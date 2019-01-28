Çin yetkilileri 8000 uygulamayı engelledi

Sayısı milyonları aşan mobil uygulamalar içerisinde hangisinin iyi niyetli hangisinin kötü niyetli olduğunu ayırt edebilmek zaman zaman mümkün olamayabiliyor. Mağazalar geniş güvenlik tedbirleri alırken bazen hükümetler de devreye giriyor.

Hepsi de zararlı

Çin siber güvenlik düzenleme kurumu zararlı olduğunu tespit ettiği yaklaşık 8000 uygulamayı mağazalardan kaldırttı. Bu uygulamaların bir kısmı kullanıcıları fazla ödeme yapmaya zorlarken bir kısmı da kişisel verileri çalıyor.

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Uygulamalar arasında Fruit Ninja da yer alıyor ancak orijinal değil. Bu bakımdan orijinal zannedilerek ilgi görüyor ve kullanıcıları bazı ücretli hizmetleri satın almaya zorluyor. Bathroom Goddess ve Naughty Housemaid uygulamaları ise kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor.

İnternet üzerinde sansür politikalarının daha da sıkılaştığı 2016 yılından bu yana toplamda 10 bin uygulamanın kaldırıldığı ifade ediliyor. Bunlar arasında Tencent’in izinsiz veri paylaşımı yapan bir uygulaması da var. Ayrıca internete paylaşılan 7 milyon bilgi parçası da silindi.