Citroen C6'nın 2017 modeli Çin'de tanıtıldı

Pekin'deki otomobil fuarı kapsamında Citron Çin pazarına özel yeni bir modelinin duyurusunu yaptı. Çin'li otomotiv firması DongFeng ile ortaklığı sonucu geliştirilen Çin'in Wuhan şehrinde üretilecek olan yeni Citroen C6 firmanın Çin pazarındaki amiral gemisi modeli olacak.

Hakkında pek fazla detay verilmeyen yeni model 4.98 metre uzunluğa sahip. Citroen'in modern tasarım çizgilerini taşıyan aracın iç hacmi de 2.90 metrelik dingil mesafesi nedeniyle oldukça geniş. Konforun odak noktası olduğu iç tasarımda deri ve ahşap detaylar da malzeme kalitesi ve lüksü simgeliyor. Bunların yanında orta konsoldaki geniş ekran ve dijital kadranlar gibi teknolojileri de barındıran yeni C6 günlük her koşulda ihtiyaçları karşılayabiliyor.

Motor seçenekleri resmi olarak açıklanmayan modelde gelen raporlar doğrultusunda 4 silindirli aşırı beslemeli bir benzinli motorun ve otomatik şanzımanın bulunduğu ifade ediliyor.

http://www.autoexpress.co.uk/citroen/c6/95257/wraps-come-off-new-citroen-c6-in-beijing-but-uk-wont-get-it