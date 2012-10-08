Crazy Taxi, iOS platformu için resmen duyuruldu





Sega, bugün resmi blogundan yaptığı açıklamayla dağıtımcılığını üstlendiği efsane yapım Crazy Taxi'nin iOS platformuna geleceğini müjdeledi. iPhone, iPad ve iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak Ekim ayı içerisinde yayınlanacak olan oyun, ilk olarak atariler için 1999'da satışa sunulmuş, 2000'de Dreamcast'a port edilmişti.





Üç, beş veya on dakikalık oyunlar oluşturup dört farklı tarzdaki sürücüden birini seçerek başlayabileceğiniz Crazy Taxi, San Francisco şehrinden esinlenilerek oluşturulmuş çevrelere sahip. Taksinize alacağınız müşterileri belirlenen sürede sıradan konumların yanı sıra KFC, Pizzat Hut gibi gerçekte var olan mekanlara da ulaştırmanız gerekebiliyor. Çeşitli markaların oyun içi ögelere entegre edildiği Crazy Taxi serisinin ilk oyunu, ürün yerleştirme uygulamasının en belirgin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yapımının büyük üne kavuşmasındaki en önemli unsur, süreyle kısıtlanan bağımlılık yapıcı tarzının atari platformunda oynanış süresini ve dolayısıyla elde edilen gelirleri büyük ölçüde yukarı çekmesi olmuştu.

iOS için Ekim 2012'yi işaret eden Sega, Android platformuyla ilgili bir bilgilendirmede bulunmazken resmi Youtube kanalı üzerinden paylaştığı kısa bir tanıtım videosuyla Crazy Taxi tutkunlarına bu efsaneyi mobil cihazlarında tekrar yaşama çağrısında bulunduğu. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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http://blogs.sega.com/2012/10/08/crazy-taxi-on-the-way-to-iphone-ipad-and-ipod-touch/