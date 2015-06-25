Cortex A72 tabanlı Snapdragon 620 etkileyici benchmark sonuçları veriyor

Mevcut ARM mimarisinin en güçlüsü olmasına rağmen Qualcomm'un ürün gamında kendisine orta seviyede yer bulabilen Cortex-A72 çekirdeği, bununla birlikte Snapdragon 620 yongaseti ile birlikte önemli işler başaracak gibi görünüyor.





Sızdırılan GeekBench skorlarına göre Snapdragon 620 yongaseti tek çekirdek performansında 1513, çoklu çekirdek performansında ise 4051 puan almayı başarıyor. Testler 3GB RAM barındıran ve ekran çözünürlüğü bilinmeyen bir cihaz üzerinde yapılmış.





Aynı testte Snapdragon 810 yongasetli Xiaomi Mi Note Pro modeli 1227-4224, Exynos 7420 yongasetli Galaxy S6 ise 1486-5284 şeklinde sıralanan puanlar almışlardı. Snapdragon 620 bu yılın iki flaş ismini tek çekirdek performansında geride bırakırken, çoklu çekirdek performansında ise oldukça yaklaşıyor.





Tabi bu testlerdeki yongasetlerinden sadece Snapdragon 620'de Cortex-A72 çekirdeği mevcut. Diğer yongasetlerinde Cortex-A57 en güçlü çekirdek konumunda. Bu bakımdan tek çekirdek performansında haliyle rakiplerini geride bırakıyor.





Snapdragon 620 yongasetinde 4 adet Cortex-A72 çekirdeği 1.8GHz saat hızında çalışırken, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.2GHz saat hızında çalışıyor. Çift kanal LPDDR3 desteği olan yongasetinde Adreno 510 grafik birimi ve 28nm üretim sürecinin olacağı tahmin ediliyor. Yongaseti henüz piyasaya sürülmedi.

http://www.phonearena.com/news/Cortex-A72-powered-Snapdragon-620-posts-impressive-benchmark-results_id70785