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Command & Conquer efsanesi geri dönüyor

Westwood Studios’un bir döneme damga vuran Command & Conquer serisi geri dönüyor. EA öncülüğünde Command & Conquer: Tiberian Dawn elden geçirilerek piyasaya sürülecek.
6 ay
6,6b
1
19
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Blizzard’ın geçtiğimiz hafta Warcraft 3 oyununu elden geçirerek daha iyi görsellerle yeniden piyasaya süreceğini açıklamasının ardından bir açıklama da Electronic Arts’tan geldi. 25 yıllık Command & Conquer efsanesi geri dönüyor.

Command & Conquer hikayesi

Gerçek zamanlı strateji türünün en önemli serilerinden birisi olan Command & Conquer, eğlenceli oynanış mekaniği ve kendisine has video animasyonları ile bir döneme damga vurmuştu. EA tüm seriyi hayata döndürmeyi planlıyor.

Command & Conquer serisinin geçmişi aslında Dune serisine dayanıyor. Westwood stüdyolarında Brett Sperry ve Joe Bostic; Populous, Civilization, Herzog Zwei gibi yapımların ilgi çekici yanlarını alarak 90’lı yılların başlarında yeni bir RTS oyunu üzerinde çalışmaya başladı.

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Bu çalışmanın ürünü Dune II oldu. RTS türünün ilk örneği kabul edilen Dune II yapımının ardından ise Command & Conquer geldi. İlginçtir Command & Conquer bir devam yapımı olarak düşünüldü ve büyücüler, insanlar, hayvanlar gibi ırkları barındırıyordu.

O dönem Körfez savaşının gündemde olması ekibin fikrini değiştirdi. Projeyi yeniden masaya yatıran ekip oyun dünyasına mal olan GDI ve Nod birimlerinde karar kıldı. Command & Conquer: Tiberian Dawn bu değişimin ürünü oldu.

Sonrasında İkinci Dünya Savaşından esintiler taşıyan bir genişleme paketi gündeme geldi. Bununla birlikte yenilikler o kadar çoktu ki bağımsız bir oyun olmasına karar verildi. Command & Conquer: Red Alert de böylece doğmuş oldu.

EA ilk olarak Command & Conquer: Tiberian Dawn oyununu elden geçirerek piyasaya sürecek. Görsellerin 4K kalitesinde sunulacağı yeni oyun için Petroglyph ve Lemon Sky stüdyoları yardım etmiş. Orijinal oyun yanında tüm DLC paketleri de kutu içerisinde yer alacak. Eğer ilk oyun ilgi görürse Command & Conquer: Red Alert oyunu da elden geçirilerek piyasaya çıkacak.

 

https://www.techpowerup.com/249574/ea-officially-announces-command-conquer-tiberian-dawn-remaster-no-microtransactions Yorum Yaz
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cengiz7 6 ay en beğenilen
OHOOHOO Command & Conquer: Generals 2 yi hazırlayıp gameplay bile yayınladıktan sonra oyun dahil bütün stüdyoyu oyunu yayınlamadan kapatan EA'nın başına taş düştü herhalde.
OHOOHOO Command & Conquer: Generals 2 yi hazırlayıp gameplay bile yayınladıktan sonra oyun dahil bütün stüdyoyu oyunu yayınlamadan kapatan EA'nın başına taş dü...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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nty35 6 ay
generals zero hour'un remake'ine kimse hayır demez bence :)
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cabriyo 6 ay
çölde su serptiler resmen. strateji oyunu yokluğu yaşıyoruz.
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leocorte 6 ay
Generals 2 yalan oldu bari RMK yapsalar. Diğer yandan Atari'de, Act Of War'dan çıkış yapsa da RTS'de samanlık seyran olsa.
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NorthShield 6 ay
Generals pls
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Nike 6 ay
Red Alert 2 gelsin sorgusuz sualsiz satın alırdım.
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general4242 6 ay Nike
Red alert 2 gelsin asıl kim ne yapsin tiberiumu yavvv ra2 gelsinnn
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İstiklalFMK 6 ay
Generals Zero Hour remake veya Generals 2 en çok beklenen olur herhalde. Generals Zero Hour Rusların yaptığı Conrta 009 Beta V2 yaması ile hala bilgisayarımda kurulu.
Generals 2 üretildiği ve reklamı yapıldığı halde satışa sunulmadı gerçi. Yazık oldu
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rwo 6 ay
yapılmış oyunu revize et millete yitele gitsin.düzgünce yeni bir oyun yapsanızda ağız tadıyla oynasak olmazmı
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QuexSeeL 6 ay
Ra2 remake, ra4, Generals 2 yap bunları EA sonra seyreyle cümbüşü.
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Musty3535123 6 ay
generals 2 isterik..
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SC0RPI0N 6 ay
Uzun zaman sonra Duyduğum en güzel haber
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lvrantum 6 ay
yap generalsi lütfen ya
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oyun, command & conquer: tiberian dawn remastered ve
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