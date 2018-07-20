Joker filminin vizyon tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

DC Comics çizgi romanlarının sevilen karakterlerini beyaz perdeye taşımaya devam eden Warner Bros, bir süredir gündemde olan Joker filmi için hazırlıklarına hız verdi. Joker'i ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in canlandıracağı filmin konusu ve vizyon tarihi açıklandı.

Sevilen karakterin çılgın bir suç dehasına nasıl dönüştüğünü anlatacak bir orijin filmi olan Joker, 4 Ekim 2019'da sinemaseverler ile buluşacak. 80'li yıllarda geçeceği ve Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninden bağımsız bir hikaye anlatacağı söylenen Joker filmini Todd Phillips (The Hangover, War Dogs) yönetecek.

Senaryosunu Phillips ve Scott Silver (The Fighter)'ın kaleme aldığı film; toplumun umursamadığı bir adamın geçirdiği dönüşümü anlatacak. Daha önceki açıklamalarda Taxi Driver'a benzetilen film, "cesur bir karakter incelemesi" olarak lanse ediliyor.

Bu arada Joker filmi ilk gündeme geldiğinde filmin yapımcılığını üstleneceği söylenen Martin Scorsese'nin adı yayınlanan bu son açıklamada yer almıyor. Bu da Scorsese'nin projede doğrudan yer almayacağını gösteriyor. Ancak usta yönetmenin yapım şirketi filmin yapımcılığını üstleniyor.

Joker rolü için son yıllarda muazzam performanslara imza atan Joaquin Phoenix ile anlaşarak sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Warner Bros, diğer roller için de dikkat çekici isimlerin peşinde. Joker'in annesini canlandırması için Oscar ödüllü oyuncu Frances McDormand'ateklif götüren stüdyonun, bir başka rol için de Robert De Niro'nun peşinde olduğu söyleniyor.

https://deadline.com/2018/07/joker-origin-pic-starring-joaquin-phoenix-gets-2019-release-from-warner-bros-1202429093/