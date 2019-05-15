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Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı

İstanbul’da ulaşım amacıyla kullanılan İstanbulkart, Migros’un Money kartıyla entegrasyon sağlayarak Migros mağazalarından alışveriş yapma imkânı sunmaya başladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,2b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Migros Marketler iş birliğiyle bundan böyle İstanbulkartınızı Money kart olarak da kullanabileceksiniz. Bu kapsamda alışveriş, dolum, kart puan transferi gibi pek çok imkân da sunuluyor.

Türkiye’de ilk

Money üyesiyseniz İstanbulkartınızla Money Kart eşleştirmesi yapabilirsiniz. Money kartınız yoksa İstanbulkartınızı Money kart olarak kullanabilir, işlem başlangıcında İstanbulkartınızı okutarak Money avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu"

İstanbulkartınıza bakiye yükleyebilir, bu bakiye ile İstanbul’daki tüm Migros mağazalarında tek seferde 300TL’ye kadar alışveriş yapabilirsiniz. İstanbulkartınıza Money aktarım talimatı verebilir, Money hesabınızda biriken Money puanların İstanbulkartınıza aktarılması işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Migros mağazalarından sadece anonim İstanbulkart temin edilebilirken İstanbul’da bulunan tüm Migros, 5M ve Mjet formatındaki mağazalarda bu entegrasyon destekleniyor.

 

https://money.com.tr/mc/money-ozelliklerini-kesfet/istanbulkart/113 Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 hf. en beğenilen
Hani Temmuz 2018de Türkiye Kart çıkıyordu. Tüm Türkiye'de ulaşım için bir kart geçerli olacaktı.
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ahmet1905_47 3 hf.
alışveriş için bir dünya kart var zaten. şu istanbul karta bir alternatif çıkarsa işte o zaman bir haber değeri olacak.
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tcan 3 hf.
Ne büyük başarı. Gören de ilk kez Ay’a çıkıldı sanacak.
Yanıtla +20
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DH Misafiri 3 hf.
Ne yalan söyleyim bence çok güzel bir uygulama . Tebrikler. Örnek verecek olursak tarafımıza yol ücreti yatırılıyor ama toplu ulaşım kullanmıyorum. Bunu alışverişte değerlendirmek benim açımdan karlı olacaktır.
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V4LKyR 3 hf.
Vay be... Olaya bak. Artık sırtımız yere gelmez.
Elalem tek kartla tüm şehir ulaşımını (metro, taksi, otobüs, vs) VE şehirde bulunan bütün süpermarketlerden alışverişini VE her türlü fatura ödemelerini her türlü büfe, market gibi yerlerden TEK KARTLA ANINDA TEMASSIZ yapar, benim güzel ülkemde ise şu olur:
Ulaşım kartı ile bir süpermarketin puan kartının entegrasyonu. Hem de Türkiye'de ilk.
Vay be.
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gothamcity 3 hf.
Bende fiziki olarak money Club kart yok, internetten oluşturduğum var. Yine de yararlanabilir miyim?
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DH Misafiri 3 hf.
Türkiye Kart Projesi vardı... Ara sıra haber yapılan, ülkenin her yanında ulaşım başta olmak üzere birçok bankacılık alanında işlem yapmaya imkan tanıyan! Ama nedense, artık kimler köstek oluyorsa! Bir türlü hayata geçirilemiyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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soyken 3 hf. DH Misafiri
Kimsenin köstek olduğu yok. Gündem haberleri onlar.
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typhoone 3 hf. DH Misafiri
Seçim öncesi ortaya çıkan petrol kuyuları gibi. Seçimden sonra kaybolup gidiyorlar...
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kompetan 3 hf.
Elin oğlu NFC kullanarak her nevi toplu taşıma aracını kullanıyorken bizim övündüğümüz şeye bak!!!
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danmur 3 hf.
normal akbilimdeki bakiyeyi migrosta kullanabileceksem güzel. umarım yaygınlaşır.
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DH Misafiri 3 hf.
"Temassız kredi kartı akbil yerine geçmedikçe çöp" en güzel fikir budur derken alıntı çıkmamış tek kart olması yani arkadaşın fikri daha güzel
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qontak0 3 hf.
Teşekkürler Ekrem İmamoğlu yazdım silinmiş. Neden rahatsız oldunuz? Bu kadar gergin olmayın. Gündemle ilgili şaka da mı yapamayacağız?
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DH Misafiri 3 hf.
en güzel fikir budur
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HakanG22 3 hf.
Temassız kredi kartı akbil yerine geçmedikçe çöp
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