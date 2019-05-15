Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Migros Marketler iş birliğiyle bundan böyle İstanbulkartınızı Money kart olarak da kullanabileceksiniz. Bu kapsamda alışveriş, dolum, kart puan transferi gibi pek çok imkân da sunuluyor.

Türkiye’de ilk

Money üyesiyseniz İstanbulkartınızla Money Kart eşleştirmesi yapabilirsiniz. Money kartınız yoksa İstanbulkartınızı Money kart olarak kullanabilir, işlem başlangıcında İstanbulkartınızı okutarak Money avantajlarından faydalanabilirsiniz.

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İstanbulkartınıza bakiye yükleyebilir, bu bakiye ile İstanbul’daki tüm Migros mağazalarında tek seferde 300TL’ye kadar alışveriş yapabilirsiniz. İstanbulkartınıza Money aktarım talimatı verebilir, Money hesabınızda biriken Money puanların İstanbulkartınıza aktarılması işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Migros mağazalarından sadece anonim İstanbulkart temin edilebilirken İstanbul’da bulunan tüm Migros, 5M ve Mjet formatındaki mağazalarda bu entegrasyon destekleniyor.