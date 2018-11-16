Blizzard’ın geçtiğimiz hafta Warcraft 3 oyununu elden geçirerek daha iyi görsellerle yeniden piyasaya süreceğini açıklamasının ardından bir açıklama da Electronic Arts’tan geldi. 25 yıllık Command & Conquer efsanesi geri dönüyor.

Command & Conquer hikayesi

Gerçek zamanlı strateji türünün en önemli serilerinden birisi olan Command & Conquer, eğlenceli oynanış mekaniği ve kendisine has video animasyonları ile bir döneme damga vurmuştu. EA tüm seriyi hayata döndürmeyi planlıyor.

Command & Conquer serisinin geçmişi aslında Dune serisine dayanıyor. Westwood stüdyolarında Brett Sperry ve Joe Bostic; Populous, Civilization, Herzog Zwei gibi yapımların ilgi çekici yanlarını alarak 90’lı yılların başlarında yeni bir RTS oyunu üzerinde çalışmaya başladı.

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Bu çalışmanın ürünü Dune II oldu. RTS türünün ilk örneği kabul edilen Dune II yapımının ardından ise Command & Conquer geldi. İlginçtir Command & Conquer bir devam yapımı olarak düşünüldü ve büyücüler, insanlar, hayvanlar gibi ırkları barındırıyordu.

O dönem Körfez savaşının gündemde olması ekibin fikrini değiştirdi. Projeyi yeniden masaya yatıran ekip oyun dünyasına mal olan GDI ve Nod birimlerinde karar kıldı. Command & Conquer: Tiberian Dawn bu değişimin ürünü oldu.

Sonrasında İkinci Dünya Savaşından esintiler taşıyan bir genişleme paketi gündeme geldi. Bununla birlikte yenilikler o kadar çoktu ki bağımsız bir oyun olmasına karar verildi. Command & Conquer: Red Alert de böylece doğmuş oldu.

EA ilk olarak Command & Conquer: Tiberian Dawn oyununu elden geçirerek piyasaya sürecek. Görsellerin 4K kalitesinde sunulacağı yeni oyun için Petroglyph ve Lemon Sky stüdyoları yardım etmiş. Orijinal oyun yanında tüm DLC paketleri de kutu içerisinde yer alacak. Eğer ilk oyun ilgi görürse Command & Conquer: Red Alert oyunu da elden geçirilerek piyasaya çıkacak.