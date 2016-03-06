Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu yeni bir rekora imza attı

Çin'in 2013 yılının Aralık ayında Ay'ın yüzeyine indirdiği keşif aracı Yutu yeni bir rekora imza attı. Chang'e 3 ile birlikte iki yılı aşkın süredir aktif olan Yutu, Ay'ın yüzeyinde en fazla görev yapan araç oldu.

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Çin Ulusal Uzay İdaresi aynı zamanda önümüzdeki yıllar içerisinde Ay'ın karanlık tarafına da bir keşif aracı gönderecek. Bir ilke imza atmayı amaçlayan Çin, bu görev için Chang'e 4 uzay aracını hazırlıyor.

http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/01/c_135145414.htm

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Aslen 6 aylık bir görev süresi için Ay'a gönderilen keşif aracı, kendisinden beklenenin çok üzerinde bir performans sergiledi. Chang'e 3 görevinin baş bilim adamı Ye Peijian,"Chang'e 3 görev yapmaya devam edecekmiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.Chang'e 3 uzay aracıyla birlikte Ay'ın yüzeyine iniş yapan Yutu, 42 günlük sürenin ardından hareket etme kabiliyetini kaybetmişti.'ten bu yana Ay'a iniş yapabilen tek keşif aracı olma ünvanını da taşıyan araç, halen aktif bir şekilde Çinli bilim adamlarına bilgi göndermeye devam ediyor.Yutu ve Chang'e 3'den elde ettikleri verileri dünyayla paylaştıklarını söyleyen Ye Peijian, bu görevin bilim insanlarına uzayı ve Ay'ı daha iyi anlama imkanı sunduğunu belirtti. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Yutu'nun Ay'ın yüzeyinden çektiği fotoğrafları geçtiğimiz ay kendi internet sitesi üzerinden paylaşmıştı.