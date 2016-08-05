Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu'ya elveda zamanı

Çin'in Ay'daki keşif aracı aracı Yutu, görev süresinin sonuna geldi., Yaklaşık iki buçuk yıllık Ay macerasının ardından 31 Temmuz itibariyle işlevselliğini tamamen yitiren Yutu, Sovyetler Birliği'nin 1976'da gönderdiği Luna 24'ten bu yana Ay'a iniş yapmayı başarabilen tek keşif aracıydı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013 tarihinde Chang'e 3* uzay aracıyla birlikte fırlattığı Yutu, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'de Ay yüzeyine iniş yapmıştı. İnişiyle beraber Dünya'mızın yalnız uydusu Ay'ı keşfetmeye başlayan araç, ardından bazı problemlerle karşılaşmış ve inişinin yalnızca 42 günün sonrasında hareket kabiliyetini tamamen kaybetmişti.
Aslında Çinli araştırmacılar bu olaylar sırasında Yutu'yla olan iletişimi de bir süreliğine kaybetmiş ve uzay aracının yalnızca hareket kabiliyetini değil aynı zamanda tüm işlevselliğini de yitirdiğini sanmışlardı. Ancak durum öyle olmadı, Yutu hayata geri döndü ve hareket edemese dahi Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirip Yeryüzü'ne işte bu inanılmaz fotoğrafları gönderdi.
Ayrıca Bkz. "Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları"
*Bu arada Chang'e, Çin mitolojisinde Ay tanrıçası; Yutu ise Chang'e'nin evcil tavşanıdır. Tanrıça Chang'e ile beraber Ay'da yaşadığına inanılan Yutu aynı zamanda Yeşim Tavşan (Jade Rabbit) anlamına gelir.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013 tarihinde Chang'e 3* uzay aracıyla birlikte fırlattığı Yutu, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'de Ay yüzeyine iniş yapmıştı. İnişiyle beraber Dünya'mızın yalnız uydusu Ay'ı keşfetmeye başlayan araç, ardından bazı problemlerle karşılaşmış ve inişinin yalnızca 42 günün sonrasında hareket kabiliyetini tamamen kaybetmişti.
Aslında Çinli araştırmacılar bu olaylar sırasında Yutu'yla olan iletişimi de bir süreliğine kaybetmiş ve uzay aracının yalnızca hareket kabiliyetini değil aynı zamanda tüm işlevselliğini de yitirdiğini sanmışlardı. Ancak durum öyle olmadı, Yutu hayata geri döndü ve hareket edemese dahi Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirip Yeryüzü'ne işte bu inanılmaz fotoğrafları gönderdi.
Ayrıca Bkz. "Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları"
Ay'da en uzun süre faaliyet gösteren keşif aracı olduYutu 31 aylık Ay macerasında bir takım aksaklıklar yaşamış olsa da aslında oldukça başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz Gönderdiği yüksek çözünürlüklü fotoğrafların yanı sıra Ay'ın jeolojik geçmişine yeni bir bakış açısı kazandıran araç aynı zamanda yepyeni bir Ay taşını da ilk kez keşfetti. Yutu'nun bir başka başarısıysa Ay yüzeyinde en uzun süre aktif kalan keşif aracı olarak tarihe geçmesi oldu.
Ay'ın görünmeyen tarafına da gidiyorlarUzak doğu ülkesi Çin, Chang'e 3-Yutu ikilisiyle beraber Ay'a uzay aracı indirmeyi başarabilen üçüncü ülke olmuştu. Hindistan'la beraber uzay araştırmalarının yeni yıldızı olarak değerlendirilen Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2018'in sonlarına doğru Ay'ın görünmeyen tarafına da bir görev düzenlemeyi planlıyor. Uzaj ajansı bu görev için Chang'e 4 aracını hazırlıyor.
*Bu arada Chang'e, Çin mitolojisinde Ay tanrıçası; Yutu ise Chang'e'nin evcil tavşanıdır. Tanrıça Chang'e ile beraber Ay'da yaşadığına inanılan Yutu aynı zamanda Yeşim Tavşan (Jade Rabbit) anlamına gelir.
http://motherboard.vice.com/read/chinas-jade-rabbit-rover-yutu-is-dead-and-this-time-it-probably-wont-come-back Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Allah şifa versin