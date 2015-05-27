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Cortana diğer platformlara da geliyor

3 yıl
2b
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cortana diğer platformlara da geliyor

Microsoft'un sanal asistanı Cortana henüz tüm ülkelerdeki Windows Phone cihazlarında yaygın kullanıma sunulmuş değil ve Windows 10 ile birlikte bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Microsoft şimdiden geniş bir yayılma politikası niyetinde. 

Daha önce Cortana sanal asistanın iOS ve Android için de kullanıma açılacağı iddia edilmişti. Microsoft bu iddiaları doğruladı ve Windows 10 ile birlikte Cortana platformunun Android ve iOS için de sunulacağını açıkladı. 

Cortana cihaz sahiplerine sesli komutlar ile webde arama, hatırlatıcı kurma, email gönderme, cihaz ayarlarına erişim gibi sayısız fonksiyonu yerine getirebiliyor. Ayrıca Cortana'nın Dünya Kupası, Eurovision gibi etkinliklerde doğru tahminler yapabildiğini de gördük. 

Ancak Cortana uygulamasını kullanmak için Windows 10 için Phone Companion uygulamasını kurmanız ve cihazınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Phone Companion bilgisayarınızdaki pek çok veriyi toplayarak mobil cihaz için erişilebilir hale getiriyor. 

Uygulama Windows Phone'da olduğu gibi tüm özelliklerini diğer platformlara taşımıyor. Örneğin Hey Cortana başlatıcı komutu iOS ve Android sürümlerinde olmayacak. Uygulama Haziran sonunda Android için yıl içerisinde de iOS için indirmeye sunulacak.  

http://microsoft-news.com/microsofts-personal-assistant-cortana-coming-to-android-and-ios/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ciddiyetsiz 3 yıl
microsoft'un amacı kendini tanıtmaktan çok öte. cortana şu haliyle aralarında gelişmeye en açık asistan. kendi geliştirici api'si mevcut. isteyen uygulama yaptığında cortana entegrasyonu yapabiliyordu wp için... zaten ortada böyle bir durum varken ios ve android için gelmesi şaşırtıcı değil. çünkü bu tarz asistanların etkin çalışabilmesi için bilgi toplaması lazım. ne kadar bilgi o kadar çalışma. wp var zaten, w10 ile her yere gelecek, geri ios ve android kaldı. oradan da bilgi toplayınca cortana'nın bilgi toplayamadığı cihaz kalmayacak. hep google, apple bilgi toplayacak değil ya...
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conorhonor 3 yıl
bence microsoft bıraksın bu işleri. mağazası geceye kalan salı pazarı kadar ucuz ve az ürünlü.
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doctor_bey 3 yıl
Türkçe olamadıktan sonra bir anlamı yok
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gokhans19 3 yıl
Cortananın gelişmesi için iyi olur. Yoksa sadece wpde olursa boşa yatırım olacaktır.
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WB 3 yıl
Kullanamadim gitti su asistanlari..
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simbolmina 3 yıl
Microsft'un amacının cortana'nın işlevselliğini diğer platformlara tanıtmak, windows cihazlarda da daha iyi bir deneyim yaşatacağını vaat etmek olduğu düşünülürse bence yerinde bir karar ve iyi bir tanıtım. Umarım muvaffak olurlar.
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tropeus77 3 yıl
enayi microsoft...
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