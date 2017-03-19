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Çin’de yasaklanan sosyal ağlara Pinterest de eklendi

Facebook, Google+ ve Twitter gibi sosyal ağların kullanımını yasaklayan Çin, yasaklananlar listesine son olarak görsel paylaşım platformu olan Pinterest’i ekledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
20
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin’de yasaklanan sosyal ağlara Pinterest de eklendi
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Çin’de uzun yıllardır kullanılan ve dünyanın en büyük internet sansür ve izleme sistemi olan Büyük Güvenlik Duvarı(The Great Firewall) isimli sistem, internet kullanıcılarının Facebook, Google+ ve Twitter gibi sosyal ağlara girmesine yıllardır olanak tanımıyordu. Son iki yıldır VPN kullanımının da, hükümet tarafından izin verilen bazı uygulamalar hariç, yasaklandığı ülkede görsel paylaşım platformu Pinterets de yasaktan nasibini aldı.

Çinli medya organlarının haberlerine göre kullanıcılar 7 gündür Pinterest’e erişim sağlayamıyor. Her ne kadar sansür sistemi zaman zaman hatalar vererek yasaklı olmayan sitelere de erişimi kapatıyor olsa da hem üzerinden uzun bir süre geçmiş olması hem de ülkenin en büyük yasama ve danışma organları olan Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı arasında yapılacak olan toplantı öncesinde bu olayın yaşanmış olması, bizzat Çin hükümetinin bu yönde karar aldığı düşüncesini akıllara getiriyor.

Facebook ve Google’ın uzun bir süredir Çin hükümetiyle irtibat halinde olup ülkede tekrar faaliyet göstermenin pazarlığını yapıyorken yaşanan bu durum Çin’in sosyal ağlar ve sansür konusunda hala çok sıkı düzenlemelere sahip olduğunu gösteriyor. Pinterets ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil.


https://www.cnet.com/news/pinterest-blocked-in-china-great-firewall/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen simbolmina
simbolmina
İnsanlar özgürlüklerini, akıllarını nasıl da başkalarına vermek, köle olmak için bekliyor şaşırıyorum. Asirlarin özgürlük mücadelesi internet kullanan maymunlara oyuncak olmuş. Nasıl savunmuş adamlar yasakları akıl alır gibi değil. Bir şeyi kullanmamak başka, yasaklamak başka şey.



Bütün medeniyetin ithal zaten, uluslararası ticaret kesilse elektriksiz, gazsız kalacak, soğuktan hasta olup yemek pisiremeyecek, hasta olduğunda ilaç alamayıp geberip gidecek hala gelmiş emperyalist zart zurt. Bu siteyi kapatıp gene yabancı siteden porno izleyecek adamlar gelmiş neler söylüyor.



Medeniyete, hürriyete bu kadar düşman insan nasıl insanlığa yön verir? Yerli, milli teknoloji diyerek kafayı yediniz, her şey fos çıkıyor her şey çalıntı ve sahtekarlık ürünü, hala gelmiş yerli diyor adam. Bu zihniyetle ne yerli ne hayırlı bir şey çıkmaz. Çıkamaz. Medeniyete ters. Bu zihniyet medeniyet üretemez.



Başına padişah isteyen, kendi de köle olmak isteyen zihniyetten ancak dalkavuk olur. Onun için de fırsat kollar zaten bu zihniyet. Tek derdi kendisine sıra gelmesinin zaman alması.



Carl Sagan "yaşadığı çağı bilmeyen cahil bilim ve teknoloji tüketicisinin medeniyete tehlike olduğunu" söylerken elbette haklıydı. DH gezsinler biraz, bunlarla dolu.

Bende konuyu "emperyalizm"e vuracak birini bekliyordum

Doğrusu bu DH'de yorum yazanların hangi kafayla yorum yazdığını merak ediyorum. Eleman Çin ile alakalı yasaklanma olayında kapitalizm, Türkiye ve padişahlıktan bahsetmiş.
simbolminaİnsanlar özgürlüklerini, akıllarını nasıl da başkalarına vermek, köle olmak için bekliyor şaşırıyorum. Asirlarin özgürlük mücadeles...
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simbolmina 2 yıl
İnsanlar özgürlüklerini, akıllarını nasıl da başkalarına vermek, köle olmak için bekliyor şaşırıyorum. Asirlarin özgürlük mücadelesi internet kullanan maymunlara oyuncak olmuş. Nasıl savunmuş adamlar yasakları akıl alır gibi değil. Bir şeyi kullanmamak başka, yasaklamak başka şey.



Bütün medeniyetin ithal zaten, uluslararası ticaret kesilse elektriksiz, gazsız kalacak, soğuktan hasta olup yemek pisiremeyecek, hasta olduğunda ilaç alamayıp geberip gidecek hala gelmiş emperyalist zart zurt. Bu siteyi kapatıp gene yabancı siteden porno izleyecek adamlar gelmiş neler söylüyor.



