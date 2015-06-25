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Cortex A72 tabanlı Snapdragon 620 etkileyici benchmark sonuçları veriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cortex A72 tabanlı Snapdragon 620 etkileyici benchmark sonuçları veriyor

Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü olmasına rağmen Qualcomm'un ürün gamında kendisine orta seviyede yer bulabilen Cortex-A72 çekirdeği, bununla birlikte Snapdragon 620 yongaseti ile birlikte önemli işler başaracak gibi görünüyor. 

Sızdırılan GeekBench skorlarına göre Snapdragon 620 yongaseti tek çekirdek performansında 1513, çoklu çekirdek performansında ise 4051 puan almayı başarıyor. Testler 3GB RAM barındıran ve ekran çözünürlüğü bilinmeyen bir cihaz üzerinde yapılmış.

Aynı testte Snapdragon 810 yongasetli Xiaomi Mi Note Pro modeli 1227-4224, Exynos 7420 yongasetli Galaxy S6 ise 1486-5284 şeklinde sıralanan puanlar almışlardı. Snapdragon 620 bu yılın iki flaş ismini tek çekirdek performansında geride bırakırken, çoklu çekirdek performansında ise oldukça yaklaşıyor. 

Tabi bu testlerdeki yongasetlerinden sadece Snapdragon 620'de Cortex-A72 çekirdeği mevcut. Diğer yongasetlerinde Cortex-A57 en güçlü çekirdek konumunda. Bu bakımdan tek çekirdek performansında haliyle rakiplerini geride bırakıyor. 

Snapdragon 620 yongasetinde 4 adet Cortex-A72 çekirdeği 1.8GHz saat hızında çalışırken, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.2GHz saat hızında çalışıyor. Çift kanal LPDDR3 desteği olan yongasetinde Adreno 510 grafik birimi ve 28nm üretim sürecinin olacağı tahmin ediliyor. Yongaseti henüz piyasaya sürülmedi.  

http://www.phonearena.com/news/Cortex-A72-powered-Snapdragon-620-posts-impressive-benchmark-results_id70785 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
810da kağıt üstünde iyi performans veriyordu:D üzerinde yumurta pişiyor mu pişmiyor mu bu önemli artık. Pişiyorsa gerek yok, ben evdeki 300liralık ocakda da yumurtayı pişiririm.
810da kağıt üstünde iyi performans veriyordu:D üzerinde yumurta pişiyor mu pişmiyor mu bu önemli artık. Pişiyorsa gerek yok, ben evdeki 300liralık ocakda da yum...
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tugares 4 yıl
Seni 2 ye böler 4 e katlarım olayı var ya, işte Samsung rakiplerinin çoğuna onu yaptı 14 nm :D
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stalker(1979) 4 yıl
Adreno 510 mu? snapdragon 810'da bile adreno 430 vardı :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Yine 28nm. Hay Allah tepenizden versin..
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*siteci* 4 yıl
7 inç altı cihazlara ısı sorunu yaratmadan gelebilecekse ne ala, yok gelemeyecekse çok da önemi yok.
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fz18 4 yıl
skorlar doğruysa ekran çözünürlüğünün en fazla olduğuna bahse girerim 720p..
1 Yanıt Yanıtla
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blackzeros 4 yıl fz18
fz18

skorlar doğruysa ekran çözünürlüğünün en fazla olduğuna bahse girerim 720p..

ekran çözünürlüğü ile alakası yok bu testin.
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
810da kağıt üstünde iyi performans veriyordu:D üzerinde yumurta pişiyor mu pişmiyor mu bu önemli artık. Pişiyorsa gerek yok, ben evdeki 300liralık ocakda da yumurtayı pişiririm.
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NeroWin 4 yıl
Abi Cortex-A72 de hayla iş var. Herkes en yeni ve güçlü diye Cortex-A53/A-57 mimarisine sahip çekirdekleri kullanırken Cortex-A72 den böyle skorlar görmek oldukça dikkat çekici olmuş. Eğer işlemci fiyatı makul olursa orta segment telefonların sıçrayışını görebiliriz.
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blackzeros 4 yıl
1,8 ghzde calisacak cortex a72 fakat testlerde calisma frekansı yok ,eger 28 nm'de 1500 aliyorsa 14 nm'de 2000'ni gecer, gerci frekansıda belli degil Erdi beyin tayvan'da inceledigi mtk'nin 28 nm 2,25 ghzlik cortex a72'side 1500 puan aliyordu, o yuzden bu islemci 28 nm olma ihtimali az geliyor bana.yinede sd810'dan iyi sonuclar almis orta seviye bir islemci.diger taraftan kyro ozellestirilmis cekirdegine sahip sd820'nin cortex a72'den daha guclu olacagini varsayarsak apple artik tek cekirdek performansıyla ovunemeyebilir.
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roark34 4 yıl
620'de böyleyse saat frekansı yüksek 820 işlemcide piyasayı yeniden alacaktır qualcomm.
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302sino 4 yıl
Qualcomm'un elini çabuk tutması gerek zira tekelleşmenin önünde büyük bir engeldir Qualcomm.Sony,Lg,Htc gibi büyük markaların Apple ve Samsung ile rekabet edebilmesi gerek.
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