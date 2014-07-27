Çinli Baidu da sürücüsüz araba çalışmalarına başladı





Google'ın sunduğu tüm hizmetleri neredeyse birebir memleketi Çin'de sunmasıyla dikkat çeken Baidu bu kez de rakibi gibi sürücüsüz otomobil teknolojilerine el atıyor.





Ancak Baidu'nun konuya bakış açısı biraz daha farklı. Baidu'unun Derin Öğrenme Enstitüsü müdür yardımcısı Kai Yu, tamamen sürücüsüz araçlara güvenmenin yanlış olduğunu ve atlara benzer şekilde hem sürücüsüne özgürlük tanıyan hem de farklı yol koşullarında kararlar verebilen arabalara ihtiyaç olduğunu belirtti.





Baidu da kontrolü sürücüye bırakan ancak duruma göre kendisi de bazı kararlar verebilen bir otomobil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bir bakımda kısmi sürücüsüz araçlar diyebiliriz. Çin'de dikkatsiz yayalar büyük bir problem olduğu için yaya güvenliğine de büyük bir önem veriliyor. Böylece sürücünün dikkatinden kaçsa bile araç tehlikeyi görerek anlık kararlar verebilecek.





Baidu'nun çalışmaları henüz çok erken aşamada ve çalışan bir otomobil prototipini ancak gelecek yıl ortalarına doğru görebileceğiz.

http://thenextweb.com/asia/2014/07/25/chinas-baidu-follows-in-googles-footsteps-as-it-reveals-its-working-on-partial-self-drive-cars