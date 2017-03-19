Çin’de yasaklanan sosyal ağlara Pinterest de eklendi

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Çin’de uzun yıllardır kullanılan ve dünyanın en büyük internet sansür ve izleme sistemi olan Büyük Güvenlik Duvarı(The Great Firewall) isimli sistem, internet kullanıcılarının Facebook, Google+ ve Twitter gibi sosyal ağlara girmesine yıllardır olanak tanımıyordu. Son iki yıldır VPN kullanımının da, hükümet tarafından izin verilen bazı uygulamalar hariç, yasaklandığı ülkede görsel paylaşım platformu Pinterets de yasaktan nasibini aldı.

Çinli medya organlarının haberlerine göre kullanıcılar 7 gündür Pinterest’e erişim sağlayamıyor. Her ne kadar sansür sistemi zaman zaman hatalar vererek yasaklı olmayan sitelere de erişimi kapatıyor olsa da hem üzerinden uzun bir süre geçmiş olması hem de ülkenin en büyük yasama ve danışma organları olan Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı arasında yapılacak olan toplantı öncesinde bu olayın yaşanmış olması, bizzat Çin hükümetinin bu yönde karar aldığı düşüncesini akıllara getiriyor.

Facebook ve Google’ın uzun bir süredir Çin hükümetiyle irtibat halinde olup ülkede tekrar faaliyet göstermenin pazarlığını yapıyorken yaşanan bu durum Çin’in sosyal ağlar ve sansür konusunda hala çok sıkı düzenlemelere sahip olduğunu gösteriyor. Pinterets ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil.

https://www.cnet.com/news/pinterest-blocked-in-china-great-firewall/