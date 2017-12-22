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Civilization VI iPad için çıktı: Sadece 220 TL (!)

Masaüstü platformlar için geçtiğimiz yıl yayınlanan strateji oyunuSid Meier’s Civilization VI mobile geldi. Sadece iPad'e özel olarak yayınlanan Civilization VI'nın fiyatı alışılmışın dışında.
1 yıl
3,5b
1
15
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Civilization VI iPad için çıktı: Sadece 220 TL (!)
Geçtiğimiz yıl masaüstü bilgisayarlar için çıkış yapan strateji oyunu Sid Meier’s Civilization VI, iPad cihazlar için App Store’da yayınlandı. Oyun ücretsiz olarak yayınlansa da bir zaman sonra sizden astronomik bir ücret istiyor: 220 TL.

İlk 60 turu ücretsiz olan oyunda devam edebilmek için 220 TL’lik ödemeyi yapmak gerekiyor. Oyunun masaüstü sürümünü Steam kış indirimlerinden 110 TL’ye alabiliyorken mobil cihaz için bu kadar uçuk bir fiyat istenmesi ilginç.

iPad için hazırlanan özel sürüm ile masaüstü sürüm arasında ufak farklılıklar bulunuyor ancak oynanışa olumsuz etki edecek bir kırpma söz konusu değil. Aynı haritalar, liderler ve teknoloji şemaları iPad’de de bulunuyor. Oynanış özellikleri yerine görsel anlamda ufak kırpmalara gidilmiş.

Civilization VI fiyat etiketi ve destekleyen cihazlar

Civilization VI, iPad Mini 2 ve daha üstün iPad modellerinde oynanabiliyor. Kurulum dosyası 3.14 GB büyüklüğe sahip. Oyun sadece iPad’e özel olacak, diğer mobil platformlara çıkmayacak.

Eğer fiyatına dair şüpheleriniz varsa ilk 60 tur, karar vermenizde yardımcı olacaktır. Oyunun çıkışına ve çok büyük ihtimalle Steam yılbaşı indirimlerinin de etkisiyle 4 Ocak tarihine kadar oyunun devamını yüzde 50 indirim ile yani 107,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Steam kış indirimlerinde masaüstü versiyonu 109 TL’ye satılıyor.


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tahir40 1 yıl en beğenilen
Adamlar Apple müşterilerini yağlı, ota çöpe değerinden kat kat fazla para ödeyecek kerizler olarak görüyor sanırım... Neden acaba
2 Yanıt Yanıtla +16
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neronidas 1 yıl Latour
Latour

Gelmiş geçmiş en kaliteli strateji oyunudur Civilization. Kimse laf atmasın şimdi. Civ 1 den beri oynadım. Civ 5 i preorder la steamdan aldım. Hele bu oyunu algılayamayanlar hiç yorum yapmasın. Ama sor 229 tl eder mi.. benim gibi one more turn diyen birisi bile vermez..

Age Of Empires varken çok iddialı bi yorum olmuş.
LatourGelmiş geçmiş en kaliteli strateji oyunudur Civilization. Kimse laf atmasın şimdi. Civ 1 den beri oynadım. Civ 5 i preorder la ste...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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artenis 1 yıl neronidas
neronidas

Latour

Gelmiş geçmiş en kaliteli strateji oyunudur Civilization. Kimse laf atmasın şimdi. Civ 1 den beri oynadım. Civ 5 i preorder la steamdan aldım. Hele bu oyunu algılayamayanlar hiç yorum yapmasın. Ama sor 229 tl eder mi.. benim gibi one more turn diyen birisi bile vermez..

