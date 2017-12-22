Civilization VI iPad için çıktı: Sadece 220 TL (!)

Geçtiğimiz yıl masaüstü bilgisayarlar için çıkış yapan strateji oyunu Sid Meier’s Civilization VI, iPad cihazlar için App Store’da yayınlandı. Oyun ücretsiz olarak yayınlansa da bir zaman sonra sizden astronomik bir ücret istiyor: 220 TL.

İlk 60 turu ücretsiz olan oyunda devam edebilmek için 220 TL’lik ödemeyi yapmak gerekiyor. Oyunun masaüstü sürümünü Steam kış indirimlerinden 110 TL’ye alabiliyorken mobil cihaz için bu kadar uçuk bir fiyat istenmesi ilginç.

iPad için hazırlanan özel sürüm ile masaüstü sürüm arasında ufak farklılıklar bulunuyor ancak oynanışa olumsuz etki edecek bir kırpma söz konusu değil. Aynı haritalar, liderler ve teknoloji şemaları iPad’de de bulunuyor. Oynanış özellikleri yerine görsel anlamda ufak kırpmalara gidilmiş.

Civilization VI fiyat etiketi ve destekleyen cihazlar

Civilization VI, iPad Mini 2 ve daha üstün iPad modellerinde oynanabiliyor. Kurulum dosyası 3.14 GB büyüklüğe sahip. Oyun sadece iPad’e özel olacak, diğer mobil platformlara çıkmayacak.

Eğer fiyatına dair şüpheleriniz varsa ilk 60 tur, karar vermenizde yardımcı olacaktır. Oyunun çıkışına ve çok büyük ihtimalle Steam yılbaşı indirimlerinin de etkisiyle 4 Ocak tarihine kadar oyunun devamını yüzde 50 indirim ile yani 107,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Steam kış indirimlerinde masaüstü versiyonu 109 TL’ye satılıyor.