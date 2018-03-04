Flashpoint filmini yönetecek isimler belli oldu

Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, geçtiğimiz yıl vizyona giren Justice League ile büyük hayal kırıklığı yaşamış olsa da DC filmlerinden vazgeçmiyor. Bir yandan Aquaman ve Shazam filmlerinin yapım sürecinde olan Warner Bros, bir yandan da DC sinematik evreninin gelecek filmleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Warner Bros ve DC'nin gelecek planları arasında Flash filmi de önemli bir role sahip. Justice League filminin en sevilen unsurlarından olan Flash'ın ilk bireysel filminde, DC çizgi romanlarının en sevilen hikayelerinden Flashpoint beyaz perdeye uyarlanacak.

Annesini kurtarmak için geçmişe giden Barry Allen (Flash)'ın zaman çizgisini değiştirmesi ile başlayan Flashpoint; kendisini bir anda tanımadığı bir dünyada bulan ve geçmişi değiştirmenin beklediğinden çok daha büyük etkiler yarattığını fark eden Flash'in hikayesini anlatacak. Batman, Wonder Woman ve Aquaman gibi sevilen kahramanların da Flashpoint filminde yer alması bekleniyor.

Bir süredir hazırlık aşamasında olan Flashpoint filmi için nihayet somut adımlar atmaya başlayan Warner Bros, filmi yönetmeleri için Jonathan Goldstein ve John Francis Daley ikilisi ile anlaştı. Spider-Man: Homecoming'in senaristleri arasında yer alan ikili, son olarak yönetmenliğini üstlendikleri Game Night filmi ile adlarından söz ettirmişti.

2020 yılında vizyona girmesi beklenen Flashpoint filminin çekimlerine bu yılın son çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Başrolünü Ezra Miller'ın üstleneceği filmde Miller'a Kiersey Clemons, Billy Crudup, Gal Gadot, Jason Momoa ve Jeffrey Dean Morgan eşlik edecek.