yılı itibariyle kendisine ait kalıcı bir uzay istasyonuna sahip olmanın planlarını yapan uzak doğu ülkesi aynı zamanda 2036 yılında da Ay yüzeyine bir insan indirmeyi hedefliyor. Bakalım Çin bu alandaki hedeflerine ulaşabilecek mi.
http://news.xinhuanet.com/english/2016-09/25/c_135712657.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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