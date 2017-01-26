CoolerMaster, Kaby Lake ve Ryzen İşlemci Serileri için hazır

Intel AMD ikilisi gelecek nesil Kaby Lake ve Ryzen işlemcilerini duyururken, ilginç bir konuda gündeme geldi: yeni çipset üzerine geliştirilen anakartları kullanabilmek için yoksa bilgisayarlarının halihazırda var olan soğutma çözümlerini ve güç kaynaklarını sil baştan mı kurmaları gerekecek?

Cooler Master, öncü bir bilgisayar bileşeni ve aygıtı tasarlayıcısı olarak, kullanıcılarını bu işlemcilere hazırlamak için gerekli güncellemeleri çoktan tamamladı.

Cooler Master işlemci soğutucularının sıvı ve hava safında yer alan hemen her türdeki soğutucu ürünleriyle Intel Kaby Lake LGA 1151 soketinin uyumu var. AMD Ryzen AM4 soketi için ise doğrudan uyumlu gelmeyen soğutucular da bir yükseltme destesiyle uyarlanabilir.

Hepsi "2017" Model:

Hangi ürünleri yükseltme desteği dahilinde kullanabileceğinizi hem yukarıdaki envanterden kıyaslayarak hem de yakınınızdaki bir yetkili merkeze gidip öğrenebilirsiniz.

Yeni işlemciler raflardaki yerlerini aldı sayılır, artık soğutucular da uyum kazandı. Geride pürüz kalan olursa, onlar da yükseltme destesi dahilinde artık kendine mahsus çözümüyle tedarik edilebilecek. Henüz Ryzen işlemcileri uyum destesi için belirtilmiş bir fiyatlandırma açıklanmasa da eğer ki yeni siparişlerle hediye gelmesi mevzu bahis olsa Cooler Master şimdiye kadar çoktan bunun duyurusunu yapmış olurdu diye düşünüyoruz.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-ready-for-kaby-lake-and-ryzen.html