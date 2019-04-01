Cloudflare 1.1.1.1 uygulaması içerisine ücretsiz VPN servisi ekleniyor

Cloudflare 1.1.1.1 DNS hizmeti 1 Nisan 2018 tarihinde kullanıcılara sunulmuştu. Gizlilik odaklı 1.1.1.1 DNS servisi rakiplerine göre daha hızlı olmasıyla beğeni kazandı. Bu hizmeti mobil kullanıcılara da sunmak isteyen Cloudflare geçtiğimiz Kasım ayında 1.1.1.1 iOS ve Android uygulamalarını duyurdu. Bugün ise uygulamaya ücretsiz VPN servisi ekleneceği öğrenildi.

1.1.1.1 + Warp

Cloudflare tarafından açıklanan bilgilere göre yeni VPN servisi mobil odağında geliştirildi. WireGuard VPN protokolünü kullanan Warp ismindeki VPN, sıradan VPN uygulamalarına kıyasla çok daha az güç tüketebilecek. Ayrıca Warp’ın içeriği mümkün olduğunca önbelleğe alarak ve sıkıştırarak veri kullanımını da azaltabileceği iddia ediliyor.

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Cloudflare’in temel amacı Wi-Fi ve mobil network arası geçişlerde ve farklı Wi-Fi ağına bağlanmak gibi zorlu durumlarda uygulamanın rahat bir şekilde çalışmaya devam etmesi oluyor. Tabii ki yine ana odağında gizlilik var. En büyük iddiaları ise Warp VPN hizmetinin hızınızı kesinlikle etkilemeyecek olması.

Warp VPN servisi başta da belirttiğimiz gibi 1.1.1.1 uygulamasının içerisinde yer alıyor. Bu uygulamada yeni VPN özelliğini kullanmak için sıraya girebilirsiniz. Şu an herkese açık olmadığından dolayı böyle bir çözüm üretmişler. Geliştirilmesi tam anlamıyla bittiğinde ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Ek olarak Warp+ isminde aylık ücretli farklı bir sürümün de bulunacağını belirtelim.

1.1.1.1: App Store || Google Play

https://9to5mac.com/2019/04/01/cloudflare-warp-free-vpn-service-ios/