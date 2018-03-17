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DC Comics'in en sevilen serilerinden The New Gods film oluyor

DC Comics'in sevilen serilerini sinemaya uyarlamaya devam eden Warner Bros, hazırlık aşamasındaki filmlerine bir yenisini daha ekledi. The New Gods filmi için hazırlıklara başlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in sevilen çizgi romanlarını sinemaya uyarlayan Warner Bros, geçtiğimiz yıl vizyona giren Justice League ile gişede hüsrana uğramış olsa da DC filmleri konusunda hız kesmiyor. Bir yandan yapım aşamasındaki Shazam, Aquaman ve Wonder Woman 2 gibi filmler için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, bir yandan da gelecek DC projelerine yenilerini ekliyor. Stüdyo son olarak da The New Gods filmi için hazırlıklara başladı.
Hem Marvel hem de DC için unutulmaz işlere imza atan çizgi roman dünyasının efsane isimlerinden Jack Kirby'nin The New Gods serisi sinemaya uyarlanıyor. Deadline'ın haberine göre The New Gods filminin yönetmenliğini Selma ve 13th gibi filmler ile adını duyuran ve son olarak A Wrinkle in Time'ı yöneten Ava DuVernay üstlenecek. DuVernay, filmin senaryosunu Kario Salem (Chasing Mavericks) ile birlikte kaleme alacak.
Başta Star Wars olmak üzere birçok film ve çizgi romana esin kaynağı olan The New Gods; mitolojideki tanrıların dünyasının Ragnarok ile sona ermesi ile ortaya çıkan yeni tanrıların hikayesini anlatıyor. Muazzam güce sahip bu varlıklar, ikiz gezegenler New Genesis ve Apokolips'i mesken tutuyor. Ormanlar, dağlar ve nehirlerle dolu New Genesis ütopik bir medeniyete ev sahipliği yaparken, adeta cehennemi andıran Apokolips, acımasız bir tiran olan Darkseid tarafından yönetiliyor.
DC Comics çizgi romanlarındaki kozmik evrenin bugünkü halini almasını sağlayan New Gods serisi; Darkseid, Big Barda, Orion, Highfather ve Mister Miracle gibi birçok sevilen karakteri barındırıyor.
The New Gods karakterlerinden bazıları, Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninde de kendilerine yer buldu. Justice League filminin asıl kötüsü olan Steppenwolf, Apokalips'te yaşayan yeni tanrıların bir üyesiydi. Öte yandan Darkseid'ın da DC sinematik evreninin gelecek filmlerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
DC sinematik evreni ile doğrudan bir bağı bulunup bulunmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyan The New Gods filmi için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı.

http://deadline.com/2018/03/ava-duvernay-new-gods-movie-warner-bros-dc-jack-kirby-1202338680/ Yorum Yaz
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pokezoom 1 yıl en beğenilen
Wb ne yapacağını şaşırdı. Altyapı kurup ağır ağır ilerleyecegi yerde hızlı para kasmak için sondan başlıyor.
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jedi39 1 yıl
Hadi monitörleri gösterde ortam şenlensin DC
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Barni Moloztaş 1 yıl
Batırdınız
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Yazmayı_Severim 1 yıl
Anlaşılan sinema bölümü bir süre daha canımıza okuyacak
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MALTHAEL 1 yıl
WB DC nin canına okuduu okumayada devam edecek anlaşıldı ...
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pokezoom 1 yıl en beğenilen
Wb ne yapacağını şaşırdı. Altyapı kurup ağır ağır ilerleyecegi yerde hızlı para kasmak için sondan başlıyor.
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tur1st 1 yıl
Önlerden yerimizi alalım.
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