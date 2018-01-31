Giriş seviyesi cihazlara Helio P38 takviyesi

Beklentilerin altında kaldığı için üst seviye segmentine yonga geliştirmeyi bırakan MediaTek, varını yoğunu alt seviye segmente harcamaya başladı. Birbiri ardına Helio P yonga seti iddiaları geliyor.

Helio P38 yonga seti neler sunuyor?

Önümüzdeki dönemde ağırlığını Helio P serisine vermeyi planlayan MediaTek; Helio P40 ve Helio P70 adındaki yonga setlerini MWC 2018 fuarında tanıtmayı planlıyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setlerinin dikkat çeken yanı yapay zekâ birimi ile geliyor oluşları. Yonga setleri orta seviyede yapay zekâ ile farklılaşmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi’den Nirvana In Fire için özel Mi Band 2 versiyonu"

Bu iki yonga setinin haricinde sonraki dönemde Helio P38 yonga setinin de piyasaya çıkacağı iddia edildi. Yukarıdaki iki yonga setinin yapısına sahip olan Helio P38 biraz daha düşük frekanslarda çalışıyor ve Mali-G72 MP3 grafik birimi de 650MHz seviyesine kadar iniyor.

Yonga seti yapay zekâ birimi barındırmıyor. Bu bakımdan fiyatı daha da düşük. Yonga setinin 125$ civarındaki akıllı telefon modellerine güç vermesi bekleniyor. Hatta Redmi Note 5 modelinde Helio P38 kullanılacağı bile söyleniyor. İlk modelleri görmemiz muhtemelen yaz aylarına doğru olacak.