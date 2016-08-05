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Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu'ya elveda zamanı

14 Aralık 2013'te Chang'e 3 uzay aracıyla beraber Ay'ın yüzeyine iniş yapan Yutu, uzun bir uzay macerasının sonuna geldi. Yutu 1976'dan bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek uzay aracıydı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in Ay'daki keşif aracı aracı Yutu, görev süresinin sonuna geldi., Yaklaşık iki buçuk yıllık Ay macerasının ardından 31 Temmuz itibariyle işlevselliğini tamamen yitiren Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek keşif aracıydı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013 tarihinde Chang'e 3* uzay aracıyla birlikte fırlattığı Yutu, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'de Ay yüzeyine iniş yapmıştı. İnişiyle beraber Dünya'mızın yalnız uydusu Ay'ı keşfetmeye başlayan araç, ardından bazı problemlerle karşılaşmış ve inişinin yalnızca 42 günün sonrasında hareket kabiliyetini tamamen kaybetmişti.

Aslında Çinli araştırmacılar bu olaylar sırasında Yutu'yla olan iletişimi de bir süreliğine kaybetmiş ve uzay aracının yalnızca hareket kabiliyetini değil aynı zamanda tüm işlevselliğini de yitirdiğini sanmışlardı. Ancak durum öyle olmadı, Yutu hayata geri döndü ve hareket edemese dahi Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirip Yeryüzü'ne işte bu inanılmaz fotoğrafları gönderdi.

Ayrıca Bkz. "Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları"

Ay'da en uzun süre faaliyet gösteren keşif aracı oldu

Yutu 31 aylık Ay macerasında bir takım aksaklıklar yaşamış olsa da aslında oldukça başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz Gönderdiği yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yanı sıra Ay'ın jeolojik geçmişine yeni bir bakış açısı kazandıran araç aynı zamanda yepyeni bir Ay taşını da ilk kez keşfetti. Yutu'nun bir başka başarısıysa Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalan keşif aracı olarak tarihe geçmesi oldu.

Ay'ın görünmeyen tarafına da gidiyorlar

Uzak doğu ülkesi Çin, Chang'e 3-Yutu ikilisiyle beraber Ay'a uzay aracı indirmeyi başarabilen üçüncü ülke olmuştu. Hindistan'la beraber uzay araştırmalarının yeni yıldızı olarak değerlendirilen Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2018'in sonlarına doğru Ay'ın görünmeyen tarafına da bir görev düzenlemeyi planlıyor. Uzaj ajansı bu görev için Chang'e 4 aracını hazırlıyor.

*Bu arada Chang'e, Çin mitolojisinde Ay tanrıçası; Yutu ise Chang'e'nin evcil tavşanıdır. Tanrıça Chang'e ile beraber Ay'da yaşadığına inanılan Yutu aynı zamanda Yeşim Tavşan (Jade Rabbit) anlamına gelir.
 

http://motherboard.vice.com/read/chinas-jade-rabbit-rover-yutu-is-dead-and-this-time-it-probably-wont-come-back Yorum Yaz
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TheLastNinja 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

eğer zamanda yolculuk edebilecek bir teknolojiye ileride keşfedilmiş ise

ve ileride dünya yaşanmaz bir noktaya gelmiş ise
zamanda ileriye gitmek sadece yeniden yaşam kurulması için ulaşılacak gezegenlerin bir birine daha uzak kaldığı bir zaman
ve sonrasında gelecek fazla bir anlam ifade etmeyecektir !

dünyayı terk etme zamanı gelmiş ise gidilecek en güvenli yer geçmiştir.
yanlız geleceği yeniden şekillenmesi için temassız bilgi aktarımı için
yani aynı zamanda sebep sonuç dengesini bozmadan yeni bir gelecek yaratılması icap eder ki

bu açıdan uzaya bir bilgi mesajı içeren bir şişeyi denize bırakır gibi bırakılmak isteniliyor ise
bu iş için en iyi yer ay üzeridir !

