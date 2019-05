Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım

Pazar değeri ile pek çok otomotiv üreticisini bile geride bırakan taksi çağırma ve özel araç kiralama hizmeti Uber, halen daha yatırım almaya devam ediyor. 2014 yılında girdiği Çin pazarında hızlı büyüyen Uber'in operasyonları, toplamda 7 milyar dolar pazar değerine ulaşmıştı. Yeni yatırım turlarında firma, önemli bir meblağı daha kasasına koydu.





Firmadan yapılan açıklamaya göre, Çinli yatırımcılar toplamda 2 milyar dolar yatırım yaptı. Yatırımın büyük bir kısmı Çin operasyonlarına harcanırken, kalan miktar ise firmanın global operasyon birimleri arasında paylaştırılacak. Uber'in hali hazırdaki pazar değeri 63 milyar dolara ulaşmıştı.





Firmanın Çin operasyonlarına yatırım yapan firmalar arasında; CITIC Securities Co Ltd, Guangzhou Automobile Group Co Ltd, China Life Insurance Co Ltd, China Taiping Insurance Holdings Co Ltd, HNA Group Co Ltd yer alıyor.





Uber sadece büyümekle kalmadı, özel ulaşım sektöründe de adeta devrim yaptı. Uber'in faaliyet gösterdiği hemen her ülkede kendisine bir rakip çıkmış durumda. Ayrıca yolculuk paylaşımı gibi farklı projelere de yol gösterdi. Ülkemizde de BlaBlaCar, BiTaksi gibi çeşitli özel ulaşım hizmetleri mevcut.





İstanbul'da da faaliyet gösteren Uber, geçtiğimiz yaz ilk kalıcı tekne seferlerini UberBoat ile yine İstanbul'da başlatmıştı. Hizmetin Türk kullanıcılar tarafından ilgi gördüğü belirtiliyor. Uber toplamda 68 ülke ve yüzlerce şehirde faaliyet gösteriyor. Firmanın yıl içerisinde borsaya da açılması bekleniyor.

