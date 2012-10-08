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Crazy Taxi, iOS platformu için resmen duyuruldu

6 yıl
2,7b
1
47
iPhone
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sega, bugün resmi blogundan yaptığı açıklamayla dağıtımcılığını üstlendiği efsane yapım Crazy Taxi'nin iOS platformuna geleceğini müjdeledi. iPhone, iPad ve iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak Ekim ayı içerisinde yayınlanacak olan oyun, ilk olarak atariler için 1999'da satışa sunulmuş, 2000'de Dreamcast'a port edilmişti. 

Üç, beş veya on dakikalık oyunlar oluşturup dört farklı tarzdaki sürücüden birini seçerek başlayabileceğiniz Crazy Taxi, San Francisco şehrinden esinlenilerek oluşturulmuş çevrelere sahip. Taksinize alacağınız müşterileri belirlenen sürede sıradan konumların yanı sıra KFC, Pizzat Hut gibi gerçekte var olan mekanlara da ulaştırmanız gerekebiliyor. Çeşitli markaların oyun içi ögelere entegre edildiği Crazy Taxi serisinin ilk oyunu, ürün yerleştirme uygulamasının en belirgin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yapımının büyük üne kavuşmasındaki en önemli unsur, süreyle kısıtlanan bağımlılık yapıcı tarzının atari platformunda oynanış süresini ve dolayısıyla elde edilen gelirleri büyük ölçüde yukarı çekmesi olmuştu.
iOS için Ekim 2012'yi işaret eden Sega, Android platformuyla ilgili bir bilgilendirmede bulunmazken resmi Youtube kanalı üzerinden paylaştığı kısa bir tanıtım videosuyla Crazy Taxi tutkunlarına bu efsaneyi mobil cihazlarında tekrar yaşama çağrısında bulunduğu. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
.

http://blogs.sega.com/2012/10/08/crazy-taxi-on-the-way-to-iphone-ipad-and-ipod-touch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akmac 6 yıl
Oyun 5$ fiyatıyla satışta.
itunes.apple.com/...
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baris_55 6 yıl
o parayı bu rezalet grafikler için mi veriyorsunuz?
Allah, akıl fikir versin sizlere :)
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Kotaless 6 yıl
Çok iyi haber ama Android ile eş zamanlı çıkmalıydı.
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EXios 6 yıl
Gelsinde bakalım umarım 5$ gibi bir fiyat biçmezler. xD
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X-Slim 6 yıl
Harika olucak valla :D
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*GameOver* 6 yıl
bilgisayarım bunu hiç bi zaman kaldırmamıştı hep renkler birbirine girer kilitlenirdi vay be ipadde tadından yenmez şimdi
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tunewiki 6 yıl
ios a gelse ne olur :-D 100 dolara anca indirebilirsin :-D androidde tabiki bedava olarak gelecektir ;-)
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K I R M I Z I 6 yıl tunewiki
tunewiki

ios a gelse ne olur :-D 100 dolara anca indirebilirsin :-D androidde tabiki bedava olarak gelecektir ;-)

Sen istiyor apple verecek 100 dolar.
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Jül Sezar 6 yıl tunewiki
tunewiki
ios a gelse ne olur :-D 100 dolara anca indirebilirsin :-D androidde tabiki bedava olarak gelecektir ;-)

2013 de yazarsin artik google a crazy taxi apk
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metallkraft 6 yıl
mustapha (mustafa derdik biz küçükene :)) vardı bi tane atari salonlarında.. yakında onu da yaparlar..
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Smile75 6 yıl
Ağız tadıyla oynayamadığım ve oynayamadan pabucu dama atılan meşhur oyun. Kaç dolar olursa olsun indirmezsem...
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ozqur333 6 yıl
androide de gelir
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e-mcani 6 yıl
yalnız video süper...
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multiTYRT 6 yıl
ilk resmi görünce anılarım depreşti ne oynardık kuzenimle dayımla


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