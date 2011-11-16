Çinli Weibo mikroblogları 550 milyon kullanıcıyı geçti

İnsanların 140 karakterlik ifadelerle duygularını anlatmasına imkan veren mikroblog geleneği Twitter ile günlük hayatımıza girmişti. Toplam hesap sayısı 360 milyona günlük atılan tweet sayısı 250 milyona ulaşan Twitter bu alanda yalnız değil.





Twitter'ın sansür nedeniyle yasak olduğu Çin'de kullanılan yerel mikrobloglar, kullanıcı sayısı bakımından Twitter'ı geçmiş durumda.





Çin'in iki büyük internet ve mobil hizmet sağlayıcısı olan Sina ve Tencent tarafından Çinli kullanıcılara sunulan Weibo mikroblogları toplamda Twitter'dan fazla hesaba sahip. Sina Weibo 250 milyon üyeye sahipken, Tencent Weibo 300 milyon üye barındırıyor. Weibo, Çince'de mikroblog anlamına geliyor.





Buna rağmen Twitter aylık 400 milyon tekil ziyaretçi ile ilgiyi üzerinde toplamayı başarıyor. Sina ve Tencent üyelerinin bir kısmı zombi tabir edilen pasif hesaplardan oluşuyor.





Yarım milyardan fazla kullanıcıya sahip olan ve tamamı Çin'de bulunan Weibo mikroblogları bu açıdan geleceğin en önemli potansiyel pazarlarından birisi haline gelmeyi başardı. Yabancı yatırımcılar Weibo dünyasına adım atabilmek için Çinli yöneticilerin kapısını açlıyor.





Çin hükümeti ile ülkenin en iyi 10 internet sağlayıcısı bir protokol imzalayarak en üst düzeyde sansür uygulamak için anlaşmaya vardı. Hükümetin fonlarla vergi borcunu kapatmasını eleştiren Ai Weiwei sansürlendi ve Weibo hesapları silindi. Dedikodu kontrol ekipleri sosyal ağlarda devamlı gezinerek daha az kirletilmiş bir internet için çalışıyor.





Bunun yanında Weibo ağları gözünü yabancı kullanıcılara dikmiş durumda. Tencent ve Sina İngilizce yayın yapacak şekilde optimize edildi ve şimdiden Kevin Spacey, Avril Lavigne, Lindsey Lohan, Christiano Ronaldo, Radiohead gibi ünlüler hizmeti kullanmaya başladı.





Weibo mikroblogları Twitter kadar aktif ve çekici olmasa da farklılık arayan internet kullanıcılarının mutlaka deneyeceği bir hizmet olabilir.