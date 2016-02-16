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Çin'in yeni teleskopu dünya dışı yaşamı araştıracak

Dünya dışı yaşamları araştırmak için uzaya gitmek tek yol değil. Aynı zamanda dev teleskoplar yardımıyla bu evrende yalnız olup olmadığımız araştırılacak. Son hamle Çin'den geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Çin'in yeni teleskopu dünya dışı yaşamı araştıracak

Dünya dışında yaşamın olup olmadığı, gezegenler, galaksiler ve karadeliklerle ilgili araştırmalar bilim adamlarının en büyük tutkularından biri. Bunun için her ne kadar uzay araçlarımız olsa da sonsuz gibi görünen uzayda çok kısa yolculuklar yapabiliyoruz.
Uzay teleskopları da uzay araçları kadar araştırmalarda hayati bir rol oynuyor. Çin'in güney batısındaki Guizhou bölgesinde tepelerin arasına inşa edilen Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) adlı teleskopun amacı da dünya dışı canlıları araştırmak. 184 milyon dolara mâl olan teleskop aslında Çin'in milyar dolarlık uzay yatırımlarından sadece biri. 2020'de dünya yörüngesinde kalıcı uzay istasyonu kurulması ve Ay'a astronotlarla bir çıkarma yapılması planlanıyor. 
300 metre çapındaki FAST, bugüne kadar dünyanın en büyük teleskopu olarak bilinen Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'ni de geride bırakıyor. Bu teleskop inşa edilirken yaklaşık 10.000 insanın evinden olduğu ve kişi başına ortalama 1.800 dolar tazminat ödendiği söyleniyor. Ayrıca bu kişilere teleskopa 5 kilometre ötede barınacak yer de verilmiş. 


http://tribune.com.pk/story/1047821/chinas-space-telescope-to-displace-humans-in-search-for-aliens/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
fotografa bakınca apple'ın kampüsü sandım :) konuya gelince çin de artık bildiğin teknoloji üretir hala geldi....
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V4LKyR 3 yıl
İşte Çin böyle kodumu oturtuyor.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Bi an Aperture Science diye okudum Aperture Spherical'ı. Dedim ne oluyoruz.
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mihl 3 yıl
Araştırdım teleskopmuş arkadaşlar
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mihl 3 yıl
Telekopta olabilir tabi
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mihl 3 yıl
Teleskop olmasın
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kesbi 3 yıl
Telekop neki yeni mi çıktı.
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qweonr94 3 yıl
did you mean telescop? Başlıkta hata var :D telekop ne ya :)
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punisher_1947 3 yıl
telekopu? what?
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