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Justice League filmlerine bir yenisi daha ekleniyor

DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, yapım aşamasındaki DC filmlerine bir yenisini daha ekledi. Justice League Dark'ın yapımına hız veren stüdyo, filmi kimin yöneteceğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile şekillenmeye başlayan DC sinematik evreninin üçüncü filmi olan Suicide Squad, bu ayın başında sinemaseverler ile buluştu. Suicide Squad'dan beklentiler oldukça yüksekti, ancak bu film de Batman v Superman ile aynı kaderi paylaştı ve sinema eleştirmenleri tarafından pek beğenilmedi. Batman v Superman ve Suicide Squad ile istediği başarıyı yakalayamayan Warner Bros, buna rağmen DC sinematik evrenine yatırım yapmaya devam ediyor.
Warner Bros, uzun süredir gündemde olan Justice League Dark filminin yapımına hız verdi ve filmi yönetecek ismi açıkladı. Justice League Dark uyarlamasını, The Bourne Identity ve Edge of Tomorrow gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Doug Liman yönetecek. Liman, yıllarca filmin üzerinde çalıştıktan sonra başka filmlere öncelik vermek için projeden ayrılan Guillermo Del Toro'nun yerini doldurdu. Del Toro filmde yapımcı olarak yer almaya devam edecek olsa da, usta yönetmenin kaleme aldığı senaryonun kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik bilinmiyor.
2011 yılında yayınlanmaya başlayan Justice League Dark çizgi romanları; DC evreninin büyülü güçlere sahip, Batman ve Superman gibi kahramanlara kıyasla daha tuhaf üyelerini bir araya getiriyor. Filmde yer alacak Justice League Dark üyelerinin; Constantine, Swamp Thing, Deadman, Zatanna ve Etrigan the Demon olacağı söyleniyor. Film için henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

http://deadline.com/2016/08/doug-liman-dc-title-justice-league-dark-warner-bros-1201808262/ Yorum Yaz
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irish 3 yıl en beğenilen
İnsanlar süper kahraman filmlerinin çoğalmasından neden rahatsız oluyor anlamış değilim.
Bu tarz her haberin altına " bıktık, yeter artık vs." yazanlar oluyor.
Gidip izlemezsiniz, konularına da girip yorum yazmazsanız sizin açınızdan hiçbir sıkıntı kalmaz.
İnsanlar süper kahraman filmlerinin çoğalmasından neden rahatsız oluyor anlamış değilim.Bu tarz her haberin altına " bıktık, yeter artık vs." yazanlar olu...
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Heisenberg61 3 yıl
Sabah akşam süper kahraman filmi çıkarıyorlar, bıktım artık falan filan.
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salvatore18 3 yıl
Costantine işte bu matt rayn yada keanu oynasın.
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cceviz 3 yıl
eskiden yılda bir iki tane süper kahraman filmi çevrilirdi, sabırsızlıkla beklerdik. Heyecanlı oluyordu. Şimdi yetişemiyoruz. Heyecanı kaçtı. Genede süper kahramanlara hiçbir zaman hayır demeyiz.
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Lionel Fusco 3 yıl
Constantine'i Keanu oynasın
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strathmorea 3 yıl
Sinematik evren sinematik evren... içerik üretin içerik. bırakın film dizi haberlerini...
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irish 3 yıl
İnsanlar süper kahraman filmlerinin çoğalmasından neden rahatsız oluyor anlamış değilim.
Bu tarz her haberin altına " bıktık, yeter artık vs." yazanlar oluyor.
Gidip izlemezsiniz, konularına da girip yorum yazmazsanız sizin açınızdan hiçbir sıkıntı kalmaz.
Yanıtla +10
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BekirTemel 3 yıl
ooo süpermiş
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hacı.basat 3 yıl
Dünya gündeminden uzaklaştıkça batıyorlar, bir evren kurtarırlar, döner sokak kavgasına girerler, çocuklara hitap eden vahşi yapımlara dönüştüler, sıktılar.
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Parallel Killer 3 yıl
istedikleri başarı, eleştirmenlerin beğenileri mi yoksa gişe hasılatı mı?
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aycibin 3 yıl
del toro'ye saygı duyarım.pacific rim'in de devamini yapacaktı galiba
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Infinitum Nihil 3 yıl Parallel Killer
Parallel Killer

istedikleri başarı, eleştirmenlerin beğenileri mi yoksa gişe hasılatı mı?

Stüdyolar için başarı kriteri gişe hasılatıdır elbette, ancak filmin kötü eleştiriler alması hem gişe hasılatını düşmesine neden oluyor, hem de prestij kaybına neden olarak olası devam filmlerine olan ilgiyi azaltıyor.
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MALTHAEL 3 yıl
Bu filmi de SC kafasında çekerlerse bunu da batırırlar . MARVEL gibi olacağız kafasından vazgeçmeleri lazım .
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mementopolis 3 yıl
Del Toro istiyordu bu filmi yönetmeyi ama bir kuytu kösede hungür hüngür agaliyordur.
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Heisenberg61 3 yıl
Sabah akşam süper kahraman filmi çıkarıyorlar, bıktım artık falan filan.
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