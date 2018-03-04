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Flashpoint filmini yönetecek isimler belli oldu

DC'nin en sevilen karakterlerinden Flash'ın hikayesini anlatacak Flashpoint filmini yönetecek isimler belli oldu. Filmde Batman, Wonder Woman ve Aquaman gibi kahramanların da yer alması bekleniyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, geçtiğimiz yıl vizyona giren Justice League ile büyük hayal kırıklığı yaşamış olsa da DC filmlerinden vazgeçmiyor. Bir yandan Aquaman ve Shazam filmlerinin yapım sürecinde olan Warner Bros, bir yandan da DC sinematik evreninin gelecek filmleri için hazırlıklarını sürdürüyor.
Warner Bros ve DC'nin gelecek planları arasında Flash filmi de önemli bir role sahip. Justice League filminin en sevilen unsurlarından olan Flash'ın ilk bireysel filminde, DC çizgi romanlarının en sevilen hikayelerinden Flashpoint beyaz perdeye uyarlanacak.
Annesini kurtarmak için geçmişe giden Barry Allen (Flash)'ın zaman çizgisini değiştirmesi ile başlayan Flashpoint; kendisini bir anda tanımadığı bir dünyada bulan ve geçmişi değiştirmenin beklediğinden çok daha büyük etkiler yarattığını fark eden Flash'in hikayesini anlatacak. Batman, Wonder Woman ve Aquaman gibi sevilen kahramanların da Flashpoint filminde yer alması bekleniyor.
Bir süredir hazırlık aşamasında olan Flashpoint filmi için nihayet somut adımlar atmaya başlayan Warner Bros, filmi yönetmeleri için Jonathan Goldstein ve John Francis Daley ikilisi ile anlaştı. Spider-Man: Homecoming'in senaristleri arasında yer alan ikili, son olarak yönetmenliğini üstlendikleri Game Night filmi ile adlarından söz ettirmişti.
2020 yılında vizyona girmesi beklenen Flashpoint filminin çekimlerine bu yılın son çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Başrolünü Ezra Miller'ın üstleneceği filmde Miller'a Kiersey Clemons, Billy Crudup, Gal Gadot, Jason Momoa ve Jeffrey Dean Morgan eşlik edecek.

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cngzmls 1 yıl en beğenilen
Şu süper kahraman filmlerinden gına geldi. Kardeşim 90'lardaki gibi Zor Ölüm, Tango ve Cash, Hız Tuzağı gibi normal aksiyon filmleri çekin.
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cngzmls 1 yıl en beğenilen
Şu süper kahraman filmlerinden gına geldi. Kardeşim 90'lardaki gibi Zor Ölüm, Tango ve Cash, Hız Tuzağı gibi normal aksiyon filmleri çekin.
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pastadanadam 1 yıl
DC yada Warner Bros. hala çok aceleci davranıyor.
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Mr. Jingles 1 yıl
Flashpoint Flash'ın bireysel filmi olmaktan çok Justice Leaugue'nin bir konusu aslında. Kurgunun dibine vururlar ama ilk bireysel filmden Flashpoint biraz erken gibi sanki.
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Mianfei 1 yıl
smallville dizisinde taa yılar önce flash vardı ordaki şu yeni leş flash dizisindekine de, justice laeguedeki aptal flashada bin basar. Flashın karakteri çok yanlış işleniyor bikere artist cool bi karakter ama aptal bebe gibi işliyolar dizi filmde. Buda böyleyse netten izlerim :))
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