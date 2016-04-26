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Citroen C6'nın 2017 modeli Çin'de tanıtıldı

Citroen 2016 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında yeni üst seviye modeli 2017 C6'yı tanıttı. Çin pazarına özel üretilen araç iç mekan kalite detayları ve konforuyla dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pekin'deki otomobil fuarı kapsamında Citron Çin pazarına özel yeni bir modelinin duyurusunu yaptı. Çin'li otomotiv firması DongFeng ile ortaklığı sonucu geliştirilen Çin'in Wuhan şehrinde üretilecek olan yeni Citroen C6 firmanın Çin pazarındaki amiral gemisi modeli olacak.
Hakkında pek fazla detay verilmeyen yeni model 4.98 metre uzunluğa sahip. Citroen'in modern tasarım çizgilerini taşıyan aracın iç hacmi de 2.90 metrelik dingil mesafesi nedeniyle oldukça geniş. Konforun odak noktası olduğu iç tasarımda deri ve ahşap detaylar da malzeme kalitesi ve lüksü simgeliyor. Bunların yanında orta konsoldaki geniş ekran ve dijital kadranlar gibi teknolojileri de barındıran yeni C6 günlük her koşulda ihtiyaçları karşılayabiliyor.
Motor seçenekleri resmi olarak açıklanmayan modelde gelen raporlar doğrultusunda 4 silindirli aşırı beslemeli bir benzinli motorun ve otomatik şanzımanın bulunduğu ifade ediliyor.

http://www.autoexpress.co.uk/citroen/c6/95257/wraps-come-off-new-citroen-c6-in-beijing-but-uk-wont-get-it Yorum Yaz
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AndaCakan 3 yıl en beğenilen
Açılan konularda arabanın her tarafını başka bi arabaya benzetenler bi bitmediniz
3 Yanıt Yanıtla +43
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Deorro4 3 yıl
Passat, rapid, latitude yasak askinin meyvesi.
2 Yanıt Yanıtla +24
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soğutucu 3 yıl
Ön taraf Passat.
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Guest-BA224EDD2 2 yıl
On arka passat olmus. Uzunluk yonunden de cc den jopyalanmis.
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bigboss99 2 yıl
iç tasarım new york dış tasarım şırnak bune la
bu arada c5 ler sınıfının premiumlar dahil en konforlusudur
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BekirTemel 2 yıl
arka kısım 7 serisi ön kısım passat
fransızlar tasarımda iyi işler yapardı oysa ki, şaşırttı.
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ahmetpamir 2 yıl
binmeyin.binerseniz alışkanlık yapar başka arabaya binemezsiniz.ahmetpamir1978gsapallas 1990 bx2014 c-elysee
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Çetooooo 3 yıl
Offff Rolls Royce Gibidir Bunda Yolculuk
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` quaD. 3 yıl
On kisim jettaya benziyor.
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DolceVita. 3 yıl
Bu araç sadece Çin'de satışa sunulacak. Çinlilerin nasıl tasarımlardan hoşlandığını hepimiz biliyoruz.

Bilmeyenler açıp da Çin'de satılan VW modellerine bakabilir.

O tasarım ortalamasına göre bu araç çok güzel sayılır. Avrupalı kafasıyla düşünmeyin.

Avrupa versiyonu gelecek mi o bile belirsiz.
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fantomasds 3 yıl
Bu araç PSA grubundan çıkan Peugeot 508 ile aynı platformu kullanıyor. Belki biraz uzatmışlardır. İlk nesil Skoda Superb ile VW Passat gibi. Önden hakkaten Passata benziyor yandan 508. arkadan yeni. Ancak ilk nesil C6'nın zerafetinden, sıradışılığından eser yok. Ha Latitude ha Passat. Yalnız iç mekan prototip araç içi gibi. İç mekan övgüyü hakediyor.
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haberelectro 3 yıl
Konsol caravelle
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extreme_oki 3 yıl
her zaman diyorum 4 teker koyma şu arabaya diye hep kopyacı bu citroen hiç beni dinlemiyo işi gücü kopya kopyacı citroen ne olcak
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