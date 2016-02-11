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Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı, mobil uygulama anlamında da liderliğe yürüyor. 200'den fazla alternatif uygulama mağazasıyla Çin, ABD'yi geride bırakmak üzere.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere

1.4 milyar civarındaki nüfusuyla dünyanın en büyük bilgisayar ve akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, şimdi de mobil uygulama pazarında liderlik kovalamaya başladı. Yapılan yeni ölçümler, en erken bu yıl itibariyle Çin mobil uygulama pazarının ABD'yi geride bırakacağını gösteriyor. 

Son analizlere göre, bu yıl global uygulama ekonomisi yüzde 24 artışla 51 milyar dolar seviyesine çıkacak. 2020 yılında ise bu rakamın 100 milyar dolar olması bekleniyor. Yine bu yıl indirme rakamları bakımından Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geride bırakmış olacak. 

Genelde pek çok ülkede Android işletim sistemi için Google Play ana mağaza olarak kullanılıyor ve alternatif olarak Amazon veya Galaxy Apps gibi az sayıda mağazası bulunuyor ancak Çin'de durum çok farklı. Google Play mağazasının erişime kapalı olduğu ülkede, oluşan boşluğu alternatif mağazalar doldurmuş. Örneğin Xiaomi'nin kendisine ait bir uygulama mağazası mevcut. Ayrıca Baidu ve Huawei de bu sektörde yer alıyor. Ülkede lider, Tencent'in Myapp uygulama mağazası. Toplamda ise 200'den fazla uygulama mağazası yer alıyor. 


Analiz, Google Play haricinde Amazon ve MIUI gibi 10 000 civarında kaynaktan veri topladığı için daha geniş bir kapsama alanına sahip. Bu bakımdan, Çin'deki mağaza etkileşim rakamları da daha net bir şekilde görülebiliyor. Alternatif mağazalar hayli fazla olduğu için, uygulama gelirleri de bunlar arasında paylaşılıyor. Google Play, bu tarafta kayda değer bir gelire sahip değil. 

Çin'in yükselen potansiyeli, Google için her zaman büyük bir hedef oldu. Geçen yıl Huawei'yi Nexus programına dahil ederek aradaki buzları eriten Google, bu yılın ilk yarısında uygulama mağazasını Çin'de aktif etmeyi planlıyor. Oyuna geç de olsa katılan Google, büyüyen gelirden pay almayı başaracak. 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/app-annie-china-to-surpass-u-s-app-economy-in-2016.html Yorum Yaz
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senersongur 3 yıl
Bizim de Çin'i örnek alıp Google ve Apple'ı yasaklamamız lazım.

Boş yere paramız gidiyor.

Çin ile anlaşıp 500-1000 dolar değerindeki telefonların yerine Aliexpress vb sitelerde 100-200 dolar seviyesinde olan Çinli markaları hükümetimiz yasa ile ülkeye getirmeli.

Çinli uygulamaları da Türkçe'ye cevirirsek paramız cebimizde kalmış olur.
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kadirirdem 3 yıl
desenize Google Play Store'a gerek kalmamış...
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alemburda34 3 yıl
Cin kendi icinde isi cozmus ne verisi disariya gidiyor nede parasi
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esmerbuyucu 3 yıl
Play Store'un gelmesine gerek kalmamış.
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hazin44 3 yıl
Google erişime kapalı olduğu surece hiç bir google uygulaması calismaz chin telefonlarında. Chinde yaşıyorum ve hiç bir telefonda google yok apk olarak play marketi yukledim VPN olmasına rağmen çalışmadı cin hükümeti googleyi serbest bırakmadığı surece zor.Cin hükümeti googleyi chine sokmaz sokmasinada gerek yok baidu ve diğer her şey onlara yetiyor .
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Im Above The Law 3 yıl hazin44
hazin44

Google erişime kapalı olduğu surece hiç bir google uygulaması calismaz chin telefonlarında. Chinde yaşıyorum ve hiç bir telefonda google yok apk olarak play marketi yukledim VPN olmasına rağmen çalışmadı cin hükümeti googleyi serbest bırakmadığı surece zor.Cin hükümeti googleyi chine sokmaz sokmasinada gerek yok baidu ve diğer her şey onlara yetiyor .

Marka ve model verirmisiniz? Unicom(联通) aldıysanız muhtemelen çalışacaktır.

Bende Çin'de yaşıyordum. Huawei P7 ve Samsung S5 aldım. Google'ın bütün uygulamalarını kullanabiliyorum.

Resimdekilerin arasından birçoğunu kullandım. Hala WO Store ve Huawei App'ı kullanıyorum.
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