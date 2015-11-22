Çocukların yüzde 90'ı sosyal medyadan aldığı bilgilere güveniyor





Günümüzde sosyal medyanın ulaşmadığı yaş aralığı yok gibi. İnterneti öğrenmeye başladığı andan itibaren çocuklar Facebook, Twitter gibi ağlarla haşır neşir olmaya başlıyor. Bunun sonucunda ise sosyal ağlardan sürekli bir bilgi beslemesi oluyor. Peki çocuklar bu bilgilere ne kadar güveniyor?





Ofcom tarafından yapılan bir araştırmaya göre 12-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 90'ı sosyal medyadan öğrendiği haberlere tamamen güveniyor. Bing, Google gibi arama motorlarından elde ettiği bilgilere tamamen güvenen çocukların oranı yüzde 20 iken, YouTube üzerinden doğru bilgiye ulaşabileceğini düşünen çocukların oranı yüzde 8 olarak gerçekleşmiş. Değerler geçen yılın neredeyse iki katı.





Çocukların internete bağlanma süreleri de artıyor. Araştırmada bir çocuğun haftada ortalama 15 saat internet başında zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. 2004-2014 yılları arasında bu rakam 7 saat civarındaydı. Ankete katılan çocukların yüzde 10'u sürekli internette olmaktan memnun olmadıklarını belirtirken, yüzde 31'i de internette çok zaman harcadıklarının farkında olduğunu ifade etmiş.





Yine araştırmaya göre çocukların sadece yüzde 30'u gösterilen reklamlardan para kazanıldığının farkında. Büyük kısmı video blogger'ların öne çıkardıkları ürün için ödeme aldıklarını bilmiyor. Yüzde 52'si ise YouTube'un reklam gelirlerinden para kazandığını biliyor.





Araştırmadaki en çarpıcı nokta çocukların web sitelerini kullanmada önceki nesillere göre daha tecrübeli olmaları. Zaten pek çok ebeveyn çocuklarının web sitelerinde kendilerinin bile bilmediği ayrıntıları yakalayabildiğini görmüştür. Taze beyinlerin sürekli internet ile haşır neşir olması bu tarafta engin bir tecrübe kazanmalarına neden oluyor.





Bununla birlikte internet ile haşır neşir olan çocukların aldatılmaya daha müsait oldukları ortaya çıkmış. Zira sosyal medya veya arama motorlarından gelen bilgileri araştırmadan doğrudan kabul ettikleri için çocukları aldatmak daha kolay oluyor.





Araştırma teknolojinin gelişmesinin çocuklara olan etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. İnternete erişmenin çok kolay olduğu bir dönemde çocukları bundan uzak tutmak imkansız. Bu durumda çok fazla etkilenmemelerini sağlamak en iyi çözüm olarak duruyor.

http://news.sky.com/story/1590965/one-in-10-kids-say-social-media-all-true