Medeniyete, hürriyete bu kadar düşman insan nasıl insanlığa yön verir? Yerli, milli teknoloji diyerek kafayı yediniz, her şey fos çıkıyor her şey çalıntı ve sahtekarlık ürünü, hala gelmiş yerli diyor adam. Bu zihniyetle ne yerli ne hayırlı bir şey çıkmaz. Çıkamaz. Medeniyete ters. Bu zihniyet medeniyet üretemez.



Başına padişah isteyen, kendi de köle olmak isteyen zihniyetten ancak dalkavuk olur. Onun için de fırsat kollar zaten bu zihniyet. Tek derdi kendisine sıra gelmesinin zaman alması.



Carl Sagan "yaşadığı çağı bilmeyen cahil bilim ve teknoloji tüketicisinin medeniyete tehlike olduğunu" söylerken elbette haklıydı. DH gezsinler biraz, bunlarla dolu.
İnsanlar özgürlüklerini, akıllarını nasıl da başkalarına vermek, köle olmak için bekliyor şaşırıyorum. Asirlarin özgürlük mücadelesi internet kullanan maymunla...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 2 yıl simbolmina
simbolmina
Topluca cevap vereyim.. Birkaç tane birbirinden bağımsız mesajdan dolayı adressiz yazmistım ilk yorumumu.
Bilhassa Çin'deki sosyal medya yasakları birçok farklı sebepten yapılıyor. Adamların baskıcı rejimi ve ekonomi yönetimi genel sebepleri. Gene de Çin'le ilgili özel bir araştırma yapmadım, yüzeysel okumalar yaptım. Beni burada ayar eden mevzu bu yasakların (sanki istedikleri zaman yasaklamiyorlarmis gibi) burada da uygulanmasını istemek. Sosyal medyanin olayı belli, sakınca görüyorsanız kullanmayın ama yasaklayın demek farklı bir olay. Bu yasaklama zihniyeti özgürlük kadar ekonomik olarak da sakıncalı, zira böyle bir şey yapacak insan ya uygulamadan (teşebbüs) ödün verecek ya da hiç yapmayacak. Çin gibi milyar nüfusu ve müşterisi de olmayacak yerli ve milli "kopyaların". Burada temel eleştirim yasak anlayışı, yoksa tam olarak özel bir yasaktan bahsetmiyorum. Çünkü bu uygulama başlayınca iyisini kötüsünü ayırt edecek bir mekanizma söz konusu olmayacak, olmuyor işte. Hayır farklı ülkede mi yaşıyoruz, anlamıyorum. Bir politik olayın ardından doğrudan tüm internet bağlantısının tamamen kesildiği zamanlar da oldu ülkemizde, kim bu kantarın topuzunu ayarlayacak arkadaşım? Yasakların var olması onları doğru kılmıyor. Uygulama ve kriterleri önemli. Bunlar için de günümüzde gene kabaca rehberler var ve gelişiyor ama biz bu yasak konusunda çağdaşlarimizla pek uyuşmuyoruz.
Bizimle benzer gelişmişlik düzeyinde bir çok ülke vardı yakın geçmişte. Adamlar diğer ülkeleri dış güç diyerek dusmanlastirmadan medeniyet paylaşımı yapıp kendileri de o ligin insanları oldular. (g.kore, kanada) Dışa bağımlılık, padişahlık artık her neyse (dediğim gibi farklı yorumlara adressiz bir yorum yazmıştım) gene aynı "medeniyet" anlayışının ürünü. İnsanlara doğru anlayışı, medeniyeti göstermeyi şiar edinirsen sosyal medyayı da düzgün kullanır, onu geliştirip kendi uygulamasını (versiyon, farklı kullanım alanları) da gerçekleştirir. Yasaklamak çözüm değil. Sorun varsa gene hukuk çapında data center mı istersin ne yaparsan yaparsın ama ona buna düşman olup yasaklamak çözüm değil.
İnsanların batı düşmanlığını anlamıyorum. Aynı mantıkla batı da bize düşman olmalı zamanında onları sömürdük, haraca bağladık diye. Zamanın belirli anında şartlar ne olursa olsun şu an insanlık medeniyeti - iyisiyle kötüsüyle- batı dediğimiz avrupa'nin sırtında. Bununla kavga etmek yerine kucaklamak, beraber sırtllamak varken olayı bir medeniyetler savaşına çeviriyoruz. (ama onlar geyiği ile ilgilenmiyorum, kim haklı kim haksız değil mevzu). Mehmet akif in geçen asırdaki düşünceleri günümüzü aydinlatamaz. (dindar bir şair nihayetinde, nasıl bir vizyon adamı ilan edildiyse artık) Mesele medeniyet değiştirmekse buna kafa yormak, mesele gelistirmekse buna kafa yormak lazım ama bu özgürlükle olur. İnternet ise - hayatı kısımların haricinde- özgürlüğün en gerçek alanlarından biri şu anda. Sadece bir pinterest, sosyal medya yasağı olarak yaklaşmamak lazım.
Diğer yazdığım politik kısımlar da bahsettigim zihniyetin, anlayışın ürünü hareketler. Popüler bilim ve teknoloji okuru ve kullanıcısıyım. Müktesebatım bu kadar. Yazdığım şeyler için ne düzeyde bilgi sahip olmam gerek bilmiyorum. İlk yazdıklarım arasında haksız eleştirilerim için özür dilerim. Derki toplu olmadı gerçi mobildeyim. Neyse.

