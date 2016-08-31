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DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü

Önümüzdeki yıl vizyona girecek Justice League filminde bir kez daha Batman'i canlandıracak olan ünlü oyuncu Ben Affleck, yayınladığı yeni video ile DC sinematik evreninin yeni kötüsünü tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,4b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC sinematik evrenini adım adım kurmaya devam eden Warner Bros, önümüzdeki yıl çıkacak Justice League filmi ile DC'nin sevilen kahramanlarını bir araya getirecek. Justice League'in ardından ise Wonder Woman, Flash ve Batman gibi sevilen kahramanların bireysel filmleri sinemaseverler ile buluşacak. Merakla beklenen bu DC filmleri için hazırlıklar sürerken, bu filmler hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Batman rolünü üstlenmesinin yanı sıra DC filmlerinin yapımcısı ve yeni Batman filminin yönetmeni olan ünlü aktör Ben Affleck, dün Twitter hesabından kısa bir video paylaştı. Test çekimlerinden bir parça olduğu düşünülen bu kısa video DC hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Çünkü videoda, çizgi romanların en önemli kötü adamlarından biri olan Deathstroke'un ilk görüntüleri yer alıyor.
Şu sıralar Justice League'in çekimleri devam ettiği için bu görüntülerin de Justice League filmine ait olduğu ve Deathstroke'un bu filmdeki kötülerden biri olacağı tahmin ediliyor. Justice League'in yapımcılarından Deborah Snyder daha önce yaptığı bir açıklamada filmin asıl kötü adamının Steppenwolf olacağını açıklamıştı. Bu yüzden Deathstroke'un Justice League'de daha küçük bir rolde karşımıza çıkması bekleniyor. The Wrap'e göre ise, Justice League filminde kısaca görünecek olan Deathstroke, daha sonra yeni Batman filminin asıl kötüsü olarak karşımıza çıkacak.
Death Stroke, ya da diğer adıyla Slade Wilson, ilk olarak Teen Titans çizgi romanlarında ortaya çıktıktan sonra zamanla Batman ve Green Arrow'un en azılı düşmanlarından biri haline geldi. Bir paralı asker ve suikastçi olan Slade Wilson'in özellikle Green Arrow'a karşı çok derin bir düşmanlığı var.
Slade Wilson karakteri daha önce The CW'nin Arrow dizisinde yer almış ve 2.sezonun asıl kötüsü olarak karşımıza çıkmıştı. Dizide Wilson'ı Spartacus dizisi ile tanınan Manu Bennett canlandırmıştı. Film dünyasında karakteri kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor, ancak daha önce çıkan söylentilerde Deathstroke'u Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike)'nun canlandıracağı iddia edilmişti.
Batman v Superman'in de yönetmeni olan Zack Snyder'in yöneteceği Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek. Yeni Batman filminin vizyon tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://deadline.com/2016/08/ben-affleck-deathstroke-justice-league-batman-1201810101/ Yorum Yaz
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Infinitum Nihil 3 yıl en beğenilen muratai
muratai

E yuh yani. Hem batmani oyna hemde deathstroke. Oldu olacak superman i de o oynasin. Bu ne lan?

Deathstroke'u Ben Affleck canlandırmıyor. Ben Affleck sadece Batman'i canlandırıyor ama aynı zamanda filmin yönetmeni olduğu için videoyu da o paylaşmış. Sonuçta Deathstroke asıl Batman filminin kötü adamı olacak.
murataiE yuh yani. Hem batmani oyna hemde deathstroke. Oldu olacak superman i de o oynasin. Bu ne lan?Deathstroke'u Ben...
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0MG90 3 yıl muratai
muratai

E yuh yani. Hem batmani oyna hemde deathstroke. Oldu olacak superman i de o oynasin. Bu ne lan?

Gündüz Deathstroke gece Batman olacağını mı sandın? Bu neyin kafası?
murataiE yuh yani. Hem batmani oyna hemde deathstroke. Oldu olacak superman i de o oynasin. Bu ne lan?Gündüz Deathstrok...
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canguler917 3 yıl ozkan_tpc
ozkan_tpc

Christian Bale den sonra Ben Affleck i Batman rolüne hiç yakıştıramadım. Zaten Marvel ve Dc kabak tadı vermeye başladı. Aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar kaç nesildir milleti iyi söğüşlüyorlar. Bırakın efsaneler efsane olarak kalsın. Ya da birşeyler yapacaksanız da usta yönetmen ve oyuncuların elinde başyapıt olarak özgün bir biçimde geri kazandırın. Batman vs. Superman tam bir rezaletti. Yapmayın daha fazla Batman in karizmayı çizmeyin.

ne olmuşta karizması çizilmiş batman'in?ömründe gördüğün görebileceğin en iyi batmanlerden biriydi.eleştirecekseniz tutarlı eleştirin,sırf eleştirecem diye saçmalamayın
ozkan_tpcChristian Bale den sonra Ben Affleck i Batman rolüne hiç yakıştıramadım. Zaten Marvel ve Dc kabak tadı vermeye başladı. Aynı şe...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Barni Moloztaş 3 yıl
DC sinema Evren'inde cidden kötü. Marvel zaten kötü.
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wakara 3 yıl
Batman ve suponun uzun versiyonlu hali internete dustumu beyler. Bileniniz var mi
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Adventure. 3 yıl
Deathstroke karakteri beklenmedik oldu ama iyide oldu. Aksiyonu ve özellikle yakın dövüş sahneleri bol bir Batman filmi bizleri bekliyor.
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JusticeLeague 3 yıl wakara
Çoktaaan çıktı
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Kappa Face 3 yıl
Crixus u oynayan abi role çok iyi gitmişti. Ergen dizisinde harcanmayaydı iyiydi.
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brshr 3 yıl
Bu film serileri de çizgi romanlarından karışık. Neyin ne zaman, nasıl olduğu belli değil. İnsan bir sıralamaya uygun gider!
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BekirTemel 3 yıl
vay be çok kötüymüş
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a_y_k_u_t 3 yıl
Deadshot + Deadpool = Deathstroke :)
Deadpoolun Deathstroketan çıktığını biliyorum DCciler sakin :D
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ozkan_tpc 3 yıl
Christian Bale den sonra Ben Affleck i Batman rolüne hiç yakıştıramadım. Zaten Marvel ve Dc kabak tadı vermeye başladı. Aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar kaç nesildir milleti iyi söğüşlüyorlar. Bırakın efsaneler efsane olarak kalsın. Ya da birşeyler yapacaksanız da usta yönetmen ve oyuncuların elinde başyapıt olarak özgün bir biçimde geri kazandırın. Batman vs. Superman tam bir rezaletti. Yapmayın daha fazla Batman in karizmayı çizmeyin.
3 Yanıt Yanıtla +7
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canguler917 3 yıl ozkan_tpc
ozkan_tpc

Christian Bale den sonra Ben Affleck i Batman rolüne hiç yakıştıramadım. Zaten Marvel ve Dc kabak tadı vermeye başladı. Aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar kaç nesildir milleti iyi söğüşlüyorlar. Bırakın efsaneler efsane olarak kalsın. Ya da birşeyler yapacaksanız da usta yönetmen ve oyuncuların elinde başyapıt olarak özgün bir biçimde geri kazandırın. Batman vs. Superman tam bir rezaletti. Yapmayın daha fazla Batman in karizmayı çizmeyin.

ne olmuşta karizması çizilmiş batman'in?ömründe gördüğün görebileceğin en iyi batmanlerden biriydi.eleştirecekseniz tutarlı eleştirin,sırf eleştirecem diye saçmalamayın
1 Yanıt Yanıtla +14
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0MG90 3 yıl ozkan_tpc
ozkan_tpc

Christian Bale den sonra Ben Affleck i Batman rolüne hiç yakıştıramadım. Zaten Marvel ve Dc kabak tadı vermeye başladı. Aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar kaç nesildir milleti iyi söğüşlüyorlar. Bırakın efsaneler efsane olarak kalsın. Ya da birşeyler yapacaksanız da usta yönetmen ve oyuncuların elinde başyapıt olarak özgün bir biçimde geri kazandırın. Batman vs. Superman tam bir rezaletti. Yapmayın daha fazla Batman in karizmayı çizmeyin.

DC daha yeni başlıyor nasıl kabak tadı verdi? Daha 2-3 filmden sonunu oluşturmayın DC'nin.
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*siteci* 3 yıl ozkan_tpc
Bana kalırsa Batman V Superman'in en güzel hatta tek güzel yanı Batman'di
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Ariana Grande 3 yıl
Off bıktım süper kahramanlarınızdan valla
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Mr. Jingles 3 yıl
İşte bu arkadaş. DC evreninden umudum olan tek film ve Deathstroke gibi harika bir karakter var.
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alito 3 yıl
Adam merdiven altı imalathanesinden Trailer gösterdi be
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sinema, çizgi roman ve
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