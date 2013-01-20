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Counterpoint Research: LG, ABD'deki mobil telefon pazarında ikinciliğe yükseldi

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Yonhap Haber Ajansı'nın bugün bizlerle paylaştığı bilgilere göre, dünyanın en önemli pazarlarından ABD'de, LG'nin genel durumu iyiye doğru gitmeye başlamış. Araştırma, Hong Kong merkezli bir araştırma firması olan Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilmiş.
Counterpoint Research, geride bıraktığımız aralık ayında, LG'nin ABD'deki mobil telefon pazarında %13'lük paya ulaşarak ikinciliğe yükseldiğini açıklamış. Apple, pastanın %12'lik dilimine sahip iken; Samsung, %33'lük payla liderlik tahtında oturmaya devam ediyor.
2012 yılı boyunca, dünya çapında 55 milyon mobil telefon satışı yaptığı tahmin edilen LG'de Optimus L serisinin ve Nexus 4'ün katkılarının büyük olduğu düşünülüyor.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2013/01/20/0601000000AEN20130120001000320.HTML Yorum Yaz
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esqhia 6 yıl
berkozcann
darkaura
Rust in Peace $350 + vergilerle Nexus satarsan 1. bile olursun :)
350$ son satis fiyati. uzerine vergi yok.
vergi+kargo parasıyla 390 dolar gibi bir miktara geliyor

Herkes 350dolar olarak biliyor.(ben de) Bilmediğimden soruyorum,kesin bilgi midir?Eğer öyleyse,bundan sonra herkes fiyatı konuşurken 350dolar lafını unutsun :)
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darkaura 6 yıl
Rust in Peace
$350 + vergilerle Nexus satarsan 1. bile olursun :)

350$ son satis fiyati. uzerine vergi yok.
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JohnMullins 6 yıl darkaura
darkaura

Rust in Peace

$350 + vergilerle Nexus satarsan 1. bile olursun :)


350$ son satis fiyati. uzerine vergi yok.

vergi+kargo parasıyla 390 dolar gibi bir miktara geliyor
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Fatal1ty. 6 yıl
Çok değil, 1-2 gün önce LG'den yetkili bir abi 500.000'den fazla Nexus 4 satışı yapıldığını açıklamıştı.
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onsos1100 6 yıl
herkes - yemiş.. neden acep..
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talerk 6 yıl
lg gibi bi marka nasıl bu kadar telefon satıyor anlamıyorum samsung sony htc varken
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esqhia 6 yıl
LG'de Optimus L serisinin ve Nexus 4'ün katkılarının büyük olduğu düşünülüyor.
Nexus 4'ün katkısının çok az olduğunu herkes biliyor.L serisi de malum.Haberde adı geçmese de bence asıl katkıyı, operatörlerin satışa başlamasıyla,optimus g yaptı.Satıldığı bir kaç ülkeden birisi de abd.
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memoseler 6 yıl
Kore'de kim lider yine Samsung... Adamı hem kendi evinde hemde deplasmanda yeniyor. Alkışı hak ediyor. Mükemmel tasarım ve yenilikler getiriyor. Malzeme kalitesini Apple'ın üzerine çıkarsa tadından yenmez valla
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onsos1100 6 yıl
bu lg telefonları kim alıyor anlamış değilim ama her telefonu 1 milyon satıyor...Nexus 4 toplamda 500 bin satmış. Hepsini abd de satsa dahi yerinden kımıldayamaz.Diğer telefonların etkisi büyük.
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sinoka 6 yıl
mnc07
Apple ın evi ABD diyoruz adam %12 ye sahipmiş

Apple sadece smart phone satiyor o yuzden. Sadece smat phone'a gore degerlendirilse sanirim apple 1. olacaktir.
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|M|N|Ç| 6 yıl sinoka
sinoka
mnc07
Apple ın evi ABD diyoruz adam %12 ye sahipmiş

Apple sadece smart phone satiyor o yuzden. Sadece smat phone'a gore degerlendirilse sanirim apple 1. olacaktir.

Bunu soylememen icin haberi degil başlığı okuman yeterliydi
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muhamnet 6 yıl
Gelde nexus konusunu açma şimdi

Bu arada nexus 4 den yaziyorum
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