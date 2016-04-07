Continental'ın arttırılmış gerçeklik teknolojisi yolları renklendiriyor

Son dönemlerde Toyota ve BMW gibi bazı şirketlerin ön camda sürücünün hızı ve yoldaki konumuyla ilgili bilgiler veren arttırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalıştığına tanık olmuştuk. Continental ise olaya farklı bir şekilde yaklaşmayı tercih etmiş.

Otomobil parça üreticisi Continental'a bağlı Elektrobit tarafından geliştirilen yeni teknoloji sayesinde ön camdan bakınca yolların boyanarak bize bilgi verdiğini göreceğiz. Örneğin yol çizgileri kırmızı şekilde görünecekken, hızımız ve diğer araçlarla mesafemiz de doğrudan yolda baktığımız noktada görünecek. Böylece gözümüzü yoldan ayırıp ön camdaki farklı bir noktaya bakmak zorunda kalmayacağız.

Bu sistemin 60 fps hızında son derece akıcı bir biçimde çalışacağı ve yüksek doğruluk oranına sahip GPS teknolojisi kullanması gerektiği söyleniyor. Özellikle GPS konusunda herhangi bir sorun yaşanırsa aracın konumu ile ilgili sorunlar çıkacağından arttırılmış gerçeklik teknolojisinde hatalarla karşılaşabilirmişiz. Tabi Continental bu ürünü pazara sunmak için şu an bütün detaylar üzerinde çalışıyor.

Elektrobit'in bu yeni teknolojisi ilk olarak lüks sınıfa giren araçlarda karşımıza çıkacak. Yine de arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin fiyatının giderek ucuzladığını ve standart arabalarda bile görülmeye başladığını göz önüne alırsak bir süre sonra bu teknoloji de daha geniş kitlelere hitap etmek zorunda kalacaktır.

http://www.cnet.com/roadshow/news/continental-to-augment-reality-on-your-windshield/