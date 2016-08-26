Justice League filmlerine bir yenisi daha ekleniyor

Batman v Superman ile şekillenmeye başlayan DC sinematik evreninin üçüncü filmi olan Suicide Squad, bu ayın başında sinemaseverler ile buluştu. Suicide Squad'dan beklentiler oldukça yüksekti, ancak bu film de Batman v Superman ile aynı kaderi paylaştı ve sinema eleştirmenleri tarafından pek beğenilmedi. Batman v Superman ve Suicide Squad ile istediği başarıyı yakalayamayan Warner Bros, buna rağmen DC sinematik evrenine yatırım yapmaya devam ediyor.

Warner Bros, uzun süredir gündemde olan Justice League Dark filminin yapımına hız verdi ve filmi yönetecek ismi açıkladı. Justice League Dark uyarlamasını, The Bourne Identity ve Edge of Tomorrow gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Doug Liman yönetecek. Liman, yıllarca filmin üzerinde çalıştıktan sonra başka filmlere öncelik vermek için projeden ayrılan Guillermo Del Toro'nun yerini doldurdu. Del Toro filmde yapımcı olarak yer almaya devam edecek olsa da, usta yönetmenin kaleme aldığı senaryonun kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik bilinmiyor.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan Justice League Dark çizgi romanları; DC evreninin büyülü güçlere sahip, Batman ve Superman gibi kahramanlara kıyasla daha tuhaf üyelerini bir araya getiriyor. Filmde yer alacak Justice League Dark üyelerinin; Constantine, Swamp Thing, Deadman, Zatanna ve Etrigan the Demon olacağı söyleniyor. Film için henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

http://deadline.com/2016/08/doug-liman-dc-title-justice-league-dark-warner-bros-1201808262/