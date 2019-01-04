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Çin'in keşif aracı, Ay'da ilk 'ayak izlerini' bıraktı: İşte fotoğraf

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay'ın uzak yüzündeki keşif çalışmalarına başladı. Chang'e 4'ten ayrılan gözlem aracı Ay yüzünde ilk ayak izlerini bıraktı. İşte paylaşılan fotoğraf:
4 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Perşembe günü tarihi bir ilke imza atarak Ay'ın uzak yüzüne iniş yapan Çin, keşif çalışmalarına artık yavaş yavaş start veriyor. Görev dahilinde Ay'a indirilen gözlem aracı, Chang'e 4 iniş aracından ayrılarak yüzeyde hareket etmeye başladı ve böylece ilk ayak izlerini bırakmış oldu.

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda keşif aracına Yutu 2 isminin verildiği belirtildi. Bildiğiniz gibi Çin'in 2013 yılında Ay'a indirdiği keşif aracının ismi de aynı şekilde Yutu'ydu. İki uzay aracının teknik özellikler anlamında çok benzer olmaları nedeniyle Çin'in mantıklı bir isim seçimi yaptığı söylenebilir.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın 'karanlık yüzüne' iniş yaptı: İşte tarihi fotoğraf"
186 kilometre genişliğindeki Von Karman kraterinde bulunan Yutu 2, Ay'ın uzak yüzünde detaylı bilimsel çalışmalar yapan ilk uzay aracı olacak. Yutu 2'nin Von Karman kraterinin topoğrafik ve mineralojik yapısını incelemesi, su buzları keşfetmeye yönelik çalışmalar yapması ve çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Yutu 2 yaklaşık 3 aylık bir görev için Ay'a gönderilmiş. Ancak bu, üç ayın ardından uzay aracının kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Herhangi bir problemle karşılaşılmadığı sürece uzay aracı keşif yapmaya devam edecek. Yutu 2'nin Ay'ın uzak yüzünde yapacağı keşifler ve göndereceği muhteşem fotoğraflar tüm uzay meraklıları tarafından merakla bekleniyor.

*Bu arada Chang'e, Çin mitolojisinde Ay tanrıçası; Yutu ise Chang'e'nin evcil tavşanıdır. Tanrıça Chang'e ile beraber Ay'da yaşadığına inanılan Yutu aynı zamanda Yeşim Tavşan (Jade Rabbit) anlamına gelir.

https://www.space.com/42890-china-moon-far-side-rover-yutu-2-success.html Yorum Yaz
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KaleyDeskop 4 ay en beğenilen
boş yere indirmişler, onun yerine amerikanın iniş yaptığı yere indirip orayı gösterselerdi daha iyi reklam olurdu.. Hem gittiler mi gitmediler mi soruları cevaplanmış olurdu.
boş yere indirmişler, onun yerine amerikanın iniş yaptığı yere indirip orayı gösterselerdi daha iyi reklam olurdu.. Hem gittiler mi gitmediler mi soruları cevap...
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xenix 4 ay
Ayın karanlık yüzünde büyük bir uzaylı şehri olduğunu idda eden ufocuları üzmüşler. Artık ayın karanlık yüzünden de ekmek yiyemiyecekler.
Boş yere amerikanın 5 defa inip orada ay aracını bıraktıkları yeri uygun aletileri olan bir kişi dünyadan da görür gidip bakmaya ne gerek var:)))
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terimer 4 ay xenix
Ay'in karanlik yuzu diger yuzu gibi oldukca genis bir alani kapsiyor. Tek bir fotografa bakarak boyle bir sonuca ulasilamaz. Bu, Gobi colune inen bir sondanin gonderdigi tek bir resme bakarak "Dunya gezegeni aslinda kurak bir yermis. Hic su yokmus" demekle ayni oluyor.
Zaten oyle bir resim cekilmis olsa bile bu acik sekilde yayinlanmayacaktir :-) Oyle bir resmin yayinlanmasi tum Dunya'nin yerinden oynamasina sebep olurdu ;-)
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KuvvetMira27 4 ay
Dünya düz beyler, oyuna gelmeyin.
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terimer 4 ay KuvvetMira27
Dunya hicbir zaman duz olmadi! Dunya gezegeni diger tum gezegenler, yildizlar ve gunesler gibi yuvarlagimsi bir kuredir. Eger Dunya duz olsa idi diger baska geometrik sekillerde de (ucgen, dortgen, piramit, koni, silindir vs.) gezegenler, yildizlar ve gunesler gorebilmeligdik. Ayirca, eger duzse bu duzlugun basi ve sonu nerede ? Dunya'nin etrafinda bir tam tur atinca nasil oluyorda yine ilk adimi attigin noktaya geliyorsun ?
Lutfen, bu anlamsiz ve mantiksiz duz Dunya olayini birakin artik. Evet, NASA ve Amerikan hukumeti basta olmak uzere pekcok kurum ve devlet inanilmaz yalanlar soyledi ve soylemeye de devam ediyor. Ancak, bu onlardan biri degil ...
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KaleyDeskop 4 ay en beğenilen
boş yere indirmişler, onun yerine amerikanın iniş yaptığı yere indirip orayı gösterselerdi daha iyi reklam olurdu.. Hem gittiler mi gitmediler mi soruları cevaplanmış olurdu.
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