Age Of Empires varken çok iddialı bi yorum olmuş.

gerçek zamanlı age of karşılaştırılması yanlış olur
neronidasLatourGelmiş geçmiş en kaliteli strateji oyunudur Civilization. Kimse laf atmasın şimdi. Civ 1 den ...
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Yanıtla +7
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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Mylevi 1 yıl
oyun gerçekten güzel, fakat 220 lira değil 100 liraya aldım bunu. civilization oyununun ne olduğunu ne derece derinlik içerdiğini bilmeyenler yorum yapmadan evvel iki kere düşünürse iyi eder. sonuç itibariyle ülkemiz ekonomik kriz içinde bulunduğundan dışarıdan alınan her şey pahalı gelecek fakat oyun benim verdiğim 110 lirayı hak ediyor. ne zamandır güzel strateji arıyordum ayağıma kadar getirdiler. bilgisayar almaktan kurtuldum bir de oyun kendine göre çok kalabalık ordular büyük harita yahut yüksek turn olmasına rağmen ipad 2017 de hiç hatasız oynanabiliyor. 110 lirayı hak eder 220 oldu mu bilmiyorum strateji sevenleri başka oyun oynatmayacak kadar güzel civilization 6.
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El_domingo 1 yıl
androidde cıkarsalardı da goreydik belileyecekleri ucreti..
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drjacob 1 yıl
220 TL temiz para
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10ff 1 yıl
"staağğğbil" olduğu için bu para
hadi pamuk eller cebe beyler. verdiniz 6000tl, şimdi 220 ye oyun mu alamayacaksınız sanki ?
ilk 60 turu da bedavaymış o derece bonkör adamlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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moffaka 1 yıl 10ff
10ff

"staağğğbil" olduğu için bu para
hadi pamuk eller cebe beyler. verdiniz 6000tl, şimdi 220 ye oyun mu alamayacaksınız sanki ?
ilk 60 turu da bedavaymış o derece bonkör adamlar


1000 liralık ipad air bu oyundan yan yana 3 tane açar bırakın artık bu amele muhabbetini.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Adamlar Apple müşterilerini yağlı, ota çöpe değerinden kat kat fazla para ödeyecek kerizler olarak görüyor sanırım... Neden acaba
1 Yanıt Yanıtla +16
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muroooo19 1 yıl
tahir40

Adamlar Apple müşterilerini yağlı, ota çöpe değerinden kat kat fazla para ödeyecek kerizler olarak görüyor sanırım... Neden acaba


Apple watch saçmalığına 2 bin tl verdikleri içindir belki

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LukeSkywalker24 1 yıl tahir40
tahir40

Adamlar Apple müşterilerini yağlı, ota çöpe değerinden kat kat fazla para ödeyecek kerizler olarak görüyor sanırım... Neden acaba


Androidli telefonlarda şak diye apk indirileceği için olabilir mi?
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tobepeople 1 yıl
Sıkıntı yok gelir nasılsa mod sitelerine :D
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Latour 1 yıl
Gelmiş geçmiş en kaliteli strateji oyunudur Civilization. Kimse laf atmasın şimdi. Civ 1 den beri oynadım. Civ 5 i preorder la steamdan aldım. Hele bu oyunu algılayamayanlar hiç yorum yapmasın. Ama sor 229 tl eder mi.. benim gibi one more turn diyen birisi bile vermez..
2 Yanıt Yanıtla +2
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neronidas 1 yıl Latour
Latour

Gelmiş geçmiş en kaliteli strateji oyunudur Civilization. Kimse laf atmasın şimdi. Civ 1 den beri oynadım. Civ 5 i preorder la steamdan aldım. Hele bu oyunu algılayamayanlar hiç yorum yapmasın. Ama sor 229 tl eder mi.. benim gibi one more turn diyen birisi bile vermez..

Age Of Empires varken çok iddialı bi yorum olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +10
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pUnduli 1 yıl Latour
Civilization 4 ten sonrası yaramaz, iyice oyuncak ettiler mobil oyuna döndü.
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darkmehmet 1 yıl
Reklamını yaptı şimdi masaüstü versiyonunu satar 2-3 ay sonra mobilin fiyatını 30-40 tl yapar efsane indirim 220 tl den 30 tl'ye indi diye yine reklam yapar. Kaç kişi oyunu merak edip haberin altındaki videoya tıkladı merak ediyorum. Çünkü benim de açıkçası videoyu izleyesim geldi
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adam olun 1 yıl
sıcak fırsatlara "yanıyorrr" diye başlık açsaydın
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