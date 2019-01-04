Çin'in keşif aracı, Ay'da ilk 'ayak izlerini' bıraktı: İşte fotoğraf

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"Çin, Ay'ın 'karanlık yüzüne' iniş yaptı: İşte tarihi fotoğraf"

https://www.space.com/42890-china-moon-far-side-rover-yutu-2-success.html

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Perşembe günü tarihi bir ilke imza atarak Ay'ın uzak yüzüne iniş yapan Çin, keşif çalışmalarına artık yavaş yavaş start veriyor. Görev dahilinde Ay'a indirilen gözlem aracı, Chang'e 4 iniş aracından ayrılarak yüzeyde hareket etmeye başladı ve böylece ilk ayak izlerini bırakmış oldu.Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda keşif aracınaisminin verildiği belirtildi. Bildiğiniz gibi Çin'in 2013 yılında Ay'a indirdiği keşif aracının ismi de aynı şekilde Yutu'ydu. İki uzay aracının teknik özellikler anlamında çok benzer olmaları nedeniyle Çin'in mantıklı bir isim seçimi yaptığı söylenebilir.186 kilometre genişliğindeki Von Karman kraterinde bulunan Yutu 2, Ay'ın uzak yüzünde detaylı bilimsel çalışmalar yapan ilk uzay aracı olacak. Yutu 2'nin Von Karman kraterinin topoğrafik ve mineralojik yapısını incelemesi, su buzları keşfetmeye yönelik çalışmalar yapması ve çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor.Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Yutu 2 yaklaşık 3 aylık bir görev için Ay'a gönderilmiş. Ancak bu, üç ayın ardından uzay aracının kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Herhangi bir problemle karşılaşılmadığı sürece uzay aracı keşif yapmaya devam edecek. Yutu 2'nin Ay'ın uzak yüzünde yapacağı keşifler ve göndereceği muhteşem fotoğraflar tüm uzay meraklıları tarafından merakla bekleniyor.*Bu arada Chang'e, Çin mitolojisinde Ay tanrıçası; Yutu ise Chang'e'nin evcil tavşanıdır. Tanrıça Chang'e ile beraber Ay'da yaşadığına inanılan Yutu aynı zamanda Yeşim Tavşan (Jade Rabbit) anlamına gelir.