Dostum, anladığım kadarıyla sen içinde bir şeyleri tutmuşsun, şuan bir patlama yaşıyorsun

Çin'de ki olayın devletler arası boyutu var, ABD bazlı sosyal medya sitelerinin ve programlarının yasaklanmasının temel sebebi bunların adeta CIA'nin istihbarat aracı gibi çalışması (Vault 7 ve benzeri şeyleri incele). Sen bunları kapatınca insanlar bir boşluk olacağı için mecburen yerine yerli versiyonunu koyuyorsun. Bir de sosyal medya siteleri senin reklam gelirlerini alıp kendi ülkelerine götürüyorlar, sana bunlar vergi vs. olarak dönmüyor.
simbolminaTopluca cevap vereyim.. Birkaç tane birbirinden bağımsız mesajdan dolayı adressiz yazmistım ilk yorumumu.Bilhassa Çin'deki sos...
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V4LKyR 2 yıl
Böyle yasaklamasalar, halk örgütlenir ve bi baş kaldırır, önünü alamazlar. Örgütlenmesin diye yapıyorlar.
Çin Güvenlik Seddi.
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gurkanse 2 yıl
Çin hangi sistemle yönetiliyormuş?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
doğru bir karar, tebrik ederim :)
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adam olun 2 yıl
zaten çok uyuz bir site bir şey kaybetmemişler resim aramalarda çıkıyor siteye gidiyorsun üyelik girmeden resmin orjinal boyutuna tıklayamıyorsun
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Parola_18 2 yıl
bizim yerleşik vatan haini itlerin özgürlük hüriyet demeleri hollandanın 635 çocugu nazilere ve onca boşnağı sıplara teslim edip biz nazi deiliz onlardan dolayı mağduruz demesi gibi tamamen genlerinde olan 2 yüzlülük ve alçaklık düzeyine inmelerinden dolayıdır
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simbolmina 2 yıl
Topluca cevap vereyim.. Birkaç tane birbirinden bağımsız mesajdan dolayı adressiz yazmistım ilk yorumumu.
Bilhassa Çin'deki sosyal medya yasakları birçok farklı sebepten yapılıyor. Adamların baskıcı rejimi ve ekonomi yönetimi genel sebepleri. Gene de Çin'le ilgili özel bir araştırma yapmadım, yüzeysel okumalar yaptım. Beni burada ayar eden mevzu bu yasakların (sanki istedikleri zaman yasaklamiyorlarmis gibi) burada da uygulanmasını istemek. Sosyal medyanin olayı belli, sakınca görüyorsanız kullanmayın ama yasaklayın demek farklı bir olay. Bu yasaklama zihniyeti özgürlük kadar ekonomik olarak da sakıncalı, zira böyle bir şey yapacak insan ya uygulamadan (teşebbüs) ödün verecek ya da hiç yapmayacak. Çin gibi milyar nüfusu ve müşterisi de olmayacak yerli ve milli "kopyaların". Burada temel eleştirim yasak anlayışı, yoksa tam olarak özel bir yasaktan bahsetmiyorum. Çünkü bu uygulama başlayınca iyisini kötüsünü ayırt edecek bir mekanizma söz konusu olmayacak, olmuyor işte. Hayır farklı ülkede mi yaşıyoruz, anlamıyorum. Bir politik olayın ardından doğrudan tüm internet bağlantısının tamamen kesildiği zamanlar da oldu ülkemizde, kim bu kantarın topuzunu ayarlayacak arkadaşım? Yasakların var olması onları doğru kılmıyor. Uygulama ve kriterleri önemli. Bunlar için de günümüzde gene kabaca rehberler var ve gelişiyor ama biz bu yasak konusunda çağdaşlarimizla pek uyuşmuyoruz.
Bizimle benzer gelişmişlik düzeyinde bir çok ülke vardı yakın geçmişte. Adamlar diğer ülkeleri dış güç diyerek dusmanlastirmadan medeniyet paylaşımı yapıp kendileri de o ligin insanları oldular. (g.kore, kanada) Dışa bağımlılık, padişahlık artık her neyse (dediğim gibi farklı yorumlara adressiz bir yorum yazmıştım) gene aynı "medeniyet" anlayışının ürünü. İnsanlara doğru anlayışı, medeniyeti göstermeyi şiar edinirsen sosyal medyayı da düzgün kullanır, onu geliştirip kendi uygulamasını (versiyon, farklı kullanım alanları) da gerçekleştirir. Yasaklamak çözüm değil. Sorun varsa gene hukuk çapında data center mı istersin ne yaparsan yaparsın ama ona buna düşman olup yasaklamak çözüm değil.
