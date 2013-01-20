Counterpoint Research: LG, ABD'deki mobil telefon pazarında ikinciliğe yükseldi

Yonhap Haber Ajansı'nın bugün bizlerle paylaştığı bilgilere göre, dünyanın en önemli pazarlarından ABD'de, LG'nin genel durumu iyiye doğru gitmeye başlamış. Araştırma, Hong Kong merkezli bir araştırma firması olan Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilmiş.

Counterpoint Research, geride bıraktığımız aralık ayında, LG'nin ABD'deki mobil telefon pazarında %13'lük paya ulaşarak ikinciliğe yükseldiğini açıklamış. Apple, pastanın %12'lik dilimine sahip iken; Samsung, %33'lük payla liderlik tahtında oturmaya devam ediyor.

2012 yılı boyunca, dünya çapında 55 milyon mobil telefon satışı yaptığı tahmin edilen LG'de Optimus L serisinin ve Nexus 4'ün katkılarının büyük olduğu düşünülüyor.



http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2013/01/20/0601000000AEN20130120001000320.HTML