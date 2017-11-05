Çin'in kanatlı uzay aracı yatay olarak kalkış yapacak

Uçak Gibi Yükselecek
CASTC'den araştırmacı Chen Hongbo, uzay aracının bir roket olmadığına dikkat çekerken geleneksel uzay araçlarından farklı olarak, bu yeni uzay aracının "bir uçak gibi gökyüzüne uçacağını" söyledi. Daha önce SpaceX'in tekrar kullanılabilen Falcon 9 roketlerinin görevlerine şahit olmuştuk ancak CATSC'ye göre bu uzay aracı yeni bir uzay aracı modelini temsil ettiği için yeniden kullanılabilirlik açısından da bir ilk niteliği taşıyacak.
Benzer Çalışmalar Yapılmıştı
Gövde kısmında kanatlara sahip olacağı düşünülen uzay aracının kalkış prensibi bir ilk niteliği taşısa da aslında geçmişte benzer düşüncelere sahip çalışmalar yapılmıştı. NASA'nın 1970'lerde uzay mekiği için tasarladığı orijinal fikir dikey olarak değil de yatay olarak kalkış yapan bir uzay mekiği oluşturmaktı. Benzer şekilde uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in SpaceShipTwo isimli uzay aracı ve XCOR'un Lynx(fon yetersizliği nedeniyle yarım kaldı) isimli uzay aracı da pistten yatay olarak kalkma prensibini benimsiyor ancak söz konusu iki araç sadece alt yörüngesel uçuşları gerçekleştirmek üzere tasarlanıyor.
https://futurism.com/china-is-launching-their-highly-classified-reusable-spaceplane-in-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kalktıştan sonra her an daha da dikey hale gelirek bir süre sonra tamamen dikey uçar ve bu şekilde Dünya'dan kurtulur.
(Kurtulma şu demek: hızın eğer daha fazla güç harcamadan uzayın uçsuz bucaksız derinliklerine dalmaya yetiyor ise kurtulmuşsun demektir.)
Haberi okudum.
Haberde bahsedilen;
Bu "uçak" yatay olarak kalkış yapacak (VTOL) sonra normal uçak gibi atmosfere yükselip (Ram jet ile), oradan rokete geçip yola devam edecek. Amaç ucuza uzaya araç taşımak.
Çin süper güç olmaktan halen uzak. Ekonomi olarak 1. sırada olsada nufus çok fazla. Ayrıca facebook, whatsapp, instagram gibi yazılım dünyasından beyinler çıkaramıyor.
Beyin göçüde alamıyor.
Üretim robotlaşıp ucuz iş gücü avantajını kaybederse iyi günler beklemeyebilir.