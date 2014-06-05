Computex 2014 : Microsoft 6.45 inçlik referans Windows Phone cihazını tanıttı





Android tarafındaki akıllı telefonlarda boyut çıtası 7 inçe kadar dayanmışken, Windows Phone tarafında 6 inç, Apple tarafında ise 4 inç seviyesinde bulunuyor. Ancak Microsoft, Computex 2014 fuarında çıtayı artıracağını gösterdi.





Firmanın fuarda sergilediği Wistron Tiger adlı referans Windows Phone cihazı 6.45 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Cihaza güç veren yongaseti Snapdragon 800 iken kasa alüminyumdan imal edilmiş.





İlk bakışta cihazın ZTE Nubia X6 ve the Sony Xperia Z Ultra gibi modellerle boyut olarak mücadele edebileceği anlaşılıyor. Ancak dediğimiz gibi cihaz referans sürümü ve piyasaya çıkmaya uygun değil. Bununla birlikte WP üreticilerinin bu referansı temel alarak önümüzdeki dönemde ilk modelleri piyasaya sürebileceği belirtiliyor.





Ekran çözünürlüğü ve çözünürlüğe göre başlangıç ekranının yerleşimi Windows Phone 8.1 ile daha da geliştirildiği için büyük boyutlu cihazların kullanımında sorun yaşanmayacaktır. Ancak günümüzde amiral gemi modellerde kompakt yapı korunurken ekran boyutunun artırılmasına özen gösteriliyor. Lumia 1520 bu açıdan oldukça eleştirilmişti. Ekran boyutu yükselmeye devam edecekse tasarım tarafında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

http://wmpoweruser.com/winstron-shows-off-massive-6-45-inch-windows-phone/