İnsanların batı düşmanlığını anlamıyorum. Aynı mantıkla batı da bize düşman olmalı zamanında onları sömürdük, haraca bağladık diye. Zamanın belirli anında şartlar ne olursa olsun şu an insanlık medeniyeti - iyisiyle kötüsüyle- batı dediğimiz avrupa'nin sırtında. Bununla kavga etmek yerine kucaklamak, beraber sırtllamak varken olayı bir medeniyetler savaşına çeviriyoruz. (ama onlar geyiği ile ilgilenmiyorum, kim haklı kim haksız değil mevzu). Mehmet akif in geçen asırdaki düşünceleri günümüzü aydinlatamaz. (dindar bir şair nihayetinde, nasıl bir vizyon adamı ilan edildiyse artık) Mesele medeniyet değiştirmekse buna kafa yormak, mesele gelistirmekse buna kafa yormak lazım ama bu özgürlükle olur. İnternet ise - hayatı kısımların haricinde- özgürlüğün en gerçek alanlarından biri şu anda. Sadece bir pinterest, sosyal medya yasağı olarak yaklaşmamak lazım.
Diğer yazdığım politik kısımlar da bahsettigim zihniyetin, anlayışın ürünü hareketler. Popüler bilim ve teknoloji okuru ve kullanıcısıyım. Müktesebatım bu kadar. Yazdığım şeyler için ne düzeyde bilgi sahip olmam gerek bilmiyorum. İlk yazdıklarım arasında haksız eleştirilerim için özür dilerim. Derki toplu olmadı gerçi mobildeyim. Neyse.
1 Yanıt Yanıtla
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sniper23 2 yıl simbolmina
simbolmina
Topluca cevap vereyim.. Birkaç tane birbirinden bağımsız mesajdan dolayı adressiz yazmistım ilk yorumumu.
Bilhassa Çin'deki sosyal medya yasakları birçok farklı sebepten yapılıyor. Adamların baskıcı rejimi ve ekonomi yönetimi genel sebepleri. Gene de Çin'le ilgili özel bir araştırma yapmadım, yüzeysel okumalar yaptım. Beni burada ayar eden mevzu bu yasakların (sanki istedikleri zaman yasaklamiyorlarmis gibi) burada da uygulanmasını istemek. Sosyal medyanin olayı belli, sakınca görüyorsanız kullanmayın ama yasaklayın demek farklı bir olay. Bu yasaklama zihniyeti özgürlük kadar ekonomik olarak da sakıncalı, zira böyle bir şey yapacak insan ya uygulamadan (teşebbüs) ödün verecek ya da hiç yapmayacak. Çin gibi milyar nüfusu ve müşterisi de olmayacak yerli ve milli "kopyaların". Burada temel eleştirim yasak anlayışı, yoksa tam olarak özel bir yasaktan bahsetmiyorum. Çünkü bu uygulama başlayınca iyisini kötüsünü ayırt edecek bir mekanizma söz konusu olmayacak, olmuyor işte. Hayır farklı ülkede mi yaşıyoruz, anlamıyorum. Bir politik olayın ardından doğrudan tüm internet bağlantısının tamamen kesildiği zamanlar da oldu ülkemizde, kim bu kantarın topuzunu ayarlayacak arkadaşım? Yasakların var olması onları doğru kılmıyor. Uygulama ve kriterleri önemli. Bunlar için de günümüzde gene kabaca rehberler var ve gelişiyor ama biz bu yasak konusunda çağdaşlarimizla pek uyuşmuyoruz.
Bizimle benzer gelişmişlik düzeyinde bir çok ülke vardı yakın geçmişte. Adamlar diğer ülkeleri dış güç diyerek dusmanlastirmadan medeniyet paylaşımı yapıp kendileri de o ligin insanları oldular. (g.kore, kanada) Dışa bağımlılık, padişahlık artık her neyse (dediğim gibi farklı yorumlara adressiz bir yorum yazmıştım) gene aynı "medeniyet" anlayışının ürünü. İnsanlara doğru anlayışı, medeniyeti göstermeyi şiar edinirsen sosyal medyayı da düzgün kullanır, onu geliştirip kendi uygulamasını (versiyon, farklı kullanım alanları) da gerçekleştirir. Yasaklamak çözüm değil. Sorun varsa gene hukuk çapında data center mı istersin ne yaparsan yaparsın ama ona buna düşman olup yasaklamak çözüm değil.
İnsanların batı düşmanlığını anlamıyorum. Aynı mantıkla batı da bize düşman olmalı zamanında onları sömürdük, haraca bağladık diye. Zamanın belirli anında şartlar ne olursa olsun şu an insanlık medeniyeti - iyisiyle kötüsüyle- batı dediğimiz avrupa'nin sırtında. Bununla kavga etmek yerine kucaklamak, beraber sırtllamak varken olayı bir medeniyetler savaşına çeviriyoruz. (ama onlar geyiği ile ilgilenmiyorum, kim haklı kim haksız değil mevzu). Mehmet akif in geçen asırdaki düşünceleri günümüzü aydinlatamaz. (dindar bir şair nihayetinde, nasıl bir vizyon adamı ilan edildiyse artık) Mesele medeniyet değiştirmekse buna kafa yormak, mesele gelistirmekse buna kafa yormak lazım ama bu özgürlükle olur. İnternet ise - hayatı kısımların haricinde- özgürlüğün en gerçek alanlarından biri şu anda. Sadece bir pinterest, sosyal medya yasağı olarak yaklaşmamak lazım.
Diğer yazdığım politik kısımlar da bahsettigim zihniyetin, anlayışın ürünü hareketler. Popüler bilim ve teknoloji okuru ve kullanıcısıyım. Müktesebatım bu kadar. Yazdığım şeyler için ne düzeyde bilgi sahip olmam gerek bilmiyorum. İlk yazdıklarım arasında haksız eleştirilerim için özür dilerim. Derki toplu olmadı gerçi mobildeyim. Neyse.

