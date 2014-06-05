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Computex 2014 : Microsoft 6.45 inçlik referans Windows Phone cihazını tanıttı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Microsoft 6.45 inçlik referans Windows Phone cihazını tanıttı

Android tarafındaki akıllı telefonlarda boyut çıtası 7 inçe kadar dayanmışken, Windows Phone tarafında 6 inç, Apple tarafında ise 4 inç seviyesinde bulunuyor. Ancak Microsoft, Computex 2014 fuarında çıtayı artıracağını gösterdi.

Firmanın fuarda sergilediği Wistron Tiger adlı referans Windows Phone cihazı 6.45 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Cihaza güç veren yongaseti Snapdragon 800 iken kasa alüminyumdan imal edilmiş. 

İlk bakışta cihazın ZTE Nubia X6 ve the Sony Xperia Z Ultra gibi modellerle boyut olarak mücadele edebileceği anlaşılıyor. Ancak dediğimiz gibi cihaz referans sürümü ve piyasaya çıkmaya uygun değil. Bununla birlikte WP üreticilerinin bu referansı temel alarak önümüzdeki dönemde ilk modelleri piyasaya sürebileceği belirtiliyor. 

Ekran çözünürlüğü ve çözünürlüğe göre başlangıç ekranının yerleşimi Windows Phone 8.1 ile daha da geliştirildiği için büyük boyutlu cihazların kullanımında sorun yaşanmayacaktır. Ancak günümüzde amiral gemi modellerde kompakt yapı korunurken ekran boyutunun artırılmasına özen gösteriliyor. Lumia 1520 bu açıdan oldukça eleştirilmişti. Ekran boyutu yükselmeye devam edecekse tasarım tarafında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. 

http://wmpoweruser.com/winstron-shows-off-massive-6-45-inch-windows-phone/ Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl en beğenilen mehmedaltair
mehmedaltair
Elsa


mehmedaltair

büyütmeyin artık şu telefonları diyoruz ya
yakında amiral gemileri 6 inç phabletler 7 inç olacak bu gidişle


Buyuk iyidir


kardeşim ben 6 inç telefon kullanmak zorunda değilim adam gibi 3 segment yapsılar 4.3 5 5.7 diye herkes paşa paşa istediğini alsın

Sanki yok
mehmedaltairElsamehmedaltairbüyütmeyin artık şu telefonları diyoruz ya...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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insunwetrust 4 yıl
Nokia'yı umarım geliştirip, eksikleri kapatırlar. Yoksa yazık ederler. Yorum yapmaktansa bu sureci izlemeyi tercih ederim.
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CoreXXX 4 yıl
6.45 bir telefona göre çok büyük. bence çıta 5 inçte olmalı. 5 inçten büyüğü mini tablettir
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Charles Bartowski 4 yıl
Adam gibi 5 inç yap WP'de 4.3, 4.7 var sonra hooop 6 inç yaptılar 5 inç kenar boşluğu az bir model yapan hâlâ yok. Nokia'nın icon'u geçen sene çıkarması lazımdı
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TearsForFears 4 yıl
5 inç adam akıllı telefonları yok en güçlü telefonları 6 inç lumia 1520 sonrada bu.Lumia 930 daha çıkmadı ama 2400 mah bataryayla çıksada bir şey olmaz lumia 1520'den 1 inç daha küçük 10 mm kalınlıkta bataryası ise 1000 mah daha düşük.
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chatirdek 4 yıl
Samsung note serisini çıkarttı tepsi diye dalga geçenler oldu.Ardından butun markalar phablet çıkartmaya başladı.Bu sefer Mega serisini çıkarttı "yine bu kadar büyük telefon mu olur?kütük gibi?tepsi gibi...vs" şeyler söylenmeye başlandı.Samsung kalite olarak olmasa da ekran boyutu olarak öncü oluyor.Keşke kalitede de biraz örnek olabilse...Ekran boyutlari yüzünden bu kadar elestiri aldi ; fakat Samsung pazar araştırmasını yapmasa bu ise girismezdi.Diğer markalarında büyük telefon pazarına girmesi Samsungu ,bu pazara neden girdiği konusunda haklı çıkartıyor.Samsung fani değilim ve nexus kullanıyorum.imla hataları için kusura bakmayın:)
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xSwindLer 4 yıl
Zamanina batirdilar , artik o kadar buyumesi çok zor
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1BilimAdamı 4 yıl
Buna girek win8 yükleselerdi keşke 7 inçlik win8 tabletler var zaten
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frapsxx. 4 yıl
Bu seneki amiral gemisi telefonlar 5.5 inç düzeyine kadar geldi artık işin boku çıktı denilebilir. Çok değil 2010 yılında htc hd2 modelini çıkardığında mazağada incelemiştim. Çüş demiştim bu kadar büyük telefonu kim alır kullanır diye...

O telefonun ekranı 4.3 inç ti
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OldGamers86 4 yıl
6 İnc var bende. O bile büyük bir telefona göre. Bunun üzeri tablet olur anca. Bir yerde durmak lazım bence.
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mehmedaltair 4 yıl
büyütmeyin artık şu telefonları diyoruz ya
yakında amiral gemileri 6 inç phabletler 7 inç olacak bu gidişle
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Elsa 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
büyütmeyin artık şu telefonları diyoruz ya
yakında amiral gemileri 6 inç phabletler 7 inç olacak bu gidişle


Buyuk iyidir
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Umutcan 4 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

büyütmeyin artık şu telefonları diyoruz ya
yakında amiral gemileri 6 inç phabletler 7 inç olacak bu gidişle


Aynen güzelim 4.7-5" aralığının neyi vardı. 5" zaten yeterince büyük bir ekran, phablet harici 5" üstünün ana amiral gemisi modellerde kullanılması yanlış diye düşünüyorum.
Tamam daha büyük model tercih edene yine ayrıca phablet modeller sunarsın 5.5-6" arası, fakat günümüzde ana modeller 5.5" seviyesini gördü. Yani bir amiral gemisi telefon almak istesen
artık mecbur phablet satın almak zorundasın.
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KraftMK 4 yıl
6.4 inc alüminyum. Eger ağır olmazsa kimse metal kasa kullanmamayi bahane edemez
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insunwetrust 4 yıl
Nokia'yı umarım geliştirip, eksikleri kapatırlar. Yoksa yazık ederler. Yorum yapmaktansa bu sureci izlemeyi tercih ederim.
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