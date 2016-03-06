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Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu yeni bir rekora imza attı

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 2013 yılında Ay'a gönderdiği gözlem aracı Yutu, kendisi için planlanan görev süresini çok üzerine çıktı. Yutu, Ay'ın yüzeyinde en uzun süre işlevsel kalan araç oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in 2013 yılının Aralık ayında Ay'ın yüzeyine indirdiği keşif aracı Yutu yeni bir rekora imza attı. Chang'e 3 ile birlikte iki yılı aşkın süredir aktif olan Yutu, Ay'ın yüzeyinde en fazla görev yapan araç oldu.

Aslen 6 aylık bir görev süresi için Ay'a gönderilen keşif aracı, kendisinden beklenenin çok üzerinde bir performans sergiledi. Chang'e 3 görevinin baş bilim adamı Ye Peijian,"Chang'e 3 görev yapmaya devam edecekmiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Chang'e 3 uzay aracıyla birlikte Ay'ın yüzeyine iniş yapan Yutu, 42 günlük sürenin ardından hareket etme kabiliyetini kaybetmişti. Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapabilen tek keşif aracı olma ünvanını da taşıyan araç, halen aktif bir şekilde Çinli bilim adamlarına bilgi göndermeye devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları"
Yutu ve Chang'e 3'den elde ettikleri verileri dünyayla paylaştıklarını söyleyen Ye Peijian, bu görevin bilim insanlarına uzayı ve Ay'ı daha iyi anlama imkanı sunduğunu belirtti. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Yutu'nun Ay'ın yüzeyinden çektiği fotoğrafları geçtiğimiz ay kendi internet sitesi üzerinden paylaşmıştı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi aynı zamanda önümüzdeki yıllar içerisinde Ay'ın karanlık tarafına da bir keşif aracı gönderecek. Bir ilke imza atmayı amaçlayan Çin, bu görev için Chang'e 4 uzay aracını hazırlıyor.

http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/01/c_135145414.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
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kaptan666 3 yıl
42.ci günden sonra yürümüyor ama yerinde sayarak mı görev yapıyor? Bu da rekor mu oluyor?
anlamadım...
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teknokaptan 3 yıl
marsa gitmeli bunlar
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muratai 3 yıl
İşte bütün bunlar hep Helium3 için!
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halitozbasli 3 yıl
42 gün yürüdü o zamanadan beri yerinde taş gibi duruyor ama veri göndermeye devam ediyor...
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