Dostum, anladığım kadarıyla sen içinde bir şeyleri tutmuşsun, şuan bir patlama yaşıyorsun

Çin'de ki olayın devletler arası boyutu var, ABD bazlı sosyal medya sitelerinin ve programlarının yasaklanmasının temel sebebi bunların adeta CIA'nin istihbarat aracı gibi çalışması (Vault 7 ve benzeri şeyleri incele). Sen bunları kapatınca insanlar bir boşluk olacağı için mecburen yerine yerli versiyonunu koyuyorsun. Bir de sosyal medya siteleri senin reklam gelirlerini alıp kendi ülkelerine götürüyorlar, sana bunlar vergi vs. olarak dönmüyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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simbolmina 2 yıl
Topluca cevap vereyim.. Birkaç tane birbirinden bağımsız mesajdan dolayı adressiz yazmistım ilk yorumumu.
Bilhassa Çin'deki sosyal medya yasakları birçok farklı sebepten yapılıyor. Adamların baskıcı rejimi ve ekonomi yönetimi genel sebepleri. Gene de Çin'le ilgili özel bir araştırma yapmadım, yüzeysel okumalar yaptım. Beni burada ayar eden mevzu bu yasakların (sanki istedikleri zaman yasaklamiyorlarmis gibi) burada da uygulanmasını istemek. Sosyal medyanin olayı belli, sakınca görüyorsanız kullanmayın ama yasaklayın demek farklı bir olay. Bu yasaklama zihniyeti özgürlük kadar ekonomik olarak da sakıncalı, zira böyle bir şey yapacak insan ya uygulamadan (teşebbüs) ödün verecek ya da hiç yapmayacak. Çin gibi milyar nüfusu ve müşterisi de olmayacak yerli ve milli "kopyaların". Burada temel eleştirim yasak anlayışı, yoksa tam olarak özel bir yasaktan bahsetmiyorum. Çünkü bu uygulama başlayınca iyisini kötüsünü ayırt edecek bir mekanizma söz konusu olmayacak, olmuyor işte. Hayır farklı ülkede mi yaşıyoruz, anlamıyorum. Bir politik olayın ardından doğrudan tüm internet bağlantısının tamamen kesildiği zamanlar da oldu ülkemizde, kim bu kantarın topuzunu ayarlayacak arkadaşım? Yasakların var olması onları doğru kılmıyor. Uygulama ve kriterleri önemli. Bunlar için de günümüzde gene kabaca rehberler var ve gelişiyor ama biz bu yasak konusunda çağdaşlarimizla pek uyuşmuyoruz.
Bizimle benzer gelişmişlik düzeyinde bir çok ülke vardı yakın geçmişte. Adamlar diğer ülkeleri dış güç diyerek dusmanlastirmadan medeniyet paylaşımı yapıp kendileri de o ligin insanları oldular. (g.kore, kanada) Dışa bağımlılık, padişahlık artık her neyse (dediğim gibi farklı yorumlara adressiz bir yorum yazmıştım) gene aynı "medeniyet" anlayışının ürünü. İnsanlara doğru anlayışı, medeniyeti göstermeyi şiar edinirsen sosyal medyayı da düzgün kullanır, onu geliştirip kendi uygulamasını (versiyon, farklı kullanım alanları) da gerçekleştirir. Yasaklamak çözüm değil. Sorun varsa gene hukuk çapında data center mı istersin ne yaparsan yaparsın ama ona buna düşman olup yasaklamak çözüm değil.
İnsanların batı düşmanlığını anlamıyorum. Aynı mantıkla batı da bize düşman olmalı zamanında onları sömürdük, haraca bağladık diye. Zamanın belirli anında şartlar ne olursa olsun şu an insanlık medeniyeti - iyisiyle kötüsüyle- batı dediğimiz avrupa'nin sırtında. Bununla kavga etmek yerine kucaklamak, beraber sırtllamak varken olayı bir medeniyetler savaşına çeviriyoruz. (ama onlar geyiği ile ilgilenmiyorum, kim haklı kim haksız değil mevzu). Mehmet akif in geçen asırdaki düşünceleri günümüzü aydinlatamaz. (dindar bir şair nihayetinde, nasıl bir vizyon adamı ilan edildiyse artık) Mesele medeniyet değiştirmekse buna kafa yormak, mesele gelistirmekse buna kafa yormak lazım ama bu özgürlükle olur. İnternet ise - hayatı kısımların haricinde- özgürlüğün en gerçek alanlarından biri şu anda. Sadece bir pinterest, sosyal medya yasağı olarak yaklaşmamak lazım.
Diğer yazdığım politik kısımlar da bahsettigim zihniyetin, anlayışın ürünü hareketler. Popüler bilim ve teknoloji okuru ve kullanıcısıyım. Müktesebatım bu kadar. Yazdığım şeyler için ne düzeyde bilgi sahip olmam gerek bilmiyorum. İlk yazdıklarım arasında haksız eleştirilerim için özür dilerim. Derki toplu olmadı gerçi mobildeyim. Neyse.
