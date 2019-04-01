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Cloudflare 1.1.1.1 uygulaması içerisine ücretsiz VPN servisi ekleniyor

Cloudflare tarafından geçtiğimiz Kasım ayında mobile gelen 1.1.1.1 DNS servisi uygulamasına Warp isminde ücretsiz VPN servisi ekleniyor. Yeni servis hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
4,9b
1
18
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Cloudflare 1.1.1.1 uygulaması içerisine ücretsiz VPN servisi ekleniyor
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Cloudflare 1.1.1.1 DNS hizmeti 1 Nisan 2018 tarihinde kullanıcılara sunulmuştu. Gizlilik odaklı 1.1.1.1 DNS servisi rakiplerine göre daha hızlı olmasıyla beğeni kazandı. Bu hizmeti mobil kullanıcılara da sunmak isteyen Cloudflare geçtiğimiz Kasım ayında 1.1.1.1 iOS ve Android uygulamalarını duyurdu. Bugün ise uygulamaya ücretsiz VPN servisi ekleneceği öğrenildi.

1.1.1.1 + Warp

Cloudflare tarafından açıklanan bilgilere göre yeni VPN servisi mobil odağında geliştirildi. WireGuard VPN protokolünü kullanan Warp ismindeki VPN, sıradan VPN uygulamalarına kıyasla çok daha az güç tüketebilecek. Ayrıca Warp’ın içeriği mümkün olduğunca önbelleğe alarak ve sıkıştırarak veri kullanımını da azaltabileceği iddia ediliyor.

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Cloudflare’in temel amacı Wi-Fi ve mobil network arası geçişlerde ve farklı Wi-Fi ağına bağlanmak gibi zorlu durumlarda uygulamanın rahat bir şekilde çalışmaya devam etmesi oluyor. Tabii ki yine ana odağında gizlilik var. En büyük iddiaları ise Warp VPN hizmetinin hızınızı kesinlikle etkilemeyecek olması.

Cloudflare 1.1.1.1 uygulaması içerisine ücretsiz VPN servisi ekleniyor
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Warp VPN servisi başta da belirttiğimiz gibi 1.1.1.1 uygulamasının içerisinde yer alıyor. Bu uygulamada yeni VPN özelliğini kullanmak için sıraya girebilirsiniz. Şu an herkese açık olmadığından dolayı böyle bir çözüm üretmişler. Geliştirilmesi tam anlamıyla bittiğinde ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Ek olarak Warp+ isminde aylık ücretli farklı bir sürümün de bulunacağını belirtelim.

1.1.1.1: App Store || Google Play


https://9to5mac.com/2019/04/01/cloudflare-warp-free-vpn-service-ios/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
hknerdr 2 hf.
Sizde de iOS uygulamasında arada sırada kesilmeler kopmalar oluyor mu?
Bazen bağlanamıyor sunucuya DNS sorgusu geç kalıyor.
Sanki bazen daha da yavaşlatıyor gibi geldi.
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marsk35 1 ay
Geçler 10 güne kalmaz engellenir burda haberi çıktıktan sonra pek vakti kalmıyor :)
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Askaparta 1 ay
İyi bir şeymiş.
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DH Misafiri 1 ay
bu durum operatörden operatöre değişir bazıları trafiği filtreler ip yi gördüğünde bloklar bazıları içeriğe bakar http request host da domaini gördümü blocklar, bazıları dns sorgularına cevap vermez oradan yürür,
bazı operatörlerde dns değişerek girebilirsiniz.
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DH Misafiri 1 ay
ip bazlı ban kullanmayanlar(bu durumda sürekli domainin ip adresini takip etmeleri gerekirki bu manuel yapılıyor şuan şikayet halinde, 1 kez tanımlanıyor ip ler) malesefki direk adres/... şeklinde açılan tcp bağlantılarını engelleyemiyorlar, farz edelim bunu halledecek yani şifreli protokolü filtreleyecek donanım yaptılar ve bizimkiler tonla para 100 lerce satın aldı koydu santrallerine, sıkıntı yokki protokolde ufak bir değişiklik, satın alınan tüm donanımlar çöp, buda dış güçlerin başka bir oyunu!
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DH Misafiri 1 ay
wikiwand diye eklenti var onu kurun, hem bağlanabiliyorsunuz hem de daha güzel hale getiriyor wikipedia'yı.
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fhrstw 1 ay
Wikipedia hala çalışmıyor. Arkadaşlar işe yaramıyor anlayacağınız
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The Hollow 1 ay fhrstw
ISS'ler IP duzeyinde engelleme yapiyorlar. Bu yuzden DNS ile engelleri asmak diye bir durum soz konusu degil. Belki kucuk capli ISS'ler de bu mumkun olabilir. Fakat TT ve Turkcell, DPI (derin paket analizi) yapiyor. Yani trafigi suzuyor. Bu tur DNS'leri yine rahatca kullanabilirsiniz. Sadece yasakli sitelere giremezsiniz. Cunku basta dedigim gibi IP duzeyinde engelleme ve DPI soz konusu..
O zaman 3. Parti DNS kullanmanin be anlami var derseniz, guvenlik ve gizlilik diyebilirim. Cunku Cloudflare DNS kayitlarini sadece 1 gun sakliyor. Bunu gizlilik politikalarinda belirtmisler. Ustelik DNS over TLS destegi sunuyor. Yani DNS sorgulari bastan asagi sifreleniyor.
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sosisvesalam 1 ay
pornocular bunu beğendi
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emre1393 1 ay
dns adresleri yasaklı değil, telekom dns iletişiminde araya girip veriyi değiştiriyor. cloudflare dns çıktığı gün telekom onu da gasp etmeye başladı.
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Hakimutata Insane 1 ay
"Btk Reyis Onuda Engeller Filtreler Dont WoRry Bro ! ."
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