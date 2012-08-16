Corsair, Raptor Gaming'i satın alıyor





Corsair, oyun odaklı çevre birimleri geliştirilen Raptor Gaming firmasını satın alacağını resmen duyurdu. Kendisi de Vengeance Gaming serisi altında kasa, klavye, fare ve kulaklık gibi benzer çözümler piyasaya süren Amerikan donanım üreticisi, gerçekleştireceği bu alımla daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

2004 yılında kurulan Raptor Gaming, özellikle orta Avrupa'daki Media Markt, Saturn ve Real başta olma üzere büyük perakendecilerde ve kıtanın en büyük oyun pazarı Almanya'da önemli bir kitleye hitap eden oyuncu faresi, klavye, kulaklık, oyun kolu ve fare altlıkları üretiyor ve dağıtımını gerçekleştiriyor.

Oyunculara en iyi çevre birimleri ve diğer aksesuarları sağlamak isteyen Corsair, Raptor'un tüm donanımlarına sahip olacak ve her iki firmanın tecrübesiyle oluşturulacak çok daha geniş bir ürün yelpazesine sahip yeni oyuncu serisini dünya genelinde piyasaya sürecek. Mevcut Vengeance serisi ise yeni aygıtlarla satılmaya devam edecek.

Donanımlarının üretim yeri Tayvan haricindeki diğer Asya ülkelerine giriş yapmayan Raptor, Corsair alımının ardından Avrupa ve Asya'da daha fazla ülkeye yayılma fırsatı bulacak. Firmanın yöneticilerinden CEO Dirk Schunk ve COO Heinz-Dieter Ludwig sorunsuz bir geçiş yapılabilmesi için Corsair ile birlikte çalışmaya devam edecek. Raptor Gaming için Corsair'in ne kadar ödeyeceği bilinmiyor.

http://hexus.net/gaming/items/industry/43757-corsair-acquires-raptor-gaming/