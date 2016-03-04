Çinli üreticilerin, ikisi bir arada dizüstü segmentine yatırımları artıyor

Teknoloji dünyasında ilgi gören ve iyi gelir getiren segmentlere, Çinli üreticilerin vakit kaybetmeden adeta hücum ettiğini görüyoruz.Tabii ki Huawei veya Lenovo gibi firmalardan ziyade ismi çok duyulmayan ve ucuz üretim yapan Çinli üreticilerden bahsediyoruz. Akıllı telefon pazarı, tablet pazarı, giyilebilir cihaz pazarı derken şimdi de sıra ikisi bir arada dizüstü bilgisayar segmentinde.



White Box olarak da adlandırılan bu alt seviye üreticiler, düşük maliyetli üretimler yapıyor ve sürümden kazanıyor. Bununla birlikte, toplamına bakıldığında, sektörün dev oyuncuları için tehdit oluşturacak derecede pastadan pay alıyor. Analizler, Çinli üreticilerin Tayvanlı teknoloji devlerini zorlayacağını gösteriyor.

Pazardaki durum



Hali hazırda Cube, LiveFan, Onda, Chuwi ve Teclast gibi firmaların pek çok melez dizüstü bilgisayarı mevcut. Düşük fiyat seviyesi ile ilgi gören bu modeller, daha çok Çin'de alıcı buluyor. Örneğin, Teclast'ın TBook serisindeki en yeni üyesi, üst seviye donanıma sahip ve fiyatı 200$ bandının hemen altında. Çinli üreticilere, Microsoft ve Intel'in önemli bir destek sağladığı ifade ediliyor.



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Birinci sınıf üreticilerin pazara sürdüğü ürünler ise bir hayli pahalı. Huawei'nin MateBook modeli 699$-1599$ arasında değişirken, Asus da Surface Pro rakibi bir dizüstü modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatı ise oldukça tuzlu olacak. Bu açıdan alt seviye Çinli üreticilerin önemli bir avantaj elde edeceği tahmin ediliyor.



2012'den bu yana sürekli daralan bilgisayar pazarında sadece iki segment yükselmeyi başarıyor. Bunlardan birisi ikisi bir arada melez tablet bilgisayarlar, diğeri ise oyuncu dizüstü bilgisayarlar. Oyuncu tarafında maliyetler yüksek olduğu için alt seviye Çinli üreticilerin rekabet gücü düşük kalıyor ancak ikisi bir tarafında imkanlar biraz daha fazla.

Hali hazırda Cube, LiveFan, Onda, Chuwi ve Teclast gibi firmaların pek çok melez dizüstü bilgisayarı mevcut. Düşük fiyat seviyesi ile ilgi gören bu modeller, daha çok Çin'de alıcı buluyor. Örneğin,'ın TBook serisindeki en yeni üyesi, üst seviye donanıma sahip ve fiyatı 200$ bandının hemen altında. Çinli üreticilere,ve'in önemli bir destek sağladığı ifade ediliyor.Birinci sınıf üreticilerin pazara sürdüğü ürünler ise bir hayli pahalı.'ninmodeli 699$-1599$ arasında değişirken, Asus da Surface Pro rakibi bir dizüstü modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatı ise oldukça tuzlu olacak. Bu açıdan alt seviye Çinli üreticilerin önemli bir avantaj elde edeceği tahmin ediliyor.2012'den bu yana sürekli daralan bilgisayar pazarında sadece iki segment yükselmeyi başarıyor. Bunlardan birisi ikisi bir arada melez tablet bilgisayarlar, diğeri ise oyuncu dizüstü bilgisayarlar. Oyuncu tarafında maliyetler yüksek olduğu için alt seviye Çinli üreticilerin rekabet gücü düşük kalıyor ancak ikisi bir tarafında imkanlar biraz daha fazla.

http://www.digitimes.com/news/a20160302PD209.html