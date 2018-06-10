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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'deki bir AVM'de akıllı telefon bağımlıları için yürüyüş şeridi oluşturuldu

Çin'de faaliyet gösteren dev bir alışveriş merkezinde, cep telefonunu elinden bırakamayan bağımlılar için özel bir yürüyüş şeridi oluşturuldu. İlginç olayın detayları haberimizde.
11 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde, yayalar ve bisiklet sürücüleri için özel şeritler mevcut. Ancak Çin'in Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an şehrinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde yapılan şerit diğerlerinden oldukça farklı.

Cep telefonu bağımlılığının önüne geçilemiyor

Xi'an şehrinde yer alan devasa bir alışveriş merkezinde, yürürken bile cep telefonundan ayrılamayan bağımlılar için özel bir yürüyüş şeridi oluşturuldu. Kırmızı, yeşil, mavi boyalar ve cep telefonu simgeleri ile tasarlanan bu yolun, yürürken cep telefonu ile uğraşan insanların alışveriş yapan kişilere engel olmaması ve daha güvenli bir şekilde yürümeleri için planlandığı belirtiliyor.
AVM yetkilisi Wei Xiaowei konuyla ilgili olarak: "Cep telefonu kullanıcıları için tasarladığımız bu şeritte yürüyen insanlar kendini daha güvende hissediyor, çünkü yolun kenarından arabalar da geçiyor." ifadelerini kullandı. Yararlı bir çalışma olup olmadığı tartışılabilir fakat aynı şeritte yürüyen ve telefondan başını kaldırmayan bu insanların birbirleriyle çarpışabileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmakta fayda var.

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ergunx 11 ay en beğenilen
Bizdede bazı sürücüler için lazım böyle şeyler
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ergunx 11 ay en beğenilen
Bizdede bazı sürücüler için lazım böyle şeyler
Yanıtla +6
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