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CoolerMaster, Kaby Lake ve Ryzen İşlemci Serileri için hazır

Intel Kaby Lake işlemcileri için görülmeye değer soğutma çözümlerini sunan Cooler Master, yepyeni Ryzen "Yükseltme Destesi" ile bezenmiş güncel sürümleriyle yeni işlemcinin de desteğini kazanıyor.
2 yıl
2,3b
1
13
İşlemci
Mete Can Karahasan
Yazar
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Intel AMD ikilisi gelecek nesil Kaby Lake ve Ryzen işlemcilerini duyururken, ilginç bir konuda gündeme geldi: yeni çipset üzerine geliştirilen anakartları kullanabilmek için yoksa bilgisayarlarının halihazırda var olan soğutma çözümlerini ve güç kaynaklarını sil baştan mı kurmaları gerekecek?
Cooler Master, öncü bir bilgisayar bileşeni ve aygıtı tasarlayıcısı olarak, kullanıcılarını bu işlemcilere hazırlamak için gerekli güncellemeleri çoktan tamamladı.
Cooler Master işlemci soğutucularının sıvı ve hava safında yer alan hemen her türdeki soğutucu ürünleriyle Intel Kaby Lake LGA 1151 soketinin uyumu var. AMD Ryzen AM4 soketi için ise doğrudan uyumlu gelmeyen soğutucular da bir yükseltme destesiyle uyarlanabilir.

 Hepsi "2017" Model: 

Hangi ürünleri yükseltme desteği dahilinde kullanabileceğinizi hem yukarıdaki envanterden kıyaslayarak hem de yakınınızdaki bir yetkili merkeze gidip öğrenebilirsiniz.
Yeni işlemciler raflardaki yerlerini aldı sayılır, artık soğutucular da uyum kazandı. Geride pürüz kalan olursa, onlar da yükseltme destesi dahilinde artık kendine mahsus çözümüyle tedarik edilebilecek. Henüz Ryzen işlemcileri uyum destesi için belirtilmiş bir fiyatlandırma açıklanmasa da eğer ki yeni siparişlerle hediye gelmesi mevzu bahis olsa Cooler Master şimdiye kadar çoktan bunun duyurusunu yapmış olurdu diye düşünüyoruz.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-ready-for-kaby-lake-and-ryzen.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Coolermaster_Türkiye 2 yıl
Merhaba,
Hyper 412 Series
Hyper 212 EVO
Hyper 212 X
Modellerimiz için uyumlu Am4 kit satışına başlandı.
itopya.com/...
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Coolermaster_Türkiye 2 yıl
Merhaba Arkadaşlar,
Ülkemizde satılan ve popüler olan aşağıdaki soğutucu modellerimiz RYZEN AM4 soket ile hiçbir ek aparata ihtiyaç olmadan kullanılabilir.
Hyper T4
Hyper TX3
Hyper TX3 EVO
Hyper T2
Hyper 101
BLIZZARD T2
BLIZZARD T2 MINI
Bu soğutucularımız için olan AM4 kit Mart sonunda Türkiye'den temin edilecebilecek;
Hyper 412 Series
Hyper 212 EVO
Hyper 212 X
Yukarıdaki listede kit ile uyumlu olduğu belirtilen soğutucular için olan kitler ise yine yakında temin edilebilir olacak.
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GENERAL006 2 yıl
Benim anlamadığım noctua'nin AM4 kitleri soğutucuyu egzoz fana yönelik ayarlıyor, CM nin AM4 kitinde ise soğutucu yine üst tarafa bakıyor.
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Xanax70 2 yıl
Ya neyi tartışıyorsunuz işlemci zaten 90 dereceye geldiğinde üzerindeki silikon yapı bozulur çeşitli arızalar başlar
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cobragti 2 yıl
:) Güzel haber!
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berkayjan 2 yıl
Bu konuyu merak ediyordum. Acaba şuan hali hazırda piyasada olan soğutuclar AM4 ile uyumlu mu yani uyabiliyor mu? yoksa bu işlemciye ek soğutucu için beklememiz mi gerekecek?
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Mete Can Karahasan 2 yıl berkayjan
Son sürüm olduğunu açıklıyorsa olur, yoksa uydurma paketi almamız lazım. Çok elzem bir parça olmasıyla sanırım bulunabilirliği de kolay olacak. Ryzen zaten soğutma seviyesini tespit edip hız aşırtmasını otomatik ayarlıyor.
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