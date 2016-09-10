Lumia macerası sona geliyor

Nokia’nın Microsoft ile yaptığı büyük işbirliği sonrasında pazara adımını atan Lumia akıllı telefonlar, yıllarca kendi çapında başarılı işler yaptı. Öyle ki Windows Phone ekosisteminde en çok kullanılan telefonlar hep Lumia oldu. Şimdi sona doğru gidiş başladı.

Microsoft’un Nokia mobil cihazlar bölümünü satın almasının ardından önce Nokia isminin akıllı telefonlardan kalktığını görmüştük. Microsoft Lumia olarak devam eden Windows akıllı telefonlar için yolun sonu görünüyor. Kötü giden satışlar sonrasında Microsoft markayı tamamen rafa kaldırmayı düşünüyor.

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft Lumia markalı akıllı telefonların üretimi bu yıl itibariyle sona erecek. Yeni yıla Microsoft artık tamamen telefonlardan arınmış bir şekilde girecek. Hali hazırda standart işletim sistemli telefon üreten tesisler de Foxconn’a devredilmişti.

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Lumia akıllı telefonları 2014 yılında çeyrek bazlı olarak 10 milyon satış rakamını geçiyordu. Nokia markasının da etkisiyle tüketici ilgisini yakalamayı başaran Lumia ailesi, her segmente hitap ettiği için müşteri bulabiliyordu. Nokia markasının aradan çıkmasıyla tüketici ilgisi bıçak gibi kesildi. Microsoft’un Lumia bölümüne zaman ayırmak istememesi nedeniyle de kaçınılmaz son geldi.

Microsoft sık sık akıllı telefon üretiminin üretici ortakları tarafından yapılması gerektiğini dile getiriyordu. HP, Alcatel, Acer gibi markalar Windows 10 mobil telefonlar ile bunu destekler nitelikte adımlar attı. Bununla birlikte Windows 10 mobil üçüncü taraf destek ile ne kadar yaşayabilir, bunu zaman gösterecek.