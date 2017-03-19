Çin’de yasaklanan sosyal ağlara Pinterest de eklendi

Çinli medya organlarının haberlerine göre kullanıcılar 7 gündür Pinterest’e erişim sağlayamıyor. Her ne kadar sansür sistemi zaman zaman hatalar vererek yasaklı olmayan sitelere de erişimi kapatıyor olsa da hem üzerinden uzun bir süre geçmiş olması hem de ülkenin en büyük yasama ve danışma organları olan Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı arasında yapılacak olan toplantı öncesinde bu olayın yaşanmış olması, bizzat Çin hükümetinin bu yönde karar aldığı düşüncesini akıllara getiriyor.
Facebook ve Google’ın uzun bir süredir Çin hükümetiyle irtibat halinde olup ülkede tekrar faaliyet göstermenin pazarlığını yapıyorken yaşanan bu durum Çin’in sosyal ağlar ve sansür konusunda hala çok sıkı düzenlemelere sahip olduğunu gösteriyor. Pinterets ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil.
https://www.cnet.com/news/pinterest-blocked-in-china-great-firewall/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende konuyu "emperyalizm"e vuracak birini bekliyordum
Doğrusu bu DH'de yorum yazanların hangi kafayla yorum yazdığını merak ediyorum. Eleman Çin ile alakalı yasaklanma olayında kapitalizm, Türkiye ve padişahlıktan bahsetmiş.
Bütün medeniyetin ithal zaten, uluslararası ticaret kesilse elektriksiz, gazsız kalacak, soğuktan hasta olup yemek pisiremeyecek, hasta olduğunda ilaç alamayıp geberip gidecek hala gelmiş emperyalist zart zurt. Bu siteyi kapatıp gene yabancı siteden porno izleyecek adamlar gelmiş neler söylüyor.
Medeniyete, hürriyete bu kadar düşman insan nasıl insanlığa yön verir? Yerli, milli teknoloji diyerek kafayı yediniz, her şey fos çıkıyor her şey çalıntı ve sahtekarlık ürünü, hala gelmiş yerli diyor adam. Bu zihniyetle ne yerli ne hayırlı bir şey çıkmaz. Çıkamaz. Medeniyete ters. Bu zihniyet medeniyet üretemez.
Başına padişah isteyen, kendi de köle olmak isteyen zihniyetten ancak dalkavuk olur. Onun için de fırsat kollar zaten bu zihniyet. Tek derdi kendisine sıra gelmesinin zaman alması.
Carl Sagan "yaşadığı çağı bilmeyen cahil bilim ve teknoloji tüketicisinin medeniyete tehlike olduğunu" söylerken elbette haklıydı. DH gezsinler biraz, bunlarla dolu.
Dostum, anladığım kadarıyla sen içinde bir şeyleri tutmuşsun, şuan bir patlama yaşıyorsun
Çin'de ki olayın devletler arası boyutu var, ABD bazlı sosyal medya sitelerinin ve programlarının yasaklanmasının temel sebebi bunların adeta CIA'nin istihbarat aracı gibi çalışması (Vault 7 ve benzeri şeyleri incele). Sen bunları kapatınca insanlar bir boşluk olacağı için mecburen yerine yerli versiyonunu koyuyorsun. Bir de sosyal medya siteleri senin reklam gelirlerini alıp kendi ülkelerine götürüyorlar, sana bunlar vergi vs. olarak dönmüyor.