18-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen San Diego Comic-Con, her sene olduğu gibi yine bu yıl da sinema ve televizyon dünyasının odağı halindeydi. Milyonlarca insanın merakla takip ettiği etkinlikte birçok film ve diziyle ilgili yepyeni bilgiler, görseller ve fragmanlar paylaşıldı. İşte Comic Con'un en çok konuşulan 11 fragmanı:

Aquaman

Glass



Shazam!

Godzilla: King of the Monsters

Nightflyers

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Doctor Who

Star Trek: Discovery

Titans

Star Wars: The Clone Wars

Origin

DC sinematik evreninin yeni üyesi Aquaman belki de Comic-Con'un en çok konuşulan filmiydi. Jason Momoa'nın başrolünde yer aldığı filmin fragmanı; görsellik, aksiyon ve hikaye anlamında oldukça etkileyici görünüyor. Bakalım Aquaman; Suicide Squad, Batman v. Superman ve son olarak Justice League ile beklentilerin çok çok altında kalan DC sinematik evrenini kurtarabilecek mi.Glass, M. Night Shyamalan'ın sevilen filmleri Unbreakable ve Split ile aynı evrende geçiyor. Önceki iki filmin kahramanları David Dunn(Bruce Willis), Kevin Wendell Crumb(James McAvoy) ve Elijah Price'ı (Samuel L. Jackson) bir araya getiren Glass, 18 Ocak 2019'da vizyona girecek.DC ve Warner Bros, Aquaman'ın ardından merakla beklenen bir diğer filmi Shazam!'ın da ilk fragmanını yayınladı. DC sinematik evreninin diğer filmlerine oranla çok daha renkli bir atmosfere sahip olduğu görülen Shazam!, büyülü bir söz söyleyerek çok güçlü bir süperkahramana dönüşebilen genç Billy Batson'ın hikayesini anlatıyor. Shazam! 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.Yeni Godzilla filminde bu sefer insanlığı tehdit eden birçok efsanevi yaratık bulunuyor. Canavarlar arası bir kapışmayı izleyeceğimiz filmde Godzilla, Mothra, Rodan ve King Ghidorah yer alacak. Godzilla: King of the Monsters, Mayıs 2019'da izleyicilerle buluşacak.Bir George R. R. Martin hikayesi olan Nightflyers, uzaylılarla temas kurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan sekiz bilim insanı ile bir telepati uzmanını anlatıyor. Başrollerinde Miranda Raison, Gretchen Mol ve Eoin Macken'in yer aldığı dizi sonbahar aylarında izleyicilerle buluşacak.Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'da JK Rowling'in büyü dolu evrenine geri dönüyoruz. Serinin ikinci yapımı olan filmde hayranları birçok sürpriz bekliyor. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Kasım 2018'de vizyonda olacak.Doctor Who'nun merakla beklenen yeni sezonunda ilk kez bir 'kadın doktor' göreceğiz. Jodie Whittaker'ın zaman lordu olacağı Doctor Who 11. sezon Ekim 2018'de başlayacak.Geçtiğimiz yılın en sevilen dizilerinden Star Trek: Discovery, ikinci sezonuyla geri dönüyor. 2019'un Ocak ayında yayınlanacak olan dizide Star Trek hayranlarını yine birçok sürpriz bekliyor.DC'nin sevilen çizgi roman serilerinden uyarlanan Titans'ta, Batman'in yardımcısı olarak bildiğimiz Robin'in liderlik ettiği genç kahramanların maceraları anlatılıyor. Bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak olan Titans; DC çizgi romanlarından uyarlanan film, dizi ve animasyonların yer alacağı dijital yayın platformu DC Universe'ün ilk orijinal yapımı olacak.Disney, 2013 yılında iptal edilen Star Wars: The Clone Wars serisini tekrar izleyicilerle buluşturuyor. Comic-Con'un en büyük sürprizlerinden birisi olan Klon Savaşları, Star Wars hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.Bir YouTube orijinal dizisi olan Origin, uzak bir gezegene yolculuk eden bir uzay gemisinde geçiyor. Yeni bilim kurgu dizisi bu sonbaharda YouTube Premium üzerinden izleyicilerle buluşacak.