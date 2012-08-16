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Corsair, Raptor Gaming'i satın alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Corsair, oyun odaklı çevre birimleri geliştirilen Raptor Gaming firmasını satın alacağını resmen duyurdu. Kendisi de Vengeance Gaming serisi altında kasa, klavye, fare ve kulaklık gibi benzer çözümler piyasaya süren Amerikan donanım üreticisi, gerçekleştireceği bu alımla daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.
2004 yılında kurulan Raptor Gaming, özellikle orta Avrupa'daki Media Markt, Saturn ve Real başta olma üzere büyük perakendecilerde ve kıtanın en büyük oyun pazarı Almanya'da önemli bir kitleye hitap eden oyuncu faresi, klavye, kulaklık, oyun kolu ve fare altlıkları üretiyor ve dağıtımını gerçekleştiriyor.
Oyunculara en iyi çevre birimleri ve diğer aksesuarları sağlamak isteyen Corsair, Raptor'un tüm donanımlarına sahip olacak ve her iki firmanın tecrübesiyle oluşturulacak çok daha geniş bir ürün yelpazesine sahip yeni oyuncu serisini dünya genelinde piyasaya sürecek. Mevcut Vengeance serisi ise yeni aygıtlarla satılmaya devam edecek.
Donanımlarının üretim yeri Tayvan haricindeki diğer Asya ülkelerine giriş yapmayan Raptor, Corsair alımının ardından Avrupa ve Asya'da daha fazla ülkeye yayılma fırsatı bulacak. Firmanın yöneticilerinden CEO Dirk Schunk ve COO Heinz-Dieter Ludwig sorunsuz bir geçiş yapılabilmesi için Corsair ile birlikte çalışmaya devam edecek. Raptor Gaming için Corsair'in ne kadar ödeyeceği bilinmiyor.

http://hexus.net/gaming/items/industry/43757-corsair-acquires-raptor-gaming/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
poyrazz_ern 6 yıl
Konuyu yeni gördüm.valla hacim corsair poset satsa alırım böyle bi kalite yok.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Erchamion
Resimdeki fare güzelmiş layn. Modeli nedir?

Raptor Gaming M3 Platinum
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Zuko 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
Erchamion
Resimdeki fare güzelmiş layn. Modeli nedir?

Raptor Gaming M3 Platinum

Teşekkür ederim.
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JoeyBane 6 yıl
Mause kaç gb
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Zuko 6 yıl
Resimdeki fare güzelmiş layn. Modeli nedir?
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chifawan1001 6 yıl
o kadar guzel olmasa da cok kullanisli ve rahat gorunuyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Psydia 6 yıl
Resimdeki farenin tasarimi/gorunusu o kadar guzel olmasa da cok kullanisli ve rahat gorunuyor.
Edit: "Dominator gaming" adi altinda da profesyonel oyuncu ekipmani sunsa ayri bir guzellik olabilirdi. :)
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King ov Hell 6 yıl
Gittikçe gelişen bi marka aktuel olarak daha bir failini görmedim.Çok iyi işler çıkartıyor kanımca
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Stansflower 6 yıl
Farklı bir düşünce.
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MattPegasus 6 yıl
Güzel şeyler bekliyoruz bakalım.
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