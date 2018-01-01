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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor

Çin hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, ülkede üretilen ancak yakıt verimliliği standartlarını karşılayamayan 553 araç modelinin üretimi bugünden itibaren durdurulacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor
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Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için yasaklamalarla birlikte ciddi teşvikler ve üretim zorunluluğu da getiren Çin hükümeti şimdi de yakıt verimliliği sağlanmasını gündeme getirdi. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre yakıt tüketiminde hükümetin belirlediği standartları karşılayamayan araç modellerinin üretimi yeni yılın ilk gününden itibaren yasaklanıyor. Böylece bugünden itibaren, hükümetin belirlediği standartların gerisinde kalan, hepsi binek otomobil olmak üzere, 553 araç modelinin üretimine son veriliyor.


Yeni Teknolojileri Teşvik Ediyor 

Çin Araç Teknolojisi Hizmet Merkezi'nin de görüşü alınarak getirilen bu yasaklama ile Çin, emisyon sınırlarını zorlarken tüketicileri enerji kullanımı konusunda günümüz teknolojilerini yansıtan araçları satın almaya yönlendiriyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'in için 553 araç modeli, binek araç üretiminin çok küçük bir kısmını oluşturduğu için hükümetin aldığı kararın otomobil endüstrisini zorlamayacağı düşünülüyor. 


Bununla birlikte üretimi yasaklanan otomobiller arasında, Mercedes-Benz, General Motors ve Volkswagen gibi önemli otomobil üreticilerinin yerel şirketlerle birlikte kurdukları iştirakleri(Pekin Benz Otomotiv ve FAW-Volkswagen gibi) tarafından üretilen araçlar da yer alıyor. Üretimi yasaklanan araçları üreten şirketlerin şimdi üretim hattını yeniden, hükümetin standartlarına göre değiştirmek zorunda kalmasının büyük şirketlerle ortaklık kuran yerel üreticileri etkilemesi bekleniyor.  


https://www.reuters.com/article/us-china-autos-environment/china-to-suspend-some-car-production-over-fuel-consumption-standards-idUSKBN1EP040?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a4891fd04d3014e4a8e75d7&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen
Artık VW'nin emisyon hileli arabaları Türkiye'ye gönderdiği gibi, bu Çin'de ki arabalarıda buraya gönderirler.
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RaptorFX 1 yıl
Çin için önemli bir gelişme. Demek ki kalite standartları belirli seviyelere ulaştı. Artık eskisi gibi gelişmemiş ülkelerle aynı kalitesiz araçları istemiyorlar anlaşılan.
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ufuk-34JD58 1 yıl
burada olsa bütün tofaş- fiatlar yasaklanırdı
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sniper23 1 yıl en beğenilen
Artık VW'nin emisyon hileli arabaları Türkiye'ye gönderdiği gibi, bu Çin'de ki arabalarıda buraya gönderirler.
1 Yanıt Yanıtla +16
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jubeii 1 yıl sniper23
sniper23

Artık VW'nin emisyon hileli arabaları Türkiye'ye gönderdiği gibi, bu Çin'de ki arabalarıda buraya gönderirler.

memleket çöp olursa gelir ......çarlar üstüne.
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Metorpa 1 yıl
Bizimkiler de yapsa diyeceğim de yapmasınlar abi boşverin, sonra elektrikli araçlardan da kılıfına uydurup vergi almaya başlarlar (bknz. Elektrik Motorlu Taşıtlar Vergisi). Böyle iyi, devam etsinler böyle :D
Bu arada arkadaş'a o konuda katılıyorum. En azından Şahin'i kaldırsınlar zaten rahatlar trafik. Ama bizim ülkemizin siyasetçilerinde bunu yapabilecek ... var mı? bilemem.
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tobepeople 1 yıl
Çok mantıklı yani düşünün İstanbul'da yasaklarsanız düzenli olarak 10 yıl ve üzeri araçları trafik yüzde 50 rahatlar zaten fakir adam binmesin arkadaş ancak bunun için altyapı lazım yani metro seferleri ve otobüsler hatta minibüsler bile yetmez. Yani şahsen ben 20 yıllık araç bile alamam yani yanlış anlamayın ama artık zaten zengin işi oldu araç kullanımı ,vergisi, kaskosu ,benzini ,tamiri ve sigortası derken...
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intel7mix 1 yıl tobepeople
tobepeople

Çok mantıklı yani düşünün İstanbul'da yasaklarsanız düzenli olarak 10 yıl ve üzeri araçları trafik yüzde 50 rahatlar zaten fakir adam binmesin arkadaş ancak bunun için altyapı lazım yani metro seferleri ve otobüsler hatta minibüsler bile yetmez. Yani şahsen ben 20 yıllık araç bile alamam yani yanlış anlamayın ama artık zaten zengin işi oldu araç kullanımı ,vergisi, kaskosu ,benzini ,tamiri ve sigortası derken...

10 yaş üzeri yasaklansın mı ? Halkı fakir ve zengin diye ayırmak hangi kafanın ürünüdür.
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