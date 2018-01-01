Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor

Yeni Teknolojileri Teşvik Ediyor
Çin Araç Teknolojisi Hizmet Merkezi'nin de görüşü alınarak getirilen bu yasaklama ile Çin, emisyon sınırlarını zorlarken tüketicileri enerji kullanımı konusunda günümüz teknolojilerini yansıtan araçları satın almaya yönlendiriyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'in için 553 araç modeli, binek araç üretiminin çok küçük bir kısmını oluşturduğu için hükümetin aldığı kararın otomobil endüstrisini zorlamayacağı düşünülüyor.
Bununla birlikte üretimi yasaklanan otomobiller arasında, Mercedes-Benz, General Motors ve Volkswagen gibi önemli otomobil üreticilerinin yerel şirketlerle birlikte kurdukları iştirakleri(Pekin Benz Otomotiv ve FAW-Volkswagen gibi) tarafından üretilen araçlar da yer alıyor. Üretimi yasaklanan araçları üreten şirketlerin şimdi üretim hattını yeniden, hükümetin standartlarına göre değiştirmek zorunda kalmasının büyük şirketlerle ortaklık kuran yerel üreticileri etkilemesi bekleniyor.
https://www.reuters.com/article/us-china-autos-environment/china-to-suspend-some-car-production-over-fuel-consumption-standards-idUSKBN1EP040?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a4891fd04d3014e4a8e75d7&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
memleket çöp olursa gelir ......çarlar üstüne.
Bu arada arkadaş'a o konuda katılıyorum. En azından Şahin'i kaldırsınlar zaten rahatlar trafik. Ama bizim ülkemizin siyasetçilerinde bunu yapabilecek ... var mı? bilemem.
10 yaş üzeri yasaklansın mı ? Halkı fakir ve zengin diye ayırmak hangi kafanın ürünüdür.