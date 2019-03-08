Crew Dragon Dünya'ya geri döndü: İşte iniş görüntüleri

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"SpaceX, yeni uzay kapsülünü ilk kez fırlattı: İşte detaylar"

SpaceX'in geçtiğimiz hafta ilk kez uzaya fırlattığı yeni nesil kapsülü Crew Dragon, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Yaklaşık altı günlük uzay macerasını kusursuz bir şekilde tamamlayan kapsülün ilk test uçuşu hem NASA'yı hem de SpaceX'i son derece memnun etti. İnsanlı uzay görevleri için tasarlanan Crew Dragon, 3 Mart tarihinde ISS'e kenetlenmiştiCrew Dragon'un inişi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışın yaklaşık altı saat sonrasında TSİ 16.45'te gerçekleşti. Atlas Okyanusu'na iniş yapan kapsülün sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtiliyor. İniş için dört farklı paraşütten yararlanan kapsül ayrıca 150 kilogramlık bir yükü de beraberinde getirdi.SpaceX ve NASA tarafından canlı yayınlanan iniş anları:Crew Dragon kapsülü NASA için çok büyük bir öneme sahip. Bildiğiniz gibi NASA uzay mekiği programının iptal edilmesinden bu yana yaklaşık sekiz yıldır uzaya astronot gönderebilmek için Rusya'nın roketlerine ve kapsüllerine bağımlı hale gelmişti. ABD iç işlerinde de epey tartışmalara neden olan bu durum SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülüyle sonlanacak. Amerikan astronotları tekrar ABD topraklarından uzaya gitmeye başlayacak.Crew Dragon, SpaceX'in 2012 yılından bu yana kullanmakta olduğu Dragon kapsülünün insanlı görevler için özel olarak güncellenmiş bir versiyonu. Şu anda ISS'e insan taşıyabilen tek uzay aracı konumundaki Soyuz kapsülüne göre Crew Dragon çok daha geniş ve basit bir iç dizayna sahip. SpaceX, Crew Dragon'un toplam 7 kişiye kadar astronot taşıyabildiğini söylüyor. Kapsül ayrıca büyük pencereler ve dokunmatik ekranlarla donatılmış.NASA, Crew Dragon'u geliştirmesi için SpaceX'e tam 2.6 milyar dolar yatırım yapmıştı. Mürettebatsız test uçuşunu başarıyla tamamlayan kapsül önümüzdeki yaz aylarında da ilk insanlı uçuşlarına çıkacak. Crew Dragon'un resmi uçuşlarına ise 2020 yılı gibi start vermesi bekleniyor. NASA kapsülü ayrıca ISS'e uzay turisti taşımak için de kullanmayı planlıyor.