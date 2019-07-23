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Comic-Con 2019'un en çok konuşulan 10 fragmanı

San Diego Comic-Con'da bu sene Marvel ve DC'den yeni film fragmanları görmedik. Ancak yine de etkinliğe damgasını vuran birçok film ve dizi vardı. İşte Comic-Con 2019'un en iyi fragmanları:
2 sa.
899
24
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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18-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen San Diego Comic-Con, her sene olduğu gibi yine bu yıl da sinema ve televizyon dünyasının odağı halindeydi. Milyonlarca insanın merakla takip ettiği etkinlikte birçok film ve diziyle ilgili yepyeni bilgiler, görseller ve fragmanlar paylaşıldı. İşte Comic Con'un en çok konuşulan 11 fragmanı:

Top Gun: Maverick



1980'lerin kült aksiyon filmlerinden olan Top Gun, tam 34 yıl sonra geri dönüyor. Bir türlü yaşlanmayan aktör Tom Cruise yeni filmin başrolünde yer alacak. Top Gun: Maverick, ülkemizde 26 Haziran 2020'de vizyona girecek.

IT Chapter Two



It Chapter Two, Stephen King'in ünlü romanının ikinci yarısını beyaz perdeye uyarlıyor. 2017'de vizyona giren ilk film bildiğiniz gibi hem eleştirel anlamda hem de gişe performansıyla inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Şimdi yeni filmden de beklentiler epey yüksek. It Chapter Two, 5 Eylül 2019'da vizyona girecek.

Terminator: Dark Fate



Terminator: Dark Fate'in aslında Comic-Con'da yeni bir fragmanı yayınlanmadı. Ancak yukarıdaki küçük tanıtım videosunun da birçok Terminator hayranını heyecanlandırmayı başardığını söyleyebiliriz. 1 Kasım 2019'da vizyona girecek olan Terminator: Dark Fate, ilk iki filmden sonra çıkan tüm filmleri yok sayıyor. James Cameron'un da seriye geri dönmesiyle birlikte yeni filmden beklentiler yüksek.

The Witcher



Netflix'in The Witcher uyarlaması için nihayet ilk fragman yayınlandı. Henry Cavill'ın Rivialı Geralt (Geralt of Rivia) rolüyle karşımıza çıktığı The Witcher, önümüzdeki dönemlerin en merakla beklenen dizisi konumunda. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabileceğı tahmin ediliyor.

Westworld 3. Sezon



HBO'nun popüler dizisi Westworld, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Yeni sezon fragmanına bakacak olursak dizi yine bizleri şaşırtmayı başaracak gibi. Westworld 3. Sezon, 2020'de yayınlanmaya başlayacak. Yeni sezona ayrıca Breaking Bad'in ünlü aktörü Aaron Paul da katılıyor.

Watchmen



HBO tarafından hazırlanan Watchmen, bu yılın en merakla beklenen dizileri arasında yer alıyor. Doctor Manhattan'ın geri dönüş yaptığı fragman özellikle de serinin hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Watchmen, ilk sezonuyla ekim ayında yayınlanmaya başlayacak.

Star Trek: Picard



Ünlü oyuncu Patrick Stewart, Jean Luc Picard rolüyle geri dönüyor. Star Trek: The Next Generation dizisinden tam 20 yıl sonrasında geçen Star Trek: Picard, 2020'nin ilk aylarında yayınlanmaya başlayacak. Özellikle de eski Star Trek dizilerinin hayranları, yeni diziyi büyük bir merakla bekliyor.

His Dark Materials



His Dark Materials, bu yılın belki de en merakla beklenen fantezi serisi. Ünlü yazar Philip Pullman'ın The Golden Compass isimli eserinden uyarlanan dizi, yayınlanan fragmanlarda gerçekten de epey etkileyici görünüyor. BBC tarafından hazırlanan His Dark Materials'ın ilk sezonu 2019'un sonlarına doğru başlayacak.

Snowpiercer



Son yılların en iyi bilim kurgu filmlerinden birisi olarak değerlendirilen Snowpiercer, şimdi de dizi olarak karşımıza çıkıyor. TBS kanalı tarafından hazırlanan dizi önümüzdeki ilkbahar ayların başlayacak. Dizinin ayrıca HBO Max platformunda da yer alacağı belirtildi.

The Expanse Sezon 4



The Expanse, şu anda yayında olan en iyi bilim kurgu dizilerinden birisi. Hatta televizyon tarihinin en iyi bilim kurgularından birisi desek çok da abartmış olmayız sanırım. Ancak dizi maalesef hak ettiği değeri bir türlü göremiyor. Dizinin Amazon Prime Video'ya geçiş yapmasıyla birlikte belki bu durum biraz değişebilir. The Expanse'in 4. Sezonu, Aralık 2019'da yayınlanacak. Bilim kurgu ve uzayı seviyorsanız ve hala The Expanse'i izlemediyseniz bir an önce bu diziye bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

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