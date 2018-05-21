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Coinbase’in müşteri hizmetlerini güncellemesi Twitter’da büyük tepki aldı

Dünyanın günlük işlem hacmi en büyük borsalardan biri olan ve ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase, müşteri destek hizmetlerinde bir güncelleme yaptı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Coinbase’in müşteri hizmetlerini güncellemesi Twitter’da büyük tepki aldı
Coinbase’in iyileştirme amaçlı yaptığı müşteri destek hizmetleri güncellemesi, kullanıcıların pek de hoşuna gitmedi ve sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde eleştirildi.
Borsa üzerinden yapılan işlemlerdeki artış sonucu müşteri destek hizmetlerini daha iyi gözlemleme imkânı bulduklarını belirten Coinbase yetkilileri, görevlerinin kullanıcılara en iyi hizmeti sunabilmek olduğunu vurguladı. Yapılan duyuruda, 2017’de kripto paralara artan yoğun ilgiyle beraber yaşanan “kripto mevsiminin” sonucu olarak; borsa üzerinden yapılan işlemlerin ortalamalara oranlara göre %275 arttığını belirten Coinbase, hızlıca artan talep sonrası, müşteri destek hizmetleri üzerinde de çalışmaya başladıklarını söyledi.
Ekipte müşteri destek hizmetleriyle ilgilenen kişi sayısının az olduğunu ve bu açığı kapatmak için ekibi %150 arttırdıklarını aktaran Coinbase yetkilileri, problem çözme noktasında da eskiye nazaran daha iyi olduklarını belirtti. Borsa, ortalama olarak şikayetlere dönüş süresinin, son 90 günlük zaman diliminde, 10 saatin altına düştüğünü söylerken; çalışanların, sorunları artık çok daha hızlı çözdüğünü belirtti.
2018’in sonuna doğru Coinbase, Twitter gibi sosyal medya platformlarında da müşteri destek servisleri açacağını belirtti ve yine içinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru müşteri destek hizmeti veren merkezlerini de tekrar gözden geçireceğini hatırlattı.
Verilen istatistikler, hizmetin gayet iyi çalıştığını, yapılan açıklamalar da müşteri destek hizmetlerinin daha da iyileşeceğini söylese de birçok Coinbase kullanıcısı henüz problemlerini çözebilmiş değil. Müşterilerin çözüm bekleyen sorunları varken şirkettin böyle bir açıklama yapılması, söz konusu borsa kullanıcılarının sosyal medya üzerinden büyük tepki vermesine sebep oldu. Gelen bazı yorumlar şu şekilde:
Allan Nguyen adlı kullanıcı:”Hesabım iki aydır dondurulmuş vaziyette ve açmıyorlar. Tarihin gördüğü en berbat müşteri hizmetlerine sahipler. Sürekli şikayet numaram için bana otomatik cevaplar gönderip duruyorlar ve bunu fark etmediğimizi sanıyorlar. Gemini ve Abra, sizin için geliyorum. Coinbase, canıma tak ettirdi.”
Penny Stocking Z adlı kullanıcı:”Bence bir müşteri hizmetleri servisi açıp telefonla müşterilerinizin şikayetlerini dinlemeniz gerekiyor.”
Jamshed Khan adlı kullanıcı:”Müşteri hizmetleri servisiniz o kadar kötü durumda ki, bu yüzden yüzlerce müşterinizi kaybettiniz. Herkes sizin daha iyi bir versiyonunuzu bekliyor. Zaman içinde yok olup gideceksiniz.”
Coinbase’in, müşteri hizmetleriyle ilgili sorunu bir an önce çözmesi ve kullanıcılarının sorunlarıyla daha iyi bir şekilde ilgilenmesi borsanın geleceği için çok daha iyi olacaktır. 

https://ambcrypto.com/coinbase-backlash-supporting-customers/ Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen
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sniper23 1 yıl en beğenilen
Bana Türk.net'i anımsattı.
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smart1978 1 yıl
Uretmeden bu tur para kazanma Turkiye icin cok anlamsiz ve luks sacma vs...
Bence haram olmali ...
Turkiye yatirima uretime muhtac iken bu tur seylere kafa yorulmamali...
Yazik ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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***Leopard*** 1 yıl smart1978
Bugün Türkiye için ne yaptın diye sorayım madem , bu yorumu yazıp duyar kasmaya çalışmak haricinde?
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interwap 1 yıl
Sadece bu değil, bir çok borsa benzer şekilde.
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