Çin'deki bir AVM'de akıllı telefon bağımlıları için yürüyüş şeridi oluşturuldu

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde, yayalar ve bisiklet sürücüleri için özel şeritler mevcut. Ancak Çin'in Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an şehrinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde yapılan şerit diğerlerinden oldukça farklı.

Cep telefonu bağımlılığının önüne geçilemiyor

Xi'an şehrinde yer alan devasa bir alışveriş merkezinde, yürürken bile cep telefonundan ayrılamayan bağımlılar için özel bir yürüyüş şeridi oluşturuldu. Kırmızı, yeşil, mavi boyalar ve cep telefonu simgeleri ile tasarlanan bu yolun, yürürken cep telefonu ile uğraşan insanların alışveriş yapan kişilere engel olmaması ve daha güvenli bir şekilde yürümeleri için planlandığı belirtiliyor.

AVM yetkilisi Wei Xiaowei konuyla ilgili olarak: "Cep telefonu kullanıcıları için tasarladığımız bu şeritte yürüyen insanlar kendini daha güvende hissediyor, çünkü yolun kenarından arabalar da geçiyor." ifadelerini kullandı. Yararlı bir çalışma olup olmadığı tartışılabilir fakat aynı şeritte yürüyen ve telefondan başını kaldırmayan bu insanların birbirleriyle çarpışabileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmakta fayda var.