Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli Baidu da sürücüsüz araba çalışmalarına başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
282
1
4
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli Baidu da sürücüsüz araba çalışmalarına başladı

Google'ın sunduğu tüm hizmetleri neredeyse birebir memleketi Çin'de sunmasıyla dikkat çeken Baidu bu kez de rakibi gibi sürücüsüz otomobil teknolojilerine el atıyor. 

Ancak Baidu'nun konuya bakış açısı biraz daha farklı. Baidu'unun Derin Öğrenme Enstitüsü müdür yardımcısı Kai Yu, tamamen sürücüsüz araçlara güvenmenin yanlış olduğunu ve atlara benzer şekilde hem sürücüsüne özgürlük tanıyan hem de farklı yol koşullarında kararlar verebilen arabalara ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Baidu da kontrolü sürücüye bırakan ancak duruma göre kendisi de bazı kararlar verebilen bir otomobil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bir bakımda kısmi sürücüsüz araçlar diyebiliriz. Çin'de dikkatsiz yayalar büyük bir problem olduğu için yaya güvenliğine de büyük bir önem veriliyor. Böylece sürücünün dikkatinden kaçsa bile araç tehlikeyi görerek anlık kararlar verebilecek. 

Baidu'nun çalışmaları henüz çok erken aşamada ve çalışan bir otomobil prototipini ancak gelecek yıl ortalarına doğru görebileceğiz.  

http://thenextweb.com/asia/2014/07/25/chinas-baidu-follows-in-googles-footsteps-as-it-reveals-its-working-on-partial-self-drive-cars Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 5 yıl
Teknolojinin gelişmesi açısından oldukça iyi bu adımlar,ama ben sürücüsüz araçları tehlikeli olarak görüyorum.Düşünsenize hacklendiğini aracın,teörist saldırılarda bile kullanılabilir yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheAtom 5 yıl
adamlar hakli. tamamen surucusuz otomobiller cok riskli. bunu yerine surucuye daha cok yardimci olan yani is yukunu azaltan sistemler olmali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 5 yıl
abi çinliler gümbür gümbür gürül gürül çatır çutur pata küte geliyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 5 yıl
Çakma Google ne olcak ya başlasın da bizden de birileri çakma da olsa yapsa bişiler de biz de alsak kullansak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Lenovo'nun Süper Telefonu K920, LG G3'e Snapdragon 805 Dopingi, Xiaomi MI4, Samsung Galaxy Alpha, Lumia 530 ve dahası... 5 yıl Casper VIA V8 video inceleme 5 yıl 2si1 "Bi garip" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim