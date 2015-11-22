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Çocukların yüzde 90'ı sosyal medyadan aldığı bilgilere güveniyor

Teknolojinin gelişimi en çok çocukları etkiliyor. Çocuklarımızı ne yaparsak yapalım internetten uzak tutamıyoruz. Peki minik beyinler internetteki bu devasa bilgi akışından nasıl etkileniyor?
3 yıl
2b
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27
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çocukların yüzde 90'ı sosyal medyadan aldığı bilgilere güveniyor


Günümüzde sosyal medyanın ulaşmadığı yaş aralığı yok gibi. İnterneti öğrenmeye başladığı andan itibaren çocuklar Facebook, Twitter gibi ağlarla haşır neşir olmaya başlıyor. Bunun sonucunda ise sosyal ağlardan sürekli bir bilgi beslemesi oluyor. Peki çocuklar bu bilgilere ne kadar güveniyor?

Ofcom tarafından yapılan bir araştırmaya göre 12-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 90'ı sosyal medyadan öğrendiği haberlere tamamen güveniyor. Bing, Google gibi arama motorlarından elde ettiği bilgilere tamamen güvenen çocukların oranı yüzde 20 iken, YouTube üzerinden doğru bilgiye ulaşabileceğini düşünen çocukların oranı yüzde 8 olarak gerçekleşmiş. Değerler geçen yılın neredeyse iki katı. 

Çocukların internete bağlanma süreleri de artıyor. Araştırmada bir çocuğun haftada ortalama 15 saat internet başında zaman geçirdiğini ortaya koyuyor. 2004-2014 yılları arasında bu rakam 7 saat civarındaydı. Ankete katılan çocukların yüzde 10'u sürekli internette olmaktan memnun olmadıklarını belirtirken, yüzde 31'i de internette çok zaman harcadıklarının farkında olduğunu ifade etmiş. 

Yine araştırmaya göre çocukların sadece yüzde 30'u gösterilen reklamlardan para kazanıldığının farkında. Büyük kısmı video blogger'ların öne çıkardıkları ürün için ödeme aldıklarını bilmiyor. Yüzde 52'si ise YouTube'un reklam gelirlerinden para kazandığını biliyor. 

Araştırmadaki en çarpıcı nokta çocukların web sitelerini kullanmada önceki nesillere göre daha tecrübeli olmaları. Zaten pek çok ebeveyn çocuklarının web sitelerinde kendilerinin bile bilmediği ayrıntıları yakalayabildiğini görmüştür. Taze beyinlerin sürekli internet ile haşır neşir olması bu tarafta engin bir tecrübe kazanmalarına neden oluyor. 

Bununla birlikte internet ile haşır neşir olan çocukların aldatılmaya daha müsait oldukları ortaya çıkmış. Zira sosyal medya veya arama motorlarından gelen bilgileri araştırmadan doğrudan kabul ettikleri için çocukları aldatmak daha kolay oluyor. 

Araştırma teknolojinin gelişmesinin çocuklara olan etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. İnternete erişmenin çok kolay olduğu bir dönemde çocukları bundan uzak tutmak imkansız. Bu durumda çok fazla etkilenmemelerini sağlamak en iyi çözüm olarak duruyor.  

http://news.sky.com/story/1590965/one-in-10-kids-say-social-media-all-true Yorum Yaz
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oydelee 3 yıl en beğenilen
Bizim toplumun %90'ı olmasa da büyük çoğunluğu bu durumda.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Umutcan 3 yıl
Açıkcası ülkemizde her türlü görüşten kişiler yalan yanlış bilgi yayıyor facebook'ta. Ve çocukları bırak, yetişkinler de sorgulamadan inanıyor.
Hayır elinin altında internet var, birşey okuduysan gir araştır doğruysa inan. Sorgulamadan yazılana inanmak başa bela.
Açıkcası ülkemizdeher türlü görüştenkişiler yalan yanlış bilgi yayıyor facebook'ta. Ve çocukları bırak, yetişkinler de sorgulamadan inanıyor.Ha...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 3 yıl
Bence bu iyi birsey degil nedenmi taraflı olmus haber siteleri vs hep kendini hakli cikaracak yada savunacak cinsten hal böyle olunca ülke kötüye gidiyor...
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Patren 3 yıl
bizim yeni nesil cok saf dogrudur
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enders07 3 yıl
gençler okumak önemlidir ama doğru yeri okumak :D
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Gece772 3 yıl
İnternet çıktı kitaplar raflarda tozlu kaldı...
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koçari 3 yıl Gece772
Gece772

İnternet çıktı kitaplar raflarda tozlu kaldı...

internet yokken de okumuyorlardı
en azından internet sayesinde bir şeyler okumaya başladılar.
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Be All My Sins Remembered 3 yıl
Bizdeki inananlar ne çocuğu
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Firaristt 3 yıl
Hadi onlar çocuk diyoruz da çoğu yetişkin de aynı şekilde. Nerde gördün, nerden biliyorsun? face'te gördüm.
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byrd 3 yıl
biz bunu geziden beri biliyoruz zaten.
o kadar çocuk sokağa bişeylere inandırıldığı için çıktı.
-yok aylin
-yok portakal gazı
-yok gerçek mermi
-yok helikopterden el bombası atılması
-yok bilmemnerde ezilmiş adamı toma ezdi diye yedirmek
-yok maraton koşucularını geziye akın ediyorlar diye yedirmek
daha bi sürü şey.
hala da devam ediyor.doğuda devlet terörü diye gazzeden,suriyeden fotoları işte burası tcnin marifeti diye sunanlar falan filan.halbuki google görsel aramya fotoyu verse görecek.
3 Yanıt Yanıtla
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl byrd
byrd
biz bunu geziden beri biliyoruz zaten.
o kadar çocuk sokağa bişeylere inandırıldığı için çıktı.
-yok aylin
-yok portakal gazı
-yok gerçek mermi
-yok helikopterden el bombası atılması
-yok bilmemnerde ezilmiş adamı toma ezdi diye yedirmek
-yok maraton koşucularını geziye akın ediyorlar diye yedirmek
daha bi sürü şey.
hala da devam ediyor.doğuda devlet terörü diye gazzeden,suriyeden fotoları işte burası tcnin marifeti diye sunanlar falan filan.halbuki google görsel aramya fotoyu verse görecek.

Sizi hipnoz etmişler


Habere gelirsek,insanlarda araştırma merakı olmazsa ilk gördükleri şeye inanmaları normaldir
1 Yanıt Yanıtla +1
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EnemyDestroyeD 3 yıl byrd
byrd
biz bunu geziden beri biliyoruz zaten.
o kadar çocuk sokağa bişeylere inandırıldığı için çıktı.
-yok aylin
-yok portakal gazı
-yok gerçek mermi
-yok helikopterden el bombası atılması
-yok bilmemnerde ezilmiş adamı toma ezdi diye yedirmek
-yok maraton koşucularını geziye akın ediyorlar diye yedirmek
daha bi sürü şey.
hala da devam ediyor.doğuda devlet terörü diye gazzeden,suriyeden fotoları işte burası tcnin marifeti diye sunanlar falan filan.halbuki google görsel aramya fotoyu verse görecek.


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koçari 3 yıl byrd
byrd

biz bunu geziden beri biliyoruz zaten.
o kadar çocuk sokağa bişeylere inandırıldığı için çıktı.

-yok aylin
-yok portakal gazı
-yok gerçek mermi
-yok helikopterden el bombası atılması
-yok bilmemnerde ezilmiş adamı toma ezdi diye yedirmek
-yok maraton koşucularını geziye akın ediyorlar diye yedirmek

daha bi sürü şey.
hala da devam ediyor.doğuda devlet terörü diye gazzeden,suriyeden fotoları işte burası tcnin marifeti diye sunanlar falan filan.halbuki google görsel aramya fotoyu verse görecek.


evet hocam. çocukları ve özellikle de yetişkinleri A haber gibi güvenilir kaynaklara yönlendirmek gerekli.
2 Yanıt Yanıtla
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oydelee 3 yıl en beğenilen
Bizim toplumun %90'ı olmasa da büyük çoğunluğu bu durumda.
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Das Boot 3 yıl
İnsanların nasıl radikalleştiğine güzel bir örnek. Sadece o yaş grubu değildir, daha ilerisinde de durumun pek farklı olacağını düşünmüyorum.
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