Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere

1.4 milyar civarındaki nüfusuyla dünyanın en büyük bilgisayar ve akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, şimdi de mobil uygulama pazarında liderlik kovalamaya başladı. Yapılan yeni ölçümler, en erken bu yıl itibariyle Çin mobil uygulama pazarının ABD'yi geride bırakacağını gösteriyor.





Son analizlere göre, bu yıl global uygulama ekonomisi yüzde 24 artışla 51 milyar dolar seviyesine çıkacak. 2020 yılında ise bu rakamın 100 milyar dolar olması bekleniyor. Yine bu yıl indirme rakamları bakımından Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geride bırakmış olacak.





Genelde pek çok ülkede Android işletim sistemi için Google Play ana mağaza olarak kullanılıyor ve alternatif olarak Amazon veya Galaxy Apps gibi az sayıda mağazası bulunuyor ancak Çin'de durum çok farklı. Google Play mağazasının erişime kapalı olduğu ülkede, oluşan boşluğu alternatif mağazalar doldurmuş. Örneğin Xiaomi'nin kendisine ait bir uygulama mağazası mevcut. Ayrıca Baidu ve Huawei de bu sektörde yer alıyor. Ülkede lider, Tencent'in Myapp uygulama mağazası. Toplamda ise 200'den fazla uygulama mağazası yer alıyor.









Analiz, Google Play haricinde Amazon ve MIUI gibi 10 000 civarında kaynaktan veri topladığı için daha geniş bir kapsama alanına sahip. Bu bakımdan, Çin'deki mağaza etkileşim rakamları da daha net bir şekilde görülebiliyor. Alternatif mağazalar hayli fazla olduğu için, uygulama gelirleri de bunlar arasında paylaşılıyor. Google Play, bu tarafta kayda değer bir gelire sahip değil.





Çin'in yükselen potansiyeli, Google için her zaman büyük bir hedef oldu. Geçen yıl Huawei'yi Nexus programına dahil ederek aradaki buzları eriten Google, bu yılın ilk yarısında uygulama mağazasını Çin'de aktif etmeyi planlıyor. Oyuna geç de olsa katılan Google, büyüyen gelirden pay almayı başaracak.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/app-annie-china-to-surpass-u-s-app-economy-in-2016.html