NASA aya gitmiştir ! ama aya ayak basar basmaz daha önce hazırlanan videolarla playback yapılmış

filmloverss.com/...

bbc.com/...



bu deneyde ışık ışığın hızını aştığı anda hedefine 1 dk gitmesi gerekirken 59 saniyede gitti denir ise
bu deneyi 60 kat güçlendirince zamanda 1 an geri kayma ile bir noktada zamanda geçmişe gidilebilinir noktasına geliniyor !

zaten kuran bile hızır ile musa hikayesinde ; sebep sonuç ilişkisini değiştiriyor !
kuran zaten bir çok yerde zamanda ileri geri gitme hikayesi var !


Allah şifa versin
playstyleeğer zamanda yolculuk edebilecek bir teknolojiye ileride keşfedilmiş iseve ileride dünya yaşanmaz bir noktaya gelmi...
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Hasan07-36 3 yıl
İlginçtir, "Ay'a hiç gidilmedi" diyenler gelmemiş hala.
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Barni Moloztaş 3 yıl
yav he he
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miki026 3 yıl
Öğrendiklerinin yüzde birini bile insanlarla paylaşmadıklarına eminim
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SEO-Uzmanı 3 yıl
ayın karanlık yüzü diye bir şey yok !
sadece ayın bizim görmediğimiz yüzü var !
ve sanki araç ortada karanlıkta kalmış misali !
yok pili bitti o oldu bu oldu şu oldu yalanlarına nasıl inandırılıyoruz !
gelecekte insanlık zamanda yolculuğu keşfetmiş olsaydı !
geçmişe yollayacakları mesajları büyük bir ihtimalle
insanların belli bir uygarlık seviyesine geldiği zaman ulaşmaları için
ayın görünmeyen yüzünde bir mesaj bir içerik bırakırlardı !
ve işin garibi google bile ;
ayın karanlık yüzünü hala bize karanlıkmış gibi gösteriyor !
2 Yanıt Yanıtla
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V4LKyR 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

ayın karanlık yüzü diye bir şey yok !
sadece ayın bizim görmediğimiz yüzü var !
ve sanki araç ortada karanlıkta kalmış misali !
yok pili bitti o oldu bu oldu şu oldu yalanlarına nasıl inandırılıyoruz !

gelecekte insanlık zamanda yolculuğu keşfetmiş olsaydı !
geçmişe yollayacakları mesajları büyük bir ihtimalle
insanların belli bir uygarlık seviyesine geldiği zaman ulaşmaları için
ayın görünmeyen yüzünde bir mesaj bir içerik bırakırlardı !

ve işin garibi google bile ;
ayın karanlık yüzünü hala bize karanlıkmış gibi gösteriyor !

aman tanrım !
bu nasıl olabilir !
böyle yazınca gerçekten de etkili oluyormuş !
vay be !
ilginç !
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gunman233 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

ayın karanlık yüzü diye bir şey yok !
sadece ayın bizim görmediğimiz yüzü var !
ve sanki araç ortada karanlıkta kalmış misali !
yok pili bitti o oldu bu oldu şu oldu yalanlarına nasıl inandırılıyoruz !

gelecekte insanlık zamanda yolculuğu keşfetmiş olsaydı !
geçmişe yollayacakları mesajları büyük bir ihtimalle
insanların belli bir uygarlık seviyesine geldiği zaman ulaşmaları için
ayın görünmeyen yüzünde bir mesaj bir içerik bırakırlardı !

ve işin garibi google bile ;
ayın karanlık yüzünü hala bize karanlıkmış gibi gösteriyor !

Cehaletin bu kadarı. Ayın göremediğimiz tarafı 1959'dan beri (Luna 3 - Sovyetler Birliği) çok defa görüntülendi, google arama motorunu kullan da bir bak gevelemeden önce. Google Earth ile mi baktın ordan komplo teorisi uydurmadan önce insan iki dakikasını ayırıp bi araştırır. Birden fazla kere ayak da basıldı bu da dipnot.
*Forumda sadece son zamanlarda yazdığın birkaç mesaja baktım da. Durumun pek iyi değil. Kolay gelsin. Ha bir de; (!)
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Patren 3 yıl
Aya gitmek bu kadar zorken marsa nasil insan gondercekler
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