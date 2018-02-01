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Çinli Ulefone çentik tasarımlı telefonunu MWC 2018 fuarına getiriyor

Çinli üreticiler hızlı bir şekilde çentik tasarım akımını benimsemeye başladı. MWC 2018 fuarında Çinli Ulefone çentik tasarımına sahip T2 Pro akıllı telefonunu tanıtacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli Ulefone çentik tasarımlı telefonunu MWC 2018 fuarına getiriyor

Bu yıl ekranda çentik barındıran akıllı telefonların sayısının hızla arttığına şahit olacağız. Çinli üreticilerin başı çektiği bu yeni akım MWC 2018 fuarında ilk örneklerini ziyaretçilere sergileyecek.

Ulefone T2 Pro özellikleri

Fuarda boy gösterecek firmalardan birisi Çinli Ulefone. Ulefone T2 Pro adındaki orta seviye akıllı telefon modeli çerçevesiz ekran tasarımı ve ikonik çentik yuvasıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor.

18:9 görüntü oranına sahip olan ekran alt kısımda ince bir çerçeve barındırıyor. Mikrofon, hoparlör gibi bileşenler alt kısımda toplanıyor. Üst kısımda ise ön kamera, ortam sensörü, ahize gibi bileşenler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi cihazlara Helio P38 takviyesi"

Ulefone T2 Pro modeli Helio P70 yonga setinden gücünü alıyor. Helio P70 yonga setinde 4 adet Cortex-A73 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Mali-G72 grafik birimi 4 çekirdekli ve 800MHz seviyesinde çalışıyor. Cat. 12 LTE modem ile 600Mbps indirme hızları sunulurken 3 adet sinyal işlemcisi ile 32MP çözünürlüğünde kameralar destekleniyor.

Yonga setinin dikkat çeken tarafı yapay zeka birimi barındırması. Facebook Caffe ve Google TensorFlow platformları ile uyumlu olan bu birim muhtemelen arka çift kameraya da önemli bir katkı yapıyor.

Telefonda parmak izi okuyucusu olmaması ve yüz tanımaya atıfta bulunması dikkat çekici. Bu bakımdan yüz tanıma için ayrı bir sensör kullanılmış olması muhtemel. Dİğer türlü sadece ön kamera ile bu işi yapmak oldukça riskli olacaktır. Modelin tüm detayları fuarda belli olacak. 

 
Çinli Ulefone çentik tasarımlı telefonunu MWC 2018 fuarına getiriyor
 

https://www.phonearena.com/news/Ulefone-T2-Pro-MWC_id102077 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 yıl
"Mikrofon, hoparlör gibi bileşenler alt kısımda toplanıyor." Apple çerçeveyi minimize etmek için hepsini üste koydu da bunlar hbecerememişler.
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iriboyun 1 yıl
Birader ne kadar dandik fikir varsa hepsini taklit ettiniz 3,5mm jac'ı kaldırdınız 18/9 oranını taklit ettiniz bi şu çentiği taklit te etmeseydiniz artık ya baydınız yani ha.
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çıkalımmı 1 yıl
altı s8 üstü ıp x kim alir bu çöpü
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Akbaba89 1 yıl
Şu markayı hiç sevmiyorum.Ucuz kalite ve işçilik ile özenti telefon çıkarıyorlar.
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OsmanlıKafası 1 yıl Akbaba89
Taklit olayı güzel değil ama telefonları cidden kalitesiz değil hocam bir çok markayı cebinden çıkarır.
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froster2006 1 yıl
Muteber bir gorunum gibi gosterilmesi ve taklit edilmesi komik olmus.Ozenti icinde olan insanlar icin ozentiyi giderici urun.
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Kerim5100 1 yıl
Tek kelimeyle İĞRENÇ!
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Guest-BA224EDD2 1 yıl
basliyacagim centiginize arkadas nedir lan bu!
parmak arasi terlik gibi tasarim istemiyorum
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faniseyler 1 yıl
Çentik tasarım çok orjinal bir fikir:)
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qooqie 1 yıl
Mtk nm düşürmesi lazım. Su gibi içiyor bataryayı
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