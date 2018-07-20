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Joker filminin vizyon tarihi belli oldu

Başrolünü Joaquin Phoenix'in üstleneceği Joker filmi şekillenmeye başlıyor. Sevilen karakterin orijin hikayesini anlatacak filmin konusu ve vizyon tarihi açıklandı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
5,8b
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17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Joker filminin vizyon tarihi belli oldu
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DC Comics çizgi romanlarının sevilen karakterlerini beyaz perdeye taşımaya devam eden Warner Bros, bir süredir gündemde olan Joker filmi için hazırlıklarına hız verdi. Joker'i ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in canlandıracağı filmin konusu ve vizyon tarihi açıklandı.

Sevilen karakterin çılgın bir suç dehasına nasıl dönüştüğünü anlatacak bir orijin filmi olan Joker, 4 Ekim 2019'da sinemaseverler ile buluşacak. 80'li yıllarda geçeceği ve Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninden bağımsız bir hikaye anlatacağı söylenen Joker filmini Todd Phillips (The Hangover, War Dogs) yönetecek.
Senaryosunu Phillips ve Scott Silver (The Fighter)'ın kaleme aldığı film; toplumun umursamadığı bir adamın geçirdiği dönüşümü anlatacak. Daha önceki açıklamalarda Taxi Driver'a benzetilen film, "cesur bir karakter incelemesi" olarak lanse ediliyor.
Bu arada Joker filmi ilk gündeme geldiğinde filmin yapımcılığını üstleneceği söylenen Martin Scorsese'nin adı yayınlanan bu son açıklamada yer almıyor. Bu da Scorsese'nin projede doğrudan yer almayacağını gösteriyor. Ancak usta yönetmenin yapım şirketi filmin yapımcılığını üstleniyor.
Joker rolü için son yıllarda muazzam performanslara imza atan Joaquin Phoenix ile anlaşarak sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Warner Bros, diğer roller için de dikkat çekici isimlerin peşinde. Joker'in annesini canlandırması için Oscar ödüllü oyuncu Frances McDormand'ateklif götüren stüdyonun, bir başka rol için de Robert De Niro'nun peşinde olduğu söyleniyor.

https://deadline.com/2018/07/joker-origin-pic-starring-joaquin-phoenix-gets-2019-release-from-warner-bros-1202429093/ Yorum Yaz
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.PanxeR. 10 ay en beğenilen
Başrol hakkını verecektir de leto da çok iyi oynadı fakat bu jokerler arasındaki fark başrol den ziyade yönetmenin istediği ve farklı şekillendirilen joker bana kalırsa son 10 yılda 3 farklı jokere bukadar ihtiyaç yoktu
Başrol hakkını verecektir de leto da çok iyi oynadı fakat bu jokerler arasındaki fark başrol den ziyade yönetmenin istediği ve farklı şekillendirilen joker ban...
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franky88 10 ay
Önceden kesin çok iyi biridir , sonra biri gelip karısını kardeşini çocuğunu öldürür . Ondan sonra da dünyaya lanet okuyarak nasıl kötü olunur onu gösterir .
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zymrdvn 10 ay
Heath Ledger. Ondan daha iyi Joker olabilen biri çıktığında zaten o adam "Joker" dir.
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darkfriairs 10 ay
DC bir şeyler yapmaya çalışıyor, beceremiyor. Spiderman ile aynı üçlemeyi önümüze getirip getirip duruyorlar. Her başlangıçta amcası ölüyor, örümcek ısırıyor filan bir ileri götüremediler onu. Joker için henüz konuşmak erken olsa da +18 etiketi ile yapması lazım, gelecek filmlerin heyecanla beklenmesini, ve bu filmin izlenmesini sağlamak için. Tabii her filmde Joker karakterinin makyajını ve oynayan adamı değiştirmeleri doğru değil.
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aycibin 10 ay
Joaquin Phoenix'i cok cok beğenirim ancak sinema kariyerini birakmamis miydi?
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Adventure. 10 ay
Bu film zaten Joker olmadan önceki halini anlatacak. Bu filmden öyle aman aman bir aksiyon bile beklemiyorum desem yeridir. Killing Joke okuyanlar bilirler Joker olmadan önceki hali oldukça dramatiktir. Bunun üzerine yoğunlaşacaklardır. Joker oluşunu ise en sonunda çok az gösterme ihtimalleri bile var.
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SEO-Uzmanı 10 ay
tutmayacak ama, anca pokerde tutar !
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sherlockholmes33 10 ay
kötülerin yükselişi sürüyor :)
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DH Misafiri 10 ay
bu dc işi bilmiyor zaman kaybı bu film mi boşa yapıyorlar millet fantastik filmleri seviyor güç sihir efekt bu üçü olmazsa kimse izlemez bunu yapacağına sıradan bir dc kahramanı filmi yapsa daha iyi
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.PanxeR. 10 ay en beğenilen
Başrol hakkını verecektir de leto da çok iyi oynadı fakat bu jokerler arasındaki fark başrol den ziyade yönetmenin istediği ve farklı şekillendirilen joker bana kalırsa son 10 yılda 3 farklı jokere bukadar ihtiyaç yoktu
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Redunay 10 ay
Joaquin Phoenix role yakışmış gibi duruyor.
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sinema, çizgi roman ve
9 etiket daha DC Comics dc sinematik evreni joker joker filmi joaquin phoenix Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler
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