Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için yasaklamalarla birlikte ciddi teşvikler ve üretim zorunluluğu da getiren Çin hükümeti şimdi de yakıt verimliliği sağlanmasını gündeme getirdi. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre yakıt tüketiminde hükümetin belirlediği standartları karşılayamayan araç modellerinin üretimi yeni yılın ilk gününden itibaren yasaklanıyor. Böylece bugünden itibaren, hükümetin belirlediği standartların gerisinde kalan, hepsi binek otomobil olmak üzere, 553 araç modelinin üretimine son veriliyor.





Yeni Teknolojileri Teşvik Ediyor

Çin Araç Teknolojisi Hizmet Merkezi'nin de görüşü alınarak getirilen bu yasaklama ile Çin, emisyon sınırlarını zorlarken tüketicileri enerji kullanımı konusunda günümüz teknolojilerini yansıtan araçları satın almaya yönlendiriyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'in için 553 araç modeli, binek araç üretiminin çok küçük bir kısmını oluşturduğu için hükümetin aldığı kararın otomobil endüstrisini zorlamayacağı düşünülüyor.





Bununla birlikte üretimi yasaklanan otomobiller arasında, Mercedes-Benz, General Motors ve Volkswagen gibi önemli otomobil üreticilerinin yerel şirketlerle birlikte kurdukları iştirakleri(Pekin Benz Otomotiv ve FAW-Volkswagen gibi) tarafından üretilen araçlar da yer alıyor. Üretimi yasaklanan araçları üreten şirketlerin şimdi üretim hattını yeniden, hükümetin standartlarına göre değiştirmek zorunda kalmasının büyük şirketlerle ortaklık kuran yerel üreticileri etkilemesi bekleniyor.

https://www.reuters.com/article/us-china-autos-environment/china-to-suspend-some-car-production-over-fuel-consumption-standards-idUSKBN1EP040?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a4891fd04d3014e4a8e75d7&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter