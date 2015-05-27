Cortana diğer platformlara da geliyor

Microsoft'un sanal asistanı Cortana henüz tüm ülkelerdeki Windows Phone cihazlarında yaygın kullanıma sunulmuş değil ve Windows 10 ile birlikte bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Microsoft şimdiden geniş bir yayılma politikası niyetinde.





Daha önce Cortana sanal asistanın iOS ve Android için de kullanıma açılacağı iddia edilmişti. Microsoft bu iddiaları doğruladı ve Windows 10 ile birlikte Cortana platformunun Android ve iOS için de sunulacağını açıkladı.





Cortana cihaz sahiplerine sesli komutlar ile webde arama, hatırlatıcı kurma, email gönderme, cihaz ayarlarına erişim gibi sayısız fonksiyonu yerine getirebiliyor. Ayrıca Cortana'nın Dünya Kupası, Eurovision gibi etkinliklerde doğru tahminler yapabildiğini de gördük.





Ancak Cortana uygulamasını kullanmak için Windows 10 için Phone Companion uygulamasını kurmanız ve cihazınızı eşleştirmeniz gerekiyor. Phone Companion bilgisayarınızdaki pek çok veriyi toplayarak mobil cihaz için erişilebilir hale getiriyor.





Uygulama Windows Phone'da olduğu gibi tüm özelliklerini diğer platformlara taşımıyor. Örneğin Hey Cortana başlatıcı komutu iOS ve Android sürümlerinde olmayacak. Uygulama Haziran sonunda Android için yıl içerisinde de iOS için indirmeye sunulacak.

http://microsoft-news.com/microsofts-personal-assistant-cortana-coming-to-android-and-ios/