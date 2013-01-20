Counterpoint Research: LG, ABD'deki mobil telefon pazarında ikinciliğe yükseldi

Haber Editörü
Yonhap Haber Ajansı'nın bugün bizlerle paylaştığı bilgilere göre, dünyanın en önemli pazarlarından ABD'de, LG'nin genel durumu iyiye doğru gitmeye başlamış. Araştırma, Hong Kong merkezli bir araştırma firması olan Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilmiş.
Counterpoint Research, geride bıraktığımız aralık ayında, LG'nin ABD'deki mobil telefon pazarında %13'lük paya ulaşarak ikinciliğe yükseldiğini açıklamış. Apple, pastanın %12'lik dilimine sahip iken; Samsung, %33'lük payla liderlik tahtında oturmaya devam ediyor.
2012 yılı boyunca, dünya çapında 55 milyon mobil telefon satışı yaptığı tahmin edilen LG'de Optimus L serisinin ve Nexus 4'ün katkılarının büyük olduğu düşünülüyor.
http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2013/01/20/0601000000AEN20130120001000320.HTML Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkes 350dolar olarak biliyor.(ben de) Bilmediğimden soruyorum,kesin bilgi midir?Eğer öyleyse,bundan sonra herkes fiyatı konuşurken 350dolar lafını unutsun :)
350$ son satis fiyati. uzerine vergi yok.
vergi+kargo parasıyla 390 dolar gibi bir miktara geliyor
Nexus 4'ün katkısının çok az olduğunu herkes biliyor.L serisi de malum.Haberde adı geçmese de bence asıl katkıyı, operatörlerin satışa başlamasıyla,optimus g yaptı.Satıldığı bir kaç ülkeden birisi de abd.
Apple sadece smart phone satiyor o yuzden. Sadece smat phone'a gore degerlendirilse sanirim apple 1. olacaktir.
Bunu soylememen icin haberi degil başlığı okuman yeterliydi
Bu arada nexus 4 den yaziyorum