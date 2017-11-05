Çin'in kanatlı uzay aracı yatay olarak kalkış yapacak

Son dönemde havacılık ve uzay endüstrisinde önemli kilometre taşlarını geride bırakan Çin, şimdi de yeni bir uzay aracı modeli ile uzay yolculuğuna devam etmek istiyor. Ülkenin önde gelen medya organlarından Xinhua'nın haberine göre Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Şirketi(CASTC) tekrar kullanılabilir uzay aracını 2020 yılında ilk görevine çıkarmaya hazırlanıyor ancak yeni uzay aracını farklı kılan tek unsur tekrar kullanılabilirlik değil. Çinli bilim insanlarının açıklamalarına göre yeni uzay aracı bir pistten yatay olarak yükselecek.





Uçak Gibi Yükselecek

CASTC'den araştırmacı Chen Hongbo, uzay aracının bir roket olmadığına dikkat çekerken geleneksel uzay araçlarından farklı olarak, bu yeni uzay aracının "bir uçak gibi gökyüzüne uçacağını" söyledi. Daha önce SpaceX'in tekrar kullanılabilen Falcon 9 roketlerinin görevlerine şahit olmuştuk ancak CATSC'ye göre bu uzay aracı yeni bir uzay aracı modelini temsil ettiği için yeniden kullanılabilirlik açısından da bir ilk niteliği taşıyacak.

CASTC Genel Müdür Yardımcısı Liu Shiquan da yatay olarak kalkış yapıp sonrasında tekrar yatay olarak yeryüzüne inecek yeni bir uzay aracı üzerinde çalıştıklarını doğrularken uzay aracının geliştirilmesinde önemli bir mesafe katettiklerini de kaydetti. Shiquan'ın açıklamalarına göre motorlar ve diğer anahtar bileşenler için çok sayıda zemin testi gerçekleştirildi ve bu testlerden olağanüstü başarılı sonuçlar elde edildi. Yörüngeye yük ve mürettebat taşıyacağı belirtilen uzay aracı ile ilgili henüz çok fazla detay yok ancak araştırmacılar yeni uzay aracının, Çin'in uzay misyonlarını başlatma maliyetini düşüreceğini ve böylece uzay misyonlarının sıklığını artırabileceğini düşünüyor.





Benzer Çalışmalar Yapılmıştı

Gövde kısmında kanatlara sahip olacağı düşünülen uzay aracının kalkış prensibi bir ilk niteliği taşısa da aslında geçmişte benzer düşüncelere sahip çalışmalar yapılmıştı. NASA'nın 1970'lerde uzay mekiği için tasarladığı orijinal fikir dikey olarak değil de yatay olarak kalkış yapan bir uzay mekiği oluşturmaktı. Benzer şekilde uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in SpaceShipTwo isimli uzay aracı ve XCOR'un Lynx(fon yetersizliği nedeniyle yarım kaldı) isimli uzay aracı da pistten yatay olarak kalkma prensibini benimsiyor ancak söz konusu iki araç sadece alt yörüngesel uçuşları gerçekleştirmek üzere tasarlanıyor.