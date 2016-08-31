DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü

DC sinematik evrenini adım adım kurmaya devam eden Warner Bros, önümüzdeki yıl çıkacak Justice League filmi ile DC'nin sevilen kahramanlarını bir araya getirecek. Justice League'in ardından ise Wonder Woman, Flash ve Batman gibi sevilen kahramanların bireysel filmleri sinemaseverler ile buluşacak. Merakla beklenen bu DC filmleri için hazırlıklar sürerken, bu filmler hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Batman rolünü üstlenmesinin yanı sıra DC filmlerinin yapımcısı ve yeni Batman filminin yönetmeni olan ünlü aktör Ben Affleck, dün Twitter hesabından kısa bir video paylaştı. Test çekimlerinden bir parça olduğu düşünülen bu kısa video DC hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Çünkü videoda, çizgi romanların en önemli kötü adamlarından biri olan Deathstroke'un ilk görüntüleri yer alıyor.

Şu sıralar Justice League'in çekimleri devam ettiği için bu görüntülerin de Justice League filmine ait olduğu ve Deathstroke'un bu filmdeki kötülerden biri olacağı tahmin ediliyor. Justice League'in yapımcılarından Deborah Snyder daha önce yaptığı bir açıklamada filmin asıl kötü adamının Steppenwolf olacağını açıklamıştı. Bu yüzden Deathstroke'un Justice League'de daha küçük bir rolde karşımıza çıkması bekleniyor. The Wrap'e göre ise, Justice League filminde kısaca görünecek olan Deathstroke, daha sonra yeni Batman filminin asıl kötüsü olarak karşımıza çıkacak.

Death Stroke, ya da diğer adıyla Slade Wilson, ilk olarak Teen Titans çizgi romanlarında ortaya çıktıktan sonra zamanla Batman ve Green Arrow'un en azılı düşmanlarından biri haline geldi. Bir paralı asker ve suikastçi olan Slade Wilson'in özellikle Green Arrow'a karşı çok derin bir düşmanlığı var.

Slade Wilson karakteri daha önce The CW'nin Arrow dizisinde yer almış ve 2.sezonun asıl kötüsü olarak karşımıza çıkmıştı. Dizide Wilson'ı Spartacus dizisi ile tanınan Manu Bennett canlandırmıştı. Film dünyasında karakteri kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor, ancak daha önce çıkan söylentilerde Deathstroke'u Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike)'nun canlandıracağı iddia edilmişti.

Batman v Superman'in de yönetmeni olan Zack Snyder'in yöneteceği Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek. Yeni Batman filminin vizyon tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

http://deadline.com/2016/08/ben-affleck-deathstroke-justice-league-batman-1201810101/