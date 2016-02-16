Çin'in yeni teleskopu dünya dışı yaşamı araştıracak

Dünya dışında yaşamın olup olmadığı, gezegenler, galaksiler ve karadeliklerle ilgili araştırmalar bilim adamlarının en büyük tutkularından biri. Bunun için her ne kadar uzay araçlarımız olsa da sonsuz gibi görünen uzayda çok kısa yolculuklar yapabiliyoruz.



Uzay teleskopları da uzay araçları kadar araştırmalarda hayati bir rol oynuyor. Çin'in güney batısındaki Guizhou bölgesinde tepelerin arasına inşa edilen Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) adlı teleskopun amacı da dünya dışı canlıları araştırmak. 184 milyon dolara mâl olan teleskop aslında Çin'in milyar dolarlık uzay yatırımlarından sadece biri. 2020'de dünya yörüngesinde kalıcı uzay istasyonu kurulması ve Ay'a astronotlarla bir çıkarma yapılması planlanıyor.



300 metre çapındaki FAST, bugüne kadar dünyanın en büyük teleskopu olarak bilinen Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'ni de geride bırakıyor. Bu teleskop inşa edilirken yaklaşık 10.000 insanın evinden olduğu ve kişi başına ortalama 1.800 dolar tazminat ödendiği söyleniyor. Ayrıca bu kişilere teleskopa 5 kilometre ötede barınacak yer de verilmiş.





http://tribune.com.pk/story/1047821/chinas-space-telescope-to-displace-humans-in-search-for-aliens/