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simbolmina 2 yıl
Topluca cevap vereyim.. Birkaç tane birbirinden bağımsız mesajdan dolayı adressiz yazmistım ilk yorumumu.
Bilhassa Çin'deki sosyal medya yasakları birçok farklı sebepten yapılıyor. Adamların baskıcı rejimi ve ekonomi yönetimi genel sebepleri. Gene de Çin'le ilgili özel bir araştırma yapmadım, yüzeysel okumalar yaptım. Beni burada ayar eden mevzu bu yasakların (sanki istedikleri zaman yasaklamiyorlarmis gibi) burada da uygulanmasını istemek. Sosyal medyanin olayı belli, sakınca görüyorsanız kullanmayın ama yasaklayın demek farklı bir olay. Bu yasaklama zihniyeti özgürlük kadar ekonomik olarak da sakıncalı, zira böyle bir şey yapacak insan ya uygulamadan (teşebbüs) ödün verecek ya da hiç yapmayacak. Çin gibi milyar nüfusu ve müşterisi de olmayacak yerli ve milli "kopyaların". Burada temel eleştirim yasak anlayışı, yoksa tam olarak özel bir yasaktan bahsetmiyorum. Çünkü bu uygulama başlayınca iyisini kötüsünü ayırt edecek bir mekanizma söz konusu olmayacak, olmuyor işte. Hayır farklı ülkede mi yaşıyoruz, anlamıyorum. Bir politik olayın ardından doğrudan tüm internet bağlantısının tamamen kesildiği zamanlar da oldu ülkemizde, kim bu kantarın topuzunu ayarlayacak arkadaşım? Yasakların var olması onları doğru kılmıyor. Uygulama ve kriterleri önemli. Bunlar için de günümüzde gene kabaca rehberler var ve gelişiyor ama biz bu yasak konusunda çağdaşlarimizla pek uyuşmuyoruz.
Bizimle benzer gelişmişlik düzeyinde bir çok ülke vardı yakın geçmişte. Adamlar diğer ülkeleri dış güç diyerek dusmanlastirmadan medeniyet paylaşımı yapıp kendileri de o ligin insanları oldular. (g.kore, kanada) Dışa bağımlılık, padişahlık artık her neyse (dediğim gibi farklı yorumlara adressiz bir yorum yazmıştım) gene aynı "medeniyet" anlayışının ürünü. İnsanlara doğru anlayışı, medeniyeti göstermeyi şiar edinirsen sosyal medyayı da düzgün kullanır, onu geliştirip kendi uygulamasını (versiyon, farklı kullanım alanları) da gerçekleştirir. Yasaklamak çözüm değil. Sorun varsa gene hukuk çapında data center mı istersin ne yaparsan yaparsın ama ona buna düşman olup yasaklamak çözüm değil.
İnsanların batı düşmanlığını anlamıyorum. Aynı mantıkla batı da bize düşman olmalı zamanında onları sömürdük, haraca bağladık diye. Zamanın belirli anında şartlar ne olursa olsun şu an insanlık medeniyeti - iyisiyle kötüsüyle- batı dediğimiz avrupa'nin sırtında. Bununla kavga etmek yerine kucaklamak, beraber sırtllamak varken olayı bir medeniyetler savaşına çeviriyoruz. (ama onlar geyiği ile ilgilenmiyorum, kim haklı kim haksız değil mevzu). Mehmet akif in geçen asırdaki düşünceleri günümüzü aydinlatamaz. (dindar bir şair nihayetinde, nasıl bir vizyon adamı ilan edildiyse artık) Mesele medeniyet değiştirmekse buna kafa yormak, mesele gelistirmekse buna kafa yormak lazım ama bu özgürlükle olur. İnternet ise - hayatı kısımların haricinde- özgürlüğün en gerçek alanlarından biri şu anda. Sadece bir pinterest, sosyal medya yasağı olarak yaklaşmamak lazım.
Diğer yazdığım politik kısımlar da bahsettigim zihniyetin, anlayışın ürünü hareketler. Popüler bilim ve teknoloji okuru ve kullanıcısıyım. Müktesebatım bu kadar. Yazdığım şeyler için ne düzeyde bilgi sahip olmam gerek bilmiyorum. İlk yazdıklarım arasında haksız eleştirilerim için özür dilerim. Derki toplu olmadı gerçi mobildeyim. Neyse.
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fuujitsu 2 yıl
Çin lerin bu durumdan hoşnut olduklarını sanmıyorum, yasaklamaların da bu kadar abartılmaması gerektiğini düşünüyorum.
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simbolmina 2 yıl
İnsanlar özgürlüklerini, akıllarını nasıl da başkalarına vermek, köle olmak için bekliyor şaşırıyorum. Asirlarin özgürlük mücadelesi internet kullanan maymunlara oyuncak olmuş. Nasıl savunmuş adamlar yasakları akıl alır gibi değil. Bir şeyi kullanmamak başka, yasaklamak başka şey.



Bütün medeniyetin ithal zaten, uluslararası ticaret kesilse elektriksiz, gazsız kalacak, soğuktan hasta olup yemek pisiremeyecek, hasta olduğunda ilaç alamayıp geberip gidecek hala gelmiş emperyalist zart zurt. Bu siteyi kapatıp gene yabancı siteden porno izleyecek adamlar gelmiş neler söylüyor.



Medeniyete, hürriyete bu kadar düşman insan nasıl insanlığa yön verir? Yerli, milli teknoloji diyerek kafayı yediniz, her şey fos çıkıyor her şey çalıntı ve sahtekarlık ürünü, hala gelmiş yerli diyor adam. Bu zihniyetle ne yerli ne hayırlı bir şey çıkmaz. Çıkamaz. Medeniyete ters. Bu zihniyet medeniyet üretemez.



Başına padişah isteyen, kendi de köle olmak isteyen zihniyetten ancak dalkavuk olur. Onun için de fırsat kollar zaten bu zihniyet. Tek derdi kendisine sıra gelmesinin zaman alması.



Carl Sagan "yaşadığı çağı bilmeyen cahil bilim ve teknoloji tüketicisinin medeniyete tehlike olduğunu" söylerken elbette haklıydı. DH gezsinler biraz, bunlarla dolu.
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Linns Judy 2 yıl simbolmina
Orijinalden alıntı: simbolmina

İnsanlar özgürlüklerini, akıllarını nasıl da başkalarına vermek, köle olmak için bekliyor şaşırıyorum. Asirlarin özgürlük mücadelesi internet kullanan maymunlara oyuncak olmuş. Nasıl savunmuş adamlar yasakları akıl alır gibi değil. Bir şeyi kullanmamak başka, yasaklamak başka şey.



Bütün medeniyetin ithal zaten, uluslararası ticaret kesilse elektriksiz, gazsız kalacak, soğuktan hasta olup yemek pisiremeyecek, hasta olduğunda ilaç alamayıp geberip gidecek hala gelmiş emperyalist zart zurt. Bu siteyi kapatıp gene yabancı siteden porno izleyecek adamlar gelmiş neler söylüyor.



Medeniyete, hürriyete bu kadar düşman insan nasıl insanlığa yön verir? Yerli, milli teknoloji diyerek kafayı yediniz, her şey fos çıkıyor her şey çalıntı ve sahtekarlık ürünü, hala gelmiş yerli diyor adam. Bu zihniyetle ne yerli ne hayırlı bir şey çıkmaz. Çıkamaz. Medeniyete ters. Bu zihniyet medeniyet üretemez.



Başına padişah isteyen, kendi de köle olmak isteyen zihniyetten ancak dalkavuk olur. Onun için de fırsat kollar zaten bu zihniyet. Tek derdi kendisine sıra gelmesinin zaman alması.



Carl Sagan "yaşadığı çağı bilmeyen cahil bilim ve teknoloji tüketicisinin medeniyete tehlike olduğunu" söylerken elbette haklıydı. DH gezsinler biraz, bunlarla dolu.

Dünyanın en sallama yorumunu yapmışsın.


1- Sosyal medya yasağına karşı çıkmak bence özgürlük mücadelesinde ufacık bir adım. Sonuçta Doğu bloklarındaki sistem batıya esir düşmemenin bir sonucu.

2- Dışa bağımlı olduğumuz doğru, bunun sosyal medya yasağı ile alakasını kuramadım. Ayrıca konudan bağımsız olarak konu hakkında fikri olana saldırmış olman akla tr.wikipedia.org/... getiriyor. "Hala gelmiş emperyalist zart zurt" kısmı da sanırım sizin medeni olan kısmınız.

3- Bilinen tarih 5000 yıllık bir tarih ve sümerler ile bilinen medeniyet başladı başlayalı yasaklar var.

4- Referandumda ben de tabiki hayır diyeceğim.

5- Bence Carl Sagan senden bahsediyor orada.


Cehaletinin farkında bile değilsin. Bu daha kötü.
Ömrüm okumakla, araştırmakla geçti. Kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirdim. Benimle medeniyet konusunda, teknoloji konusunda iki kelam dahi edemeyecek adam burada fikrim için bana cahil diyebiliyor.
Bir de bunların dinci versiyonları var, onlar da "ateyizler bunu da açıklayın" diyerek sürekli bize ayar verdiklerini sanıyorlar.
Haberdeki konu hakkında genel olarak dünyada yazılmış binlerce makale var. Bu işin uzmanları dahi tartışıyor. Ama DH'de medeni olduğunu sanan bir kahraman "yea abi yasak nedir yea" modunda bir yorumlar hepsini alt ediyor.
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sniper23 2 yıl simbolmina
simbolmina
İnsanlar özgürlüklerini, akıllarını nasıl da başkalarına vermek, köle olmak için bekliyor şaşırıyorum. Asirlarin özgürlük mücadelesi internet kullanan maymunlara oyuncak olmuş. Nasıl savunmuş adamlar yasakları akıl alır gibi değil. Bir şeyi kullanmamak başka, yasaklamak başka şey.



Bütün medeniyetin ithal zaten, uluslararası ticaret kesilse elektriksiz, gazsız kalacak, soğuktan hasta olup yemek pisiremeyecek, hasta olduğunda ilaç alamayıp geberip gidecek hala gelmiş emperyalist zart zurt. Bu siteyi kapatıp gene yabancı siteden porno izleyecek adamlar gelmiş neler söylüyor.



Medeniyete, hürriyete bu kadar düşman insan nasıl insanlığa yön verir? Yerli, milli teknoloji diyerek kafayı yediniz, her şey fos çıkıyor her şey çalıntı ve sahtekarlık ürünü, hala gelmiş yerli diyor adam. Bu zihniyetle ne yerli ne hayırlı bir şey çıkmaz. Çıkamaz. Medeniyete ters. Bu zihniyet medeniyet üretemez.



Başına padişah isteyen, kendi de köle olmak isteyen zihniyetten ancak dalkavuk olur. Onun için de fırsat kollar zaten bu zihniyet. Tek derdi kendisine sıra gelmesinin zaman alması.



Carl Sagan "yaşadığı çağı bilmeyen cahil bilim ve teknoloji tüketicisinin medeniyete tehlike olduğunu" söylerken elbette haklıydı. DH gezsinler biraz, bunlarla dolu.

Bende konuyu "emperyalizm"e vuracak birini bekliyordum

Doğrusu bu DH'de yorum yazanların hangi kafayla yorum yazdığını merak ediyorum. Eleman Çin ile alakalı yasaklanma olayında kapitalizm, Türkiye ve padişahlıktan bahsetmiş.
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Parola_18 2 yıl simbolmina
simon medeniyet dedigin tek dişi kalmış canavar sen aklını özgürlügünü net demi buldun da felsefe yapıyorsun ? yada senden önce insanaların insanlığın mağara devrinde yaşayıp balık tutarakmı karnını doyurduğunu sanıyorsun yada hürrriyetin anlamını internet sitelerimi yüklenmiş hürriyet naraları atıyorsun ?
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Parola_18 2 yıl
alayı yahudi abd lilerin siteleri kendileri hariç diger toplumları izlemek dejenere etmek için kullanıyorlar demokrasi diye bişey yok özğürlük denilen şeyler yalan
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koyunsavar 2 yıl
Bu adamlarin isyankar gezicileri yokmu parka çadır kurup ortaliğı birbirine katacak??
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Bloother 2 yıl koyunsavar
osdorp
Bu adamlarin isyankar gezicileri yokmu parka çadır kurup ortaliğı birbirine katacak??

Bir grup çinli gezici toplanmış, lakin yakacak park bulamayıp dağılmışlar. Ben öyle duydum. :P
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