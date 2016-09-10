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Lumia macerası sona geliyor

Windows Phone ekosisteminin en çok satan akıllı telefonu konumundaki Lumia markası, Microsoft’un elinde günden güne eriyor. Markanın tamamen rafa kalkması gündemde.
2 yıl
9,8b
1
58
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın Microsoft ile yaptığı büyük işbirliği sonrasında pazara adımını atan Lumia akıllı telefonlar, yıllarca kendi çapında başarılı işler yaptı. Öyle ki Windows Phone ekosisteminde en çok kullanılan telefonlar hep Lumia oldu. Şimdi sona doğru gidiş başladı.

Microsoft’un Nokia mobil cihazlar bölümünü satın almasının ardından önce Nokia isminin akıllı telefonlardan kalktığını görmüştük. Microsoft Lumia olarak devam eden Windows akıllı telefonlar için yolun sonu görünüyor. Kötü giden satışlar sonrasında Microsoft markayı tamamen rafa kaldırmayı düşünüyor.

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft Lumia markalı akıllı telefonların üretimi bu yıl itibariyle sona erecek. Yeni yıla Microsoft artık tamamen telefonlardan arınmış bir şekilde girecek. Hali hazırda standart işletim sistemli telefon üreten tesisler de Foxconn’a devredilmişti.

Ayrıca Bkz. "Samsung; Windows ve Android işletim sistemini aynı anda çalıştırmayı planlıyor"

Lumia akıllı telefonları 2014 yılında çeyrek bazlı olarak 10 milyon satış rakamını geçiyordu. Nokia markasının da etkisiyle tüketici ilgisini yakalamayı başaran Lumia ailesi, her segmente hitap ettiği için müşteri bulabiliyordu. Nokia markasının aradan çıkmasıyla tüketici ilgisi bıçak gibi kesildi. Microsoft’un Lumia bölümüne zaman ayırmak istememesi nedeniyle de kaçınılmaz son geldi.

Microsoft sık sık akıllı telefon üretiminin üretici ortakları tarafından yapılması gerektiğini dile getiriyordu. HP, Alcatel, Acer gibi markalar Windows 10 mobil telefonlar ile bunu destekler nitelikte adımlar attı. Bununla birlikte Windows 10 mobil üçüncü taraf destek ile ne kadar yaşayabilir, bunu zaman gösterecek. 

 

http://mspoweruser.com/report-microsoft-end-sales-lumia-handsets-year/ Yorum Yaz
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gbzlim 2 yıl en beğenilen axiprens
axiprens
Nokia yı Apple bitirdi..

Nokia kendini bitirdi.
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anduril25 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Nokia yı kimse bitirmedi. Nokia kendi kendini bitirdi. İlk kendi işletim sistemini yeni sisteme entegre edemedi. Daha sonra ise seçimini, o zamanlar pazar payı yüksek windows mobilden yana kullandı. Yanlış ata oynadı ve kaybetti.



Şimdi de android e geçti ama samsung un domine ettiği bir sistemde yarışacak. Atı alan üsküdarı çoktan geçti.

Siz hiç N9 kullandınız mı? Android ve Ios' ta Multi tasking' in sadece adı varken, gerçek zamanlı Multi tasking o dönemde sadece MeeGo'lu N9' da vardı. Nokia, MeeGo ile kendi işletim sistemini dokunmatik ekranlara öyle yenilikçi entegre etti ki, 2011 yılında piyasaya sunulan Nokia N9' un özellikleri yeni telefonlarda süper buluş, harika inovasyon diye sanki ilk kendileri yapmış gibi itelendi.

Misal N9 da bulunan "Double Tap" özelliği LG G2' de "tap to wake" adıyla ilk kendileri yapmış gibi sunuldu. (Yıl 2013)
Şu an wow harika diye milletin ağzının suyunun aktığı ekran kapalı iken bildirimlerin ve saatin görünmesi Nokia N9' da taaa 2011 yılında vardı ;)

Nokia' nın en büyük hatası eski Microsoft çalışanı Stephen Elop denilen truva atını şirkete CEO olarak atamaları ve gelecek vaad eden MeeGo projesine "yanan platform" deyip Windows Mobile' ın Nokia' ya entegre edilmesine ses çıkarmamaları oldu.
yoksulseytan22Nokia yı kimse bitirmedi. Nokia kendi kendini bitirdi. İlk kendi işletim sistemini yeni sisteme entegre edemedi. Daha son...
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yoksulseytan22 2 yıl
Nokia yı kimse bitirmedi. Nokia kendi kendini bitirdi. İlk kendi işletim sistemini yeni sisteme entegre edemedi. Daha sonra ise seçimini, o zamanlar pazar payı yüksek windows mobilden yana kullandı. Yanlış ata oynadı ve kaybetti.
Şimdi de android e geçti ama samsung un domine ettiği bir sistemde yarışacak. Atı alan üsküdarı çoktan geçti.
Nokia yı kimse bitirmedi. Nokia kendi kendini bitirdi. İlk kendi işletim sistemini yeni sisteme entegre edemedi. Daha sonra ise seçimini, o zamanlar pazar payı...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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eyozgurluk 2 yıl
1 senedir lumia 525 kullanıyorum fazlası ile memnunum😊
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murat-smsk 2 yıl
Bir operasyon en fazla bu kadar başarısız olur.
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Cihat_, 2 yıl
neredeyse 3 yıldır windows phone kullanıyorum (her şeyi göze alarak aldım) ilk aldığımda 8.0 vardı ve işletim sistemi berbattı symbian bile çok daha ilerdeydi, daha sonra 8.1 geldi biraz gelişmişti çünkü en büyük eksiklik olan bildirim merkezi gelmişti! ve tabi yine rakiplerinin 4 yıl gerisinden geliyordu, 10 geldi birçok cihaza vermediler ve yine birçok eksiklik ve sorunlar çıktı aradan 2 yıl geçmesine rağmen yine yığınla uygulamalar eksik kaldı falan neyse diyeceğim o ki microsoft kendi batırdı her şeyi
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bkaakco 2 yıl
Şaşırmadım ve hiç de üzülmedim.
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dededere123 2 yıl
Windows Phone aldığım güne okadar pişmanım ki anlatamam internete girmek bile sıkıntılı o derece telefonumda nokia lumia 830
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307kd 2 yıl dededere123
dededere123
Windows Phone aldığım güne okadar pişmanım ki anlatamam internete girmek bile sıkıntılı o derece telefonumda nokia lumia 830

Windows Smart Phone 2002
Windows Mobile 2003
Windows Mobile 5
Windows Mobile 6
Windows Mobile 6.5
Android
Blackberry 6
Blackberry 10
Windows Phone 8.1
Windows Phone 10

Hepsini kullandim en kotusu Windows Phone en iyisi Blackberry 10...

Windows Phone kadar odun bir sistem gormedim. Windows Mobile fersah fersah otesindeydi Windows Phone'un sadece market ve bir arayuz lazimdi. Arayuzu Htc Sense yapmisti kralindan. Ne geregi vardi hala anlayabilmis degilim Windows Phone'a gecmenin
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abrenax 2 yıl
Mümkün değil. Hala windowsçular şaha kalkmasını bekleyip, yeni modelleri ikişer-üçer alırken Lumia serisi her zaman raflarda olacaktır.
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Hubalahubhub 2 yıl
Ekrem71 sagdan soldan okudum usulca ivedilikle okudum bahsettiginiz manayi cozemedim, aydinlatiniz efenim?
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black_flood 2 yıl
Kendisi kaşındı microsoftun daha yapıyı oturtamadan yazılım + donanım diye direterek yeni cihaz satmaya kalkmasının sonucudur bu çünkü yalan söylediler çalışmaz dedikleri cihazların win 10 rom atınca çalıştığını ve hiç sorun yaşatmadığını gördük buna rağmen yalan söylenip çalışmıyor diyerek yeni model alma zorunluluğuna ittiler ve kaybettiler. Şu anda yine ucuz ürün segmentinde yer alan Asus Zenfone 2 var ve bin kat daha iyi lumiadan.
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mavizaman 2 yıl
620 alarak yaptığım hataydı gelen aramalarda dokunmatik ekran tepkisiz kalıyordu.
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Hubalahubhub 2 yıl
Gm4g kullanana dek samsung lg htc vs ust duzey telefonları da dahil olmak uzere windows phone kadar stabil guclu degildi. Lumia 500 serisi ve en son olarak ta 1320 serisi kullanmis veya ese dosta aldirmjs biri olarak sunu rahatlikla soyleyeyim magaza halkali coplugu. Bildiginiz gordugunuz adadas yazan cinli cakmalar var ya ayakkabi vs, windows phone magazasinda da bir sene sonra populeritesi bitmis oyunların cakmasi vardi.
Kaldi ki soz vermis olmasina ragmen sozunde durmayarak telefonalrin bir kismina güncelleme verdi.
Bunlar eksi yonleri kabaca.
Ama ben bugune dek bir tanr windows phone da donma takilma yasamadim o da ayri guzelligi. Lumia 1320 3 sene oldu hala ilk gunku gibi calisiyor. Tek sorunu isinma.
Windows phone magazayi gelistirse ve sozlerinde duracaka kadar adam olabilse ilk tercih edeceğim sistem olurdu.tamamen kullanici deneyimlerime gore konusuyorum.
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OverClocK1ng 2 yıl
Eeeee, ben ne dedim zamanında. Bu Microsoft bunun da içine eder dedim. Etti de.
Neyse ki Nokia sonradan da olsa geri